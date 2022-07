Kahdeksalla Helsingin uimarannalla on sinilevää – Munkkiniemi ajautunut olosuhteiden uhriksi

Helsingin Munkkiniemen uimarannalla oli maanantaina aamupäivällä jopa runsaasti sinilevää. Ympäristötutkijan mukaan syynä on muun muassa tuulen suunta.

Maanantaina Munkkiniemen uimarannalla oli runsaasti sinilevää. Kuva on otettu viime keskiviikkona, jolloin levähavaintoja ei ollut vielä tehty.

Viime viikkojen helteet ovat saaneet sinilevän kukkimaan pääkaupunkiseudun uimarannoilla.

Maanantaina aamupäivällä sinilevähavaintoja oli kahdeksalla Helsingin ja Espoon yleisellä uimarannalla. Havainnot on kerätty pääkaupunkiseudun kaupunkien ylläpitämältä ulkoliikunta.fi-sivustolta, jonne päivitetään rantavalvottujen uimarantojen uimaveden lämpötilat ja rantavalvojien silmämääräisesti tekemät sinilevähavainnot.

Lämpimistä säistä huolimatta sinilevälauttoja on vielä havaittu maltillisesti. Tämä johtuu siitä, että juhannuksen jälkeen pääkaupunkiseudun sää on ollut melko tuulinen, kertoo Helsingin kaupungin ympäristötutkija Emil Nyman.

”Tuulet ovat yleisesti olleet kovimmillaan seitsemästä kahteentoista metriä sekunnissa. Jotta sinilevä pääsee nousemaan pintaan ja muodostamaan näkyviä lauttoja, tarvittaisiin aivan tyyni sää”, Nyman sanoo.

Yhdellä uimarannalla tuulet eivät ole uimareiden kannalta suotuisia. Helsingin Munkkiniemen uimarannalla oli maanantaina aamupäivällä jopa runsaasti sinilevää.

Nyman kertoo, että Laajalahden alueella, johon Munkkiniemien uimarantakin kuuluu, tuuli puhaltaa usein lännestä tai lounaasta.

”Jos vedessä jotain kelluu, tuuli työntää sitä Munkkiniemeä kohden”, Nyman sanoo.

Olosuhteet levien kasvulle ovat Laajalahdella muutenkin suotuisat, Nyman kertoo. Alueella on aiemmin laskettu jätevesiä suoraan vesistöön ja veden vaihtuvuus on heikkoa.

”Vesi on suhteellisen kirkasta, eli siellä on enemmän valoa saatavilla levien kasvua varten kuin esimerkiksi Vanhankaupunginlahden alueella, jossa vesi on sameampaa”, Nyman sanoo.

Vaikka lähipäivinä sää viilenee ja muuttuu epävakaiseksi, levätilanne pääkaupunkiseudun rannikkovesissä tuskin heti paranee.

”Sinilevä selviää kyllä pikkuisen viileämmässäkin vedessä, sen kasvutahti vain hiukan hidastuu. Jos viileämpi jakso jatkuu kauemmin, kaksi tai kolme viikkoa, saattaa olla, että loppukesän kova kasvu jää näkemättä.”

Joidenkin uimavesien lämpötiloihin viilenevä sää voi sen sijaan vaikuttaa nopeastikin.

”Jos tuuli voimistuu, uloimmilla uimarannoilla, kuten Aurinkolahdessa, Pihlajasaaressa ja Lauttasaaressa lämpötilat voivat laskea päivän aikana kymmenenkin astetta. Se johtuu siitä, että syvää vettä pääsee liikkumaan pintaan”, Nyman sanoo.