Hietaniemen uimarannan vieressä on ollut vuosia laittomaksi kaatopaikaksi muotoutunut tunkio. Tunkio tyhjennetään vuoden loppuun mennessä, kun alueelle rakennetaan katuja ja puistoja sekä uusi kylpylähotelli.

Hietaniemen rannan vieressä Helsingin Taivalsaaressa on ollut vuosia laittomaksi kaatopaikaksi muotoutunut tunkio. Kaupunki ei ole useista yrityksistä huolimatta saanut aluetta siivottua.

HS kertoi kaatopaikasta viime kesänä.

Jo viime kesänä kaupunki aikoi olla yhteydessä aluetta vuokraaviin kiinteistöhuoltoyrityksiin ja irtisanoa sopimukset, mikäli luvatonta törkyä ei siivota.

Vuotta myöhemmin rojukasat ovat yhä paikallaan.

Tontilla on useita hiekkasiiloja, lavoja ja epämääräisiä jätekasoja. Kasoista löytyy paitsi hiekoitushiekkaa ja laudanpätkiä, myös tyhjiä rahkapurkkeja, kaljatölkkejä ja muuta roskaa. Esimerkiksi viime kesänä bongattu jääkaappi on edelleen paikallaan, ja pienellä kaivelulla viereisestä kasasta paljastuu vanha runkopatja.

Vaikuttaa kuitenkin, että alueella on yritetty kurinpalautusta. Roskakasasta löytyy kaupungin muistutuslappu, jossa käsketään merkitsemään lavoihin ja siiloihin niiden omistajatiedot toukokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen luvattomien säilöjen osalta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin.

Vastaava lappu löytyy myös rapistuneen siilon alta. Omistajatietoja siilossa ei näy.

Laputuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä kaikki yritykset käyttävät aluetta ja saada tietoa, käyttääkö aluetta myös joku sellainen taho, jonka kanssa kaupungilla ei ole vuokrasopimusta, sanoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö- ja valvontayksikön vastaava päällikkö Elina Airaksinen.

Hän vastaa kysymyksiin sähköpostitse.

Airaksisen mukaan laputuksen jälkeen kaupunki sai aluetta käyttäviltä yrityksiltä useita yhteydenottoja. Asian kanssa ollaan parhaillaan etenemässä, jotta alue saadaan tyhjennettyä.

”Alueella on vanhoja vuokrasopimuksia kiinteistönhuoltoyhtiöiden hiekkasiiloille. Luvaton kaatopaikka on muodostunut osin ilmeisesti näiden yrittäjien toimesta, kun alueella on säilytetty luvattomasti maakasoja esimerkiksi hiekannostosta.”

”Todennäköisesti alueella on myös joidenkin taholta luvatonta käyttöä, joiden osa lopullisista siivoamiskustannuksia langennee kaupungin maksettavaksi.”

Alueelle tullaan tekemään katurakentamista, puistorakentamista ja uusi kylpylähotelli. Kadunrakentaminen käynnistyy näillä näkymin elokuussa.

Airaksinen sanoo, että tunkio tullaan tyhjentämään näillä näkymin vuoden loppuun mennessä. Jatkossa kiinteistönhuoltoyhtiöiden tulee löytää paikat siiloille ja välivarastointialueillensa kiinteistöjensä sisältä.

"Kaikki vanhat sopimukset tullaan irtisanomaan."