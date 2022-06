Useita ihmisiä on Itä-Uudellamaalla joutunut nettikaupoissa tapahtuneiden petosten uhreiksi. Tapauksissa myyjältä on pyydetty kuljetusvakuusmaksuja tai käytetty tekaistua postin tai S-pankin linkkiä.

Itä-Uudenmaan poliisille on kesäkuun aikana tehty useita rikosilmoituksia nettikaupoissa tapahtuneista petoksista.

Tekotapoja on ollut useita erilaisia.

"Nousevan trendinä ovat olleet torihuijaukset, jossa tavaran myyjää pyydetään kirjautumaan postin palveluun, jotta ostaja saa tuotteen sitä kautta. Kirjautumisen yhteydessä ostaja on muun muassa antanut korttinsa tiedot, verkkopankkitunnuksen sekä mobiilisovelluksen tunnuksen, kertoo rikostarkastaja Marianne Mettovaara poliisin tiedotteessa.

Osassa tapauksissa myyjältä on pyydetty kuljetusvakuusmaksuja tai käytetty tekaistua postin tai S-pankin linkkiä. Tapauksissa myyjä on antanut korttitietonsa ja tileiltä on päästy tekemään luvattomia maksuja.

Myyjien tappiot vaihtelevat 29 euron ja 2000 euron välillä. Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeillä maksuvälinepetos, lievä petos ja petos.

Poliisin mukaan erilaisten nettihuijauksien kirjo on loputon ja niiden tunnistaminen on vaikeaa.

Poliisi muistuttaa, että verkossa tehdyissä kaupoissa tulee olla erityisen varovainen. Pankkitunnuksia ei pyydetä eikä pidä antaa muuten, kuin oman verkkopankin sivuilla ja mobiilisovelluksissa.