Kerrostalon kokoinen Marina-risteilyalus odottaa jo Hernesaaren laiturissa, kun turistibussi kurvaa paikalle. Kolmekymmentä turistia kapuaa alas laivalta parijonossa ja menee sisään bussiin.

Porukan keski-ikä on noin seitsemänkymmentä vuotta. Jalassa heillä on mukavat lenkkarit ja yhdellä rouvalla kasvoillaan timanttikoristeltu maski.

”Helou, tervetuloa Helsinkiin, hauska tavata”, tervehtii bussin ovella turistiopas Elisabeth Sandelin Baltic Gateway -yrityksestä.

Tämä ryhmä on toivonut päivän ohjelmaksi veneajelua Helsingin saaristossa. Bussi vie heidät Kauppatorille.

Tällä kertaa kyydissä on lähinnä amerikkalaisia ja australialaisia turisteja, ja se tekee kierroksen helpoksi, oppaana oleva Sandelin myöntää. ”He ovat yleensä kivoja ja innostuvat kaikesta.”

Oletus pitää paikkansa. Ei olla päästy kuin vasta Eiranrannan kohdalle, kun takapenkiltä kuuluu naisäänen kuiskaus: ”It's wonderful.” Onpa ihanaa.

Matkalla ehditään katsoa yhtä sun toista. Sandelin näyttää Huvilakadun, Kaivopuiston, Venäjän suurlähetystön ja Olympiaterminaalin. Samalla kerrataan Suomen historiaa Ruotsin vallan ajasta jatkosotaan.

Juuri ennen toria katse käännetään vasemmalle. Siellä vilahtaa Helsingin symboli, Havis Amanda -patsas.

”Se on ollut pitkään tunnettu myös siitä, että sillä on kuvauksellinen takapuoli”, Sandelin sanoo ja bussin väki hörähtää nauruun.

Kauppatorilla turistiryhmä astuu Emma-laivaan. Kierros Helsingin lähisaarissa voi alkaa. Näemme Särkän, Suomenlinnan, Korkeasaaren ja Katajanokan jäänmurtajat.

Sandelin jatkaa rauhallista opastustaan mikrofoniin. Puolessatoista tunnissa hän ehtii kertoa hämmästyttävän määrän yksityiskohtia Suomesta: yöttömästä yöstä rapujuhliin ja keskuslämmityksestä äitiyslomiin.

Turistiopas Elisabeth Sandelin vei risteilyaluksella Helsinkiin saapuneen ryhmän saaristoristeilylle.

Mikä on turistien ensivaikutelma Helsingistä?

Kaupunki on useimpien mielestä kaunis ja siisti, kaikki on hyvin organisoitua. Hyvä sääkin ilahduttaa.

”Näyttää hienolta. Meillä on aika erilaista, teillä on enemmän historiaa”, sanoo australialainen eläkeläinen Terry Cox. Puoliso Joy nyökyttelee vieressä.

Euroopan kiristynyt turvallisuustilanne ja Ukrainan sota ovat kuitenkin kaikkien huulilla. Coxin tuttavat ihmettelivät, kuinka hän ylipäänsä uskalsi lähteä Eurooppaan.

Matkailijat ovat vähitellen palanneet suurille risteilyaluksille, mutta laivat ovat vasta noin puolillaan, Elisabeth Sandelin kertoo.

Tänä kesänä Helsinkiin poikkeaa risteilijöitä noin 200 kertaa. Ennätysvuosi oli 2019, jolloin risteilyalukset pysähtyivät täällä yli 300 kertaa.

”Se laskee vähän tunnelmaa, kun ihmisiä on vähemmän”, myöntää australialainen Terry Cox. Hän oli varannut risteilyn jo kolme vuotta sitten, mutta se toteutui vasta nyt.

Melbournesta risteilylle lähteneet australialaiset Terry ja Joy Cox ihastuivat kesäiseen Helsinkiin.

Osan turisteista on vienyt Ukrainan tilanne, osan pelko koronaviruksesta. Suurin syy matkustajakatoon on kuitenkin se, etteivät risteilyalukset mene enää Pietariin, jonka näkeminen on ollut monen pääkohde.

Nyt Pietarin-osuus on korvattu yhdellä lisäpäivällä Tukholmassa ja toisella Helsingissä. Kahdentoista päivän matka vie myös muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan.

Ennen Marina-laivan lähtöä Kööpenhaminasta matkustajille tehtiin koronavirustestit. Kaikkien testit olivat onneksi negatiivisia.

Teksasilainen eläkkeellä oleva psykologi John Herman, 79, on ensimmäistä kertaa elämässään pitkällä risteilyllä. Hän kehuu risteilyaluksen ruokaa taivaalliseksi ja on Helsingissäkin kiinnostunut kuulemaan hyvistä ravintoloista.

Lisäksi häntä kiinnostavat Suomen armeija, yleinen asevelvollisuus ja kansalaisten suhtautuminen Natoon.

Mitä Herman tiesi Suomesta aiemmin?

Aika vähän, hän vastaa. Hän arvelee, että Suomi on hyvin vapaamielinen maa. ”Eikö niin, että teillä ei ole kuninkaallisia? Entä kuinka moni osaa täällä venäjää?”

Hermanin puoliso Joey Lee Dobbs, 77, on huolissaan Suomen puolesta.

”Teillä on satoja kilometrejä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Ei minua pelottanut tulla tänne, mutta teistä olemme huolissamme”, hän sanoo ja näpsii kännykällä kuvia Suomenlinnasta.

Elisabeth Sandelin on opastanut turisteja Helsingissä yli 30 vuotta. Lähinnä hän opastaa englanniksi ja italiaksi.

Nuorempana hän toimi matkaoppaana suomalaisille turisteille Kreikassa ja Italiassa. Hänellä on aikuinen tytär italialaisen miehen kanssa.

Päivätyönsä Sandelin teki äidinkielen ja englannin lehtorina Svenska normallyceumissa Helsingissä, mutta on nyt eläkkeellä.

Toisin kuin amerikkalaiset, italialaiset matkailijat eivät ole useinkaan kovin ihastuneita Helsinkiin.

”He ihmettelevät, miksi heidät viedään niin ankeisiin paikkoihin kuin vanha Eira tai Tuomiokirkko! Heistä niissä ei ole mitään ihmeellistä.”

Teksasilaiset Joey Lee Dobbs ja John Herman olivat kiinnostuneita saamaan tietoa Suomesta. Sitä heille tarjosi Helsingin-vierailulla turistiopas Elisabeth Sandelin (kuvassa keskellä).

Sandelinilla riittää eläkkeellä muutakin puuhaa. Hän on Hufvudstadsbladetin pakinoitsija. Lisäksi hän on kirjoittanut kirjan tanskalaissyntyisestä isoisoäidistään, joka oli Suomen ensimmäisiä naistaikureita 1800-luvulla.

Asiasta vaiettiin pitkään perhepiirissä, sillä taikurin ammattia ei pidetty soveliaana hienolle naiselle, Sandelin kertoo. Kirjan suomennos Pauline Wilhelmine Schmidt –taikataiteilijatar on juuri ilmestynyt.

Valitettavasti Sandelin ei osaa itse taikoa – ei edes Helsinkiä hienommaksi, niin että se kelpaisi kaikille italialaisille.

Mitä hän vastaa italialaisten kritiikkiin?

”Ei siihen voi oikein mitään sanoa. He ovat tottuneet barokin runsauteen, hillitty pohjoismainen arkkitehtuuri ei heitä miellytä. Italialaiset pitävät kyllä puhtaasta luonnostamme.”

Saaristokierros on ohi. Turistit ovat tyytyväisiä näkemäänsä. Nyt he pääsevät shoppailemaan Kauppatorin matkamuistokojuihin. Mukaan tarttuu ainakin huiveja ja magneetteja.

Osa porukasta jää katselemaan Helsingin keskustaa, osa palaa bussilla Hernesaareen.

Paluumatkalla bussi ajaa vielä tärkeän nähtävyyden ohi – Kaivopuiston mattolaitureita ei voi jättää väliin. Ne herättävät jälleen kerran ihmetystä ulkomaalaisissa. Mattojen peseminen käsin meressä on heistä käsittämätön ajatus.

Lopuksi opetellaan muutama sana suomea. Kiitos on helppo muistaa moskiitoista, Sandelin neuvoo.

”Tervehdys on suomeksi hei, ja lähtiessä voi sanoa hei hei”, hän jatkaa ja turisteja naurattaa taas.