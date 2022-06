Tilapäisen suojelun hakemusten määrä on nousussa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Myös yli sata hakemusta on peruttu.

Ukrainan sodan aiheuttamien tilapäisen suojelun hakemusten määrä on nousussa Länsi-Uudellamaalla.

Juhannusviikolla Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle jätettiin 50 hakemusta ja sitä edeltävällä viikolla 70 hakemusta. Merkittävää hakemusten määrän lisääntymistä ei silti ole tällä hetkellä odotettavissa. Toisaalta myös hakemusten peruutuksia on ollut yli sata.

Ylikomisario Aapo Isoaho sanoo, että lähtökohtaisesti kaikki ukrainalaisten hakemukset hyväksytään.

Yksittäisiä hakemuksia on tullut myös Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan Suomeen tuli runsaasti turvapaikanhakijoita muun muassa Syyriasta ja Irakista. Isoahon tiedossa ei ole, että näistä maista olisi viime aikoina tullut hakemuksia Länsi-Uudenmaan alueella.

PoliisiN mukaan tilapäistä suojelua hakevia on pystytty palvelemaan pääosin sujuvasti ja nopeasti. Yksittäisiä jonoja on ollut tilanteissa, joissa isompia ryhmiä on tullut poliisiasemille ilman ennakkotietoa.

Alkukevään ruuhkat tilapäisen suojelun hakemisessa ovat poliisilaitoksella tasoittuneet jo muutama kuukausi sitten. Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle on jätetty helmikuun jälkeen noin 2000 Ukrainan sotaan liittyvää tilapäisen suojelun hakemusta.

Poliisi toivoo, että tilapäistä suojaa hakevia henkilöitä kuljettava tai auttava henkilö olisi etukäteen yhteydessä poliisin puhelinvaihteen kautta, jotta sopiva määrä henkilöstöä voidaan varata ryhmän avuksi.

Tilapäisen suojelun saaneet ukrainalaiset ovat Suomessa oikeutettuja terveyspalveluihin ja rajattuun työskentelyyn. Ukrainalaislapsilla on oikeus perusopetukseen.