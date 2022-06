”Vapaus on kadonnut nuorten mielistä” – 50 vuotta täyttävä Sanna Vesikansa nimeää ”maailman onnellisimman maan” suurimman haasteen

Mieli ry:n kriisitoimintojen johtajan Sanna Vesikansan mielestä nuorten elämästä on tullut liian paineistettua.

Kello on puoli yhdeksän aamulla. Ovi avautuu, ja Sanna Vesikansa toivottaa vieraat tervetulleeksi kotiinsa Helsingin Pirkkolassa. On aika aloittaa haastattelu.

Vesikansan työpäivä on alkanut jo aiemmin. Takana on kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusjaoston etäkokous, jossa käsiteltiin muun muassa virkamiesten esityksiä tulevista sote-palveluista.

”Mulla on näitä poliittisia harrastuksia”, Vesikansa sanoo ja naurahtaa.

Niinkin voi sanoa.

Päätyönään Vesikansa työskentelee Mieli Suomen Mielenterveys ry:ssä (Mieli ry) kriisitoimintojen johtajana. Hän aloitti virassa viime vuoden lopulla ja toimi sitä ennen neljän vuoden ajan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina.

Vesikansan tehtävälistalle kuuluu lukuisia erilaisia luottamustoimia. Hän on muun muassa Husin hallituksen ja Mental Health Europe -järjestön hallituksen jäsen.

Työpäivät ovat pitkiä, eikä tunteja liiemmälti lasketa.

”Se on ehkä elämäntapa”, Vesikansa sanoo.

”En tavallaan erota, mikä on työtä ja mikä vapaa-aikaa.”

Onko se hyvä?

”No, ei se ole aina. Olen joutunut ihan opettelemaan, että asioiden voi antaa myös olla. Onneksi en ole perfektionisti. Se sentään helpottaa.”

Vuonna 1897 perustettu Mieli ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Järjestö tunnettiin aiemmin Suomen mielenterveysseurana, ja sen perustehtävä on ollut alusta lähtien mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy Suomessa.

Vesikansan johtamaan kriisitoimintojen osastoon kuuluvat muun muassa valtakunnallinen kriisipuhelin, itsemurhien ehkäisykeskus, verkkokriisityö Tukinet, pääkaupunkiseudun SOS-kriisikeskus ja Etelä-Suomen Rikosuhripäivystys.

Mieli ry:n tyypillinen asiakas on työikäinen henkilö, joka on kohdannut elämässään yllättävän kriisin: menettänyt perheenjäsenensä esimerkiksi onnettomuudessa tai itsemurhan vuoksi. Vesikansan mielestä on ensisijaisen tärkeää, että tällaisissa tilanteissa kukaan ei jää yksin. Usein muutama keskustelukertakin riittää siihen, ettei elämä murene alta.

”Kaikilla ei ole lähipiiriä, jolle purkaa pahaa oloaan”, hän muistuttaa.

”Jos voi jonkin jäljen jättää, että maailma olisi vähän paremmassa asennossa”, kuvailee Sanna Vesikansa elämäntehtäväänsä.

Vaikka mielenterveysongelmiin suhtaudutaankin nykyisin luonnollisena osana elämää, liittyy aihepiiriin yhä stigmoja ja häpeäntunteita. Harva mies hakee edelleenkään apua mielenterveyden haasteisiin. Usein esteinä ovat tiedonpuute, perinteinen mieskuva ja palvelujen naisvaltaisuus.

Keskustelua teemasta on syytä jatkaa.

”Mutta olemme me jo aika pitkällä”, Vesikansa muistuttaa.

”Varsinkin maailmanlaajuisesti. Muilla mailla olisi meiltä paljon opittavaa.”

Maaliskuussa julkaistussa YK:n onnellisuusraportissa Suomi nostettiin viidettä kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi – ja nyt entistä selvemmällä erolla perässä tuleviin.

Asiasta sietää olla ylpeä, Vesikansa sanoo. Hän kuitenkin muistuttaa, että onnellisuusvertailussa kyse on pitkälti onnellisuuden ulkoisista mittareista. Ne eivät välttämättä kerro ihmisten kokemuksesta sinänsä.

”Puhumme tavallaan väärästä asiasta ja väärin sanoin. Onnellisuuden mittauksessa kyse on siitä, missä paikassa on potentiaalisesti esimerkiksi tasa-arvon ja turvallisuuden mittareilla kaikkein paras asua. Siksi onnellisuudesta puhuminen on tavallaan harhaista.”

Missä meillä olisi petrattavaa?

”Kohtaamisissa ja ihmissuhteissa. Suomessa haetaan hirveän monessa asiassa teknokraattisia ratkaisuja eikä ymmärretä ihmiselon koko kirjoa ja toisten kanssa olemisen tärkeyttä. Nimenomaan se tuottaa pahaa oloa ja yksinäisyyttä. Siinä mielessä me olemme insinöörikansa.”

Suurimmaksi haasteeksi Vesikansa nimeää nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin. Paha olo nuorten keskuudessa on lisääntynyt, ja psykiatriapalvelut ruuhkautuneet. Vesikansa sanoo näkevänsä nuorisossa toiveikkuudenpuutosta ja kyynisyyttä, jota kolmatta vuotta jatkuva koronapandemia on ainoastaan pahentunut.

” Vesikansan nuoruudessa oli aikaa hakea omaa paikkaansa maailmassa: matkustella ja kokeilla rauhassa erilaisia opintovaihtoehtoja.

Nuorten elämästä on tullut hänen mielestään liian paineistettua. Tämän Vesikansa sanoo huomanneensa kolmen aikuistuvan pojan äitinä. Perheen nuorin on yläasteella, keskimmäinen kirjoittaa ylioppilaaksi ensi syksynä. Veljeksistä vanhin sai oman valkolakkinsa kaksi vuotta sitten.

”Liian nopeasti joudutaan tekemään valintoja. Suunnitelmien pitäisi olla niin käsittämättömän aikaisin valmiina. Nuoret luovat itsekin suorituspaineita, mutta sosiaalisen median ja yhteiskunnan vaatimusten vuoksi niitä on nykyisin entistäkin enemmän.”

Vesikansa muistelee omaa nuoruuttaan. Oli aikaa hakea omaa paikkaansa maailmassa. Matkustella ja kokeilla rauhassa erilaisia opintovaihtoehtoja.

”Sellainen vapaus on kadonnut nuorten mielistä.”

Vesikansa arvioi, että häntä on vienyt uralla eteenpäin halu parantaa maailmaa. Siinä riittää työsarkaa kerrakseen. Miten hän lataa omia akkujaan?

Vesikansa osoittaa pihamaalle.

Hän kertoo löytäneensä sisäisen puutarhurinsa. Pitkän työpäivän jälkeen tuntuu hyvältä tunkea kädet multaan, kuunnella mustarastaiden laulua ja antaa ajatusten soljua. Eikä koskaan voi tietää mitä eteen tulee.

”Se on hauska tutkimusmatka”, Vesikansa sanoo.

”Ja hetken päästä pystyy sanomaan, että nyt tämä on konkreettisesti valmis. Se on varmaan se koukuttava juttu.”