Kim Mikkolan ravintola Inari sulkee Helsingin Punavuoressa. Tulevaisuudessa ravintola avataan toiseen paikkaan.

Ravintoloitsija Kim Mikkola sulkee Michelin-palkitun ravintola Inarin Helsingin Albertinkadulla.

Ravintola avataan Mikkolan mukaan tulevaisuudessa toiseen paikkaan.

Toistaiseksi Mikkola ei paljasta ravintolan uutta sijaintia. Ravintolan viimeinen aukiolopäivä on 30. heinäkuuta.

Ravintola Inari avasi Albertinkadulle heinäkuussa 2018. Puolitoista vuotta myöhemmin ravintola palkittiin Michelin-tähdellä. Ravintola tunnetaan aasialaisia ja pohjoismaisia makuja yhdistävänä fine dining -ravintolana.

"Syksyllä näemme erilaisia pop-up-ravintoloita, joilla raotetaan yleisölle vihjeitä uudesta suunnastamme ja kehittyneistä ideoista uudelle Inarille. Palaan piirustuspöydän ääreen aloittelijan mielellä", Mikkola sanoo tiedotteessaan.

Kim Mikkola tunnetaan Inarin lisäksi kanahampurilaisiin erikoistuneesta KotKot-katuruokaketjusta ja kotiruokaan keskittyvästä Koti by Kim Mikkola -konseptista. Hän on myös Töölön jalkapallostadionin ravintoloitsija. Mikkola on esiintynyt televisiossa Netflix-sarja Somebody Feed Philin Helsinki-jaksossa ja televisiokokki Gordon Ramsayn makuseikkailut -ohjelmassa.