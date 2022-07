Yrityksen perustaminen on Suomessa helppoa, sanovat vietnamilainen Jarvis Luong ja indonesialainen Windi Muziasari. Ainoastaan verottaja saa heiltä moitteita.

Windi Muzisari on Resistomapin toimitusjohtaja.

Vietnamilainen Jarvis Luong haaveili pitkään yrityksen perustamisesta. Unelma yrittäjyydestä syntyi kotona, tietotekniikan opettajana työskennelleen isän kirjapinoista.

Nyt Luongilla on oma yritys. Espoon Otaniemessä sijaitsevan Reactron Technologies oy:n pääasiallinen toimiala on it-konsultointi ja räätälöityjen ohjelmistoratkaisuiden kehittäminen.

Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 807 000 euroa (320 000 euroa vuonna 2020). Luong arvioi, että ilman pandemiaa yhtiön liikevaihto olisi voinut olla noin 50 prosenttia suurempi.

Ulkomaalaistaustaiset liike-elämän menestyjät ovat harmaantuvalle Suomelle himoittuja lahjoja. HS haastatteli yrittäjiä heidän syistään muuttaa juuri Suomeen.

Luong kertoo hakeneensa opiskelemaan Tampereen yliopistoon vuonna 2016, koska oli kuullut suomalaisen koulutusjärjestelmän hyvästä maineesta.

Opiskeluaikanaan hän teki osa-aikaista ohjelmistonkehitystyötä ja sai tutustua suomalaiseen ohjelmistoalaan ja liiketoimintakulttuuriin.

”Verrattuna vietnamilaiseen kulttuuriin Suomessa on matalampi hierarkia, vähemmän mikromanagerointia, enemmän suoraan asiaan menemistä ja läpinäkyvyyttä”, Luong sanoo.

Muun muassa näiden syiden takia hän päätti jäädä Suomeen. Luong myös koki, että suomalainen työympäristö rohkaisi häntä kohti yrittäjyyttä.

”Tämä johtui siitä, että tunsin saavani tukea menestyvän yrityksen perustamiseen Suomessa.”

Jarvis Luong on kotoisin Vietnamista.

Sopivan liikekumppanin löytyminen oli avainroolissa oman yrityksen perustamisessa, Luong sanoo. Hän löysi liikekumppaninsa Trung Nguyenin työharjoittelusta. Nguyen oli harjoittelussa hänen ohjaajansa ja Luongin tavoin kotoisin Vietnamista.

Puolet Reactron Technologies oy:n 14 työntekijästä on eurooppalaisia, kaksi suomalaisia ja loput viisi Luong löysi vietnamilaisyhteisöstä Suomesta.

Kulttuurisesta ymmärryksestä tuli yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun Luong rekrytoi tiimiään. Vaikka monissa it-yrityksissä on jo melko kansainvälinen ilmapiiri, Luong kannustaa Suomeen muuttavia työntekijöitä opiskelemaan paikallista kulttuuria.

”Toivoisin, että ulkomaisille työntekijöille olisi tarjolla tehokkaampia tapoja oppia suomalaisesta kulttuurista ja työympäristöstä. Suomessa on kuitenkin melko paljon esimerkiksi vietnamilaisia it-ammattilaisia, jotka ovat olleet tällä jo jonkin aikaa”, Luong sanoo.

”Monet ovat tulleet tänne opiskelemaan ja jääneet töiden vuoksi. Monilla on myös kokemusta työskentelystä isoissa yrityksissä.”

Luongin tarina on varmasti musiikkia yliopistoväen korville. Yrittäjyydestä ja siihen kannustamisesta on pöhisty suomalaisissa yliopistoissa paljon, ja teema on sisällytetty monen yliopiston strategiaan ja opetustarjontaan.

Verkostoituminen on yrityksen onnistumisen kannalta keskeistä, sanoo Peter Kelly. Hän toimii Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella kasvuyrittäjyyden vanhempana lehtorina.

Tyypillisesti yliopisto-opiskelijat aloittavat verkostoitumisensa jo kandidaattivaiheessa, ja heidän verkostonsa kasvavat läpi opintojen. Usein opiskeluaikana solmitut suhteet jatkuvat vahvoina koko uran ajan, Kelly sanoo.

Suomessa vasta maisteriohjelmassa opintonsa aloittavien ulkomaalaisten opiskelijoiden voi siis olla vaikeaa päästä mukaan paikallisiin verkostoihin, jotka ovat syntyneet jo kandidaattivaiheessa.

”Integraatiosta on puhuttu pitkään, mutta mielestäni se on väärä termi. Tietojen ja taitojen hankkimis- ja harjoittelupaikan lisäksi korkeakoulu on rikas ja monipuolinen osaamisverkosto”, Kelly sanoo.

”Keskustelun pitäisi uudistua sosiaalisesta integraatiosta verkostojen monipuolistamiseen. Uskon, että se voisi avata monia uusia osallistumis­mahdollisuuksia niin suomalaisille kuin ulkomaisille opiskelijoille.”

Luong kuvattuna Reactron Technologies -yrityksensä toimitiloissa.

Indonesialainen Windi Muziasari päätyi Suomeen nimenomaan verkostojen ansiosta.

Muziasari tapasi tulevan liikekumppaninsa Etelä-Koreassa opiskellessaan maisteriohjelmassa. IT-alalla työskentelevä suomalainen ystävä sai hänet houkuteltua Suomeen kertomalla suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, työn ja perhe-elämän tasapainosta ja hyvälaatuisesta tutkimuksesta.

Muziasari haki Helsingin yliopiston bioteknologian laitokselle tohtoriohjelmaan, ja hänen väitöskirjansa julkaistiin vuonna 2016. Se käsitteli kalankasvatuksen vaikutuksia antibioottiresistenssiin ja Itämereen.

Antibioottiresistenssin tutkimus jatkui Helsingin yliopiston hankkeessa, jossa tutkittiin ympäristön antibioottiresistenssigeenien profiilia jokivesissä Indonesiassa.

Post doc -tutkijana hänelle kerrottiin, että opettaminen on välttämätöntä ja että noin viidennes palkasta tulee opettamisesta. Perinteisen opettamisen sijaan Muziasari järjesti yrittäjyyskurssin, jolle hän kutsui kansainvälisiä asiantuntijoita, startup-yrittäjiä ja keksijöitä kertomaan, miten tutkimusideat kaupallistetaan.

Sitten Muziasari otti oppia omista kursseistaan ja alkoi yrittäjäksi.

Resistomap oy perustettiin Helsingissä vuonna 2018. Muziasarin lisäksi yhtiön perustajana on ohjelmiston kehittäjä William Nurmi.

Windi Muzisari ja laite, jonka nimi on englanniksi "SmartChip MultiSample NanoDispenser” eli MSND.

Muziasarin tukena ja kannustajana on ollut hänen tohtoritutkintonsa ohjannut professori Marko Virta Helsingin yliopistosta.

”Paperityöt ja it nojaavat täysin suomalaiseen kumppaniin. Ja ilman yliopiston laboratorion käyttämistä olisi ollut mahdotonta aloittaa liiketoimintaa”, Muziasari kertoo.

Yhtiö tarjoaa laboratorio- ja analyysipalvelun antibioottiresistenssigeenien havaitsemiseen ja kvantifiointiin missä tahansa ympäristössä, kuten pintavesissä, jätevesissä, maaperässä, sedimentissä ja ulosteessa.

Viime vuonna Muziasari palkittiin nuorena tutkijayrittäjänä. Hänen yrityksensä liikevaihto nousi 250 prosenttia ja oli 352 000 euroa viimeisellä tilikaudella. Liikevoitto kääntyi ensimmäistä kertaa positiiviseksi ja oli 14 000 euroa.

Nyt Resistomap kehittää yritysten kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja tarjoavien Business Finlandin ja Finpartnershipin tukemana antibioottiresistenssin seurantajärjestelmää Suomessa, Nepalissa, Thaimassa ja Indonesiassa sijaitsevissa sairaaloissa.

Muziasari on vaikuttunut suomalaisesta startup-ekosysteemistä.

”Yritysapuraha ja valtiontuki eivät voi syrjiä sinua taustasi vuoksi. Niin kauan kuin yrityksesi on rekisteröity Suomessa, saat täyden tuen.”

Suomen markkinoille pääseminen on haastavaa, sillä täällä tilanne antibioottiresistensssin suhteen on hyvä. Valtaosa yrityksen asiakkaista on ulkomailta.

Vaikka Suomi onkin muuttunut aiempaa kansainvälisemmäksi, olisi julkisella sektorilla Muziasarin mielestä vielä joissain asioissa paljon parannettavaa.

”Suomessa on vielä tehtävää kulttuuristen erojen ymmärtämisen saralla.”

Muziasari on erityisen hämmentynyt veroilmoituksesta. Hän muistuttaa, että ulkomailta tulleet eivät välttämättä hallitse suomen kieltä veroilmoituksen täytön vaatimalla tasolla.

”Jos he haluavat saada rahamme, veroviranomaisten on autettava meitä ymmärtämään paremmin, miten järjestelmä toimii. Tämä vaatisi suomenkielisten materiaalien kääntämistä englanniksi. Se säästäisi paljon niiden yrittäjien aikaa ja vaivaa, jotka eivät vielä hallitse suomen kieltä.”

Vaikka veroilmoituksen voi täyttää halutessaan myös englanniksi, verottajan päätökset tulevat suomeksi ja ruotsiksi. Muziasarin mielestä tämä on ongelma, sillä yrittäjänä hänen tulee ymmärtää päätökset oikein. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen viralliset asiakirjat ovat jo kaikki saatavilla myös englanniksi.

Kovien sanojen takana on Maziasarin rakkaus Suomeen. Suomalainen luonnonläheinen elämäntapa sopii yhteen Maziasarin arvojen kanssa. Suomessa hänen unelmansa on toteutunut.

”Täällä ihmiset elävät luonnon kanssa, suojelevat ja vaalivat sitä. Tämä on sellaista elämää, jota ihmisten pitäisi elää. Haluan viedä tämän arvon maailmalle.”

Siksi Maziari on päättänyt jäädä Suomeen ja maksaa veronsa tänne.