Santahaminassa eletään todeksi Suomen päätöstä tehostaa ja laajentaa Puolustusvoimien kansainvälistä harjoittelua.

Sotilaat etenevät jonossa rakennusta esittävän parakin sisään tyhjentämään sitä vihollisesta. Oikeastaan vain aseiden erilainen ulkonäkö ja sävyero maastopuvun värissä paljastavat, että ryhmässä on sekä Yhdysvaltain jalkaväen sotilaita että Kaartin jääkärirykmentin suomalaisia varusmiehiä.

Yhteisharjoitus Santahaminassa johtuu entistä aggressiivisemmasta Venäjästä. Sen uusin hyökkäys Ukrainaan sai Suomen hakemaan Nato-jäsenyyttä, jota seurasi toukokuussa puolustusministeriön päätös täydentävästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta kumppanimaiden kanssa, erityisesti kesän ajaksi.

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten sotilaiden yhteistyö tuntuu sujuvan vaivatta.

Keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että Suomella on kumppaneidensa tuki jo ennen Nato-jäsenyyttä.

Venäjä on toki aiheuttanut huolta jo vuosien ajan, minkä vuoksi Nato ja Yhdysvallat päättivät sijoittaa eteen työnnettyjä vahvistusjoukkoja itäiseen Eurooppaan. Siksi myös Helsingissä vielä tämän viikon harjoitteleva runsaan sadan sotilaan kevyt jalkaväki­komppania ei matkannut Suomeen kotitukikohdastaan Coloradosta vaan Puolasta.

Jacob Teplesky

Santahaminassa ja Niinisalossa harjoittelevia yhdysvaltalaisia johtava everstiluutnantti Jacob Teplesky kehuu suomalaisten vieraanvaraisuutta ja harjoitteluolosuhteita maasta taivaaseen. Mutta mitä mieltä ammattiarmeijan upseeri on harjoittelusta nuorten varusmiesten kanssa?

”Minun mielestäni he ovat sotilaina ammattilaisia”, arvio kuuluu.

Tepleskyn mukaan yhdysvaltalaiset ovat oppineet suomalaisilta paljon vierailunsa aikana.

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten sotilaiden yhteistyö tuntuu sujuvan vaivatta. Harjoitusta johtavan Kaartin jääkärirykmentin komentajan, eversti Asko Kopran mukaan hyvä esimerkki oli kovilla ammuksilla järjestetty taisteluammunta, jossa yhdysvaltalaista komppaniaa tukivat yhdysvaltalaisten ja suomalaisten miehittämät kranaatinheittimet – ja tulta johtivat yhdysvaltalaiset.

”Radioliikenne ja tulikomennot käytiin englanniksi. Epäsuorassa tulessa ampuma­menetelmät ja asteikot ovat heillä erilaisia, mutta jo yhden päivän kehysharjoittelun jälkeen pystyttiin ampumaan turvallisesti. Tuli oli koossa ja tarkkaa”, Kopra kertoo.

Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Asko Kopra on johtanut suomalaisten ja yhdysvaltalaisten yhteisharjoitusta.

Espoosta kotoisin oleva Ella Liukkonen vahvistaa, että yhteisharjoittelu ulkomaisten sotilaiden kanssa on mennyt sujuvasti myös varusmiehen näkökulmasta. Valmiusyksikön alikersantin mukaan yhteistyö alkoi rullata lähes saman tien, koska ”samoja juttuja tehdään”.

”Heti alkoi läppä lentää”, Liukkonen sanoo.

Hän ei ole havainnut vierailta ennakkoluuloja, vaikka varusmiehet ovat paljon nuorempia kuin osa yhdysvaltalaissotilaista.

Puolustusministeriön täydentävä harjoitussuunnitelma lisäsi kalenteriin tälle vuodelle kaksikymmentä uutta, muuttunutta tai osittain uudistettua harjoitustapahtumaa tai -kehystä.

Eversti Kopran mukaan yhteisharjoittelun tärkein anti on nähdä, miten yhdysvaltalaiset tekevät taisteluteknisen tason asioita ja miettiä, sopivatko heidän parhaat käytäntönsä suomalaisten käyttöön.

Koko harjoittelun tulokulma on myös ihan uudenlainen, kun harjoittelukumppanina on joku muu kuin toinen suomalaiskomppania, Kopra kertoo. Vieraan kielen käyttö on sekin oma haasteensa, tosin aika pieni.

”Veikkaisin, että nuo meidän varusmiehet ovat tuon englannin kanssa aika sinut”, Kopra sanoo.

Yhdysvaltalainen sotilas (oik.) opetti suomalaista käyttämään Carl Gustaf -sinkoa.