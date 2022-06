Poliisi epäilee, että helsinkiläismiehen yrityksen välttäneen veroja lähes 18 000 euroa. Miehen itse epäillään jättäneen maksamatta veroja noin 30 000 euroa.

Poliisi epäilee rakennusalan yrittäjää törkeistä veropetoksista.

Verotarkastuksessa ilmeni, että miehen yritys on maksanut epäillylle aiheettomia verovapaita kilometrikorvauksia noin 70 000 euroa ja aiheettomia päivärahoja noin 18 000 euroa.

Esitutkinnassa selvisi, että matkalaskuihin merkityillä ajoneuvoilla oli todellisuudessa ajettu väitettyinä ajankohtina vähemmän kuin epäilty oli ilmoittanut. Matkalaskut olivat lisäksi myös muulla tavoin puutteellisia.

Lisäksi poliisi epäilee miestä toisesta törkeästä veropetoksesta, joka liittyy hänen henkilökohtaiseen tuloverotukseensa.

Epäillylle aiheettomasti maksetut noin 88 000 euron varat on katsottu peitellyksi osingoksi ja verottamatta jääneeksi tuloksi. Kyse on kilometrikorvauksista ja päivärahoista. Epäilty on välttänyt veroja lähes 30 000 euroa.

Epäillyt tapahtumat sijoittuvat vuosiin 2015–2018.

Poliisi pääsi epäillyn jäljille Verohallinnon ilmoituksen perusteella ja on myös tehnyt omia selvityksiä ja kuulustellut asiaan liittyviä henkilöitä.

"Kyseessä on hyvin tyypillinen talousrikostutkinnan tapaus, jollaisia selvitämme päivittäin. Yhtiöiden verotuksessa antamiin vääriin tietoihin tai esimerkiksi tulojen salaamiseen liittyviä tapauksia on poliisin tutkittavana tasaiseen tahtiin ja niitä paljastuu säännöllisesti, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markus Metsänen kertoo Helsingin poliisin tiedotteessa.

Kokonaisuuden esitutkinta on valmis ja siirtyy pian syyteharkintaan.