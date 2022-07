S-Marketin edessä oleskelee noin 14 hieman huonokuntoisen oloista ihmistä. Osa juttelee keskenään ja osa istuu maassa nojaten panttilainaamon seinään.

Näin kirjoittaa Piritoriksi kutsuttua Vaasan­puistikkoa suoraan vastapäätä asuva Emma Laakkonen eräästä heinäkuisesta alkuillasta.

Laakkonen piti heinäkuun alussa viikon ajan päiväkirjaa HS:lle. Tarkoitus oli seurata, miltä Vaasan­puistikon ympäristössä näyttää, kun poliisin toukokuinen tehovalvonta on päättynyt.

Laakkosen lisäksi päiväkirjaa pitivät Huudi­koutsit, jotka ovat Sörnäisten alueella liikkuvia vapaaehtois­työntekijöitä. Myös poliisi sekä Vaasan­puistikossa sijaitsevan S-Marketin henkilökunta kertovat kuulumisia samalta ajanjaksolta.

Laakkonen on asunut Sörnäisissä lähes viiden vuoden ajan. Kyseessä on hänen ensimmäinen kotinsa Helsingissä. Itäinen kantakaupunki oli entuudestaan tuttua aluetta Laakkoselle, eikä asuinalue valikoitunut vahingossa.

”Itselleni tämä on mieluisa ympäristö, sillä kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat, ja erilaisille elämäntavoille on tilaa. Olisin saattanut kokea itseni vieraaksi jollain niin sanotusti hienommalla alueella.”

Laakkosen muistiinpanojen perusteella Kurvissa on ollut rauhallista keskellä heinäkuun helteitä.

Sunnuntaina viikonlopun juhlinta näkyy lisääntyneenä roskien määränä, kahvilat ja terassit ovat täynnä.

Yksi ihminen vaikuttaa sammuneen kukkapenkkiin, mutta hän tokenee kaverin kaataessa pahvimukista vettä kasvoille. Kadulla on ihmisiä ulkoiluttamassa koiriaan sekä lastenrattaiden kanssa. Tunnelma on rauhallinen; ihmiset keskittyvät omiin asioihinsa. –Emma Laakkonen

Laakkonen ei ole itse kokenut Sörnäisissä asuessaan häirintää. Kohtaamiset Vaasan­puistikon oleskelijoiden kanssa ovat olleet lämminhenkisiä.

”Kerran pyydettiin hakemaan tamponeita S-Marketista, kun pyytäjällä itsellä oli kauppaan porttikielto. Hän antoi vitosen, hain tamponit ja toin vaihtorahat. Hän kiitti kovasti”, Laakkonen muistelee.

Juuri Kurvissa sijaitsevassa S-Market Vaasan­hallissa alueen levottomuudet näkyvätkin.

Kaupan apulaispäällikkö Keijo Lahtinen kertoo, että häiriötilanteet ovat päivittäisiä sekä myymälän sisällä että sen edustalla.

”Sisällä on lonkerovarkauksia ja muita näpistyksiä, ulkopuolella sattuu siinä edustalla oleskelevien keskinäisiä välien­selvittelyitä ja muita väkivalta­tilanteita”, Lahtinen kertoo.

Lahtisen mukaan kesäisin alueesta tulee ”villi länsi”, jota Vaasan­puistikon työmaan kaventama tila pahentaa entisestään.

”Kolmeviikkoinen tehovalvonta oli meillekin hermolomaa. Vaikutus oli positiivinen, ja sitä jatkui vielä viikon pari. Juhannuksen jälkeen tilanne kuitenkin normalisoitui”, Lahtinen sanoo.

Myös poliisista todetaan, että heinäkuun ensimmäisen viikon aikana tilanne on niin sanotusti normaalilla tasolla.

Helsingin poliisi­laitokselta kerrotaan, että 1.–7. heinäkuuta alueella oli noin 20 hälytys­tehtävää. Myymälä­varkauksia, muutama pahoin­pitely­tehtävä sekä häiriö­käyttäytymistä.

Samaan aikaan päiväkirjaa alueen ilmapiiristä pitivät myös Huudikoutsit. Huudikoutsit ovat Irti huumeista ry:n ja Kukunori ry:n palkkaamia työntekijöitä, jotka pyrkivät tavoittamaan erityisesti metro­asemilla oleskelevia päihteiden­käyttäjiä.

Myös Huudikoutsit raportoivat ”pienestä hässäkästä”. Vapaaehtoiset kohtasivat runsaasti päihtyneitä, joita heinäkuun alun helteet uuvuttivat.

Huudikoutsien päiväkirjasta käy ilmi, että alueella käytetään yhä näkyvästi huumeita, ja esimerkiksi pistovälineitä näkyy pitkin poikin Vaasan­puistikkoa.

Ihmisillä on kova jano. Vettä on vaikea saada mistään, alueelle tarvittaisiin vesipisteitä. Monella on myös tulehduksia, kuuma ilma selvästi vaikuttaa. –Huudikoutsit