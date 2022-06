Espoolaisia on nyt 300 000

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Espoon asukasmäärä ylittää kesällä 300 000 asukkaan rajan, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Espoolaisia oli toukokuun lopussa ennakkotietojen mukaan 299 800 henkilöä.

Siirtymän uudelle puolelle 300 000 rajaa tapahtuu kaupungin arvion mukaan keskikesällä. Espoo palkitsi Linda ja Heikki Laukkasen lapsen keskiviikkona kaupungin 300 000:na asukkaana.

Väestönkasvun vauhti on ollut huimaa.

1950-luvun alkupuolella Espoon asukasmäärä ylitti 20 000 asukasta. Nyt asukkaita on viisitoistakertainen määrä ja joka 19. suomalainen on espoolainen, kaupunki tiedottaa. Espoolaisista joka viides on vieraskielinen.