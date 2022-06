Itsensä ex-muslimiaktivistiksi luokitteleva Nadi tilasi lauantain Pride-kulkuetta varten erityisen sateenkaarilipun, johon yhdistettiin islamin symbolit, kuunsirppi sekä tähti. Sosiaalisessa mediassa se on ärsyttänyt etenkin suomalaisia.

Lauantaina järjestettävässä Pride-kulkueessa nähdään tänä vuonna ensimmäistä kertaa muslimitaustaisten ryhmittymä. Sitä varten helsinkiläinen Nadi teetti itselleen erityisen sateenkaarilipun.

Nadi haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään aiheen herättämien reaktioiden vuoksi.

”Muslimiyhteisössä on ikävä kyllä usein trans- ja homovastaisuutta. Toivon, että jos joku näkee meidät, hän tuntee itsensä vähemmän yksinäiseksi”, Nadi kertoo.

Nadi itse on somalitaustainen entinen muslimi sekä biseksuaali.

”Minulle on itsestäänselvyys, että voi olla samanaikaisesti muslimi ja homoseksuaali", Nadi sanoo.

Sitä hän haluaa viestittää myös lipullaan. Lippu tilattiin suomalaiselta lippuvalmistajalta, jolle kerrottiin, millainen lippu olisi toiveissa. Tarjousta pyydettiin useammalta yritykseltä, eikä kukaan kieltäytynyt tehtävästä.

Kun Nadi esitteli lippua Twitter-tilillään, eniten reaktioita tuli suomalaisilta, jotka eivät itse ole muslimeja. Kommenteista monet olivat kannustavia. Muslimiyhteisöstä ei Nadille ole lippua kommentoitu.

”Välillä tuntuu siltä, että oikein toivotaan muslimien reagoivan stereotypioiden mukaan. Että sinne tulevat valtaväestöön kuuluvat valkoiset suomalaiset odottamaan, että muslimit hyökkäävät”, Nadi hymähtää.

Lipun lisäksi tarkoitus on tehdä kylttejä. Muslimitaustaisen Pride-ryhmän on koonnut BuraQ-yhdistys, jonka jäsen Nadikin on. Yhdistys on ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien ja muslimitaustaisten etujärjestö.

Sitä, kuinka moni uskaltaa tulla marssimaan Oslon tapahtumien jälkeen, Nadi ei osaa arvioida. Hän itse palasi juuri Oslosta, jossa oli siskonsa kanssa osallistumassa Norjan Pride-tapahtumaan.

”Meidän oli tarkoitus tavata Norjan queer-muslimeita, mutta kaikki tapahtumat peruttiin terroristi-iskun jälkeen. Se vaikuttaa totta kai omaankin mielentilaan. Olen yhä melko ahdistunut”, Nadi kertoo.

Oslon tapahtumien lisäksi Nadin mieltä ovat painaneet läheisten homovastaiset kommentit.

”Mutta Pride on myös tilaisuus juhlistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia muslimitaustaisia”, Nadi sanoo.