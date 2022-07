Savua on levinnyt useisiin asuntoihin.

Helsingissä Teuvo Pakkalan tiellä on huoneistopalo kerrostalossa. Savua on runsaasti ja sitä on päässyt leviämään useisiin asuntoihin.

Asukkaat on evakuoitu pihalle. Paikalla on kahdeksan pelastusyksikköä ja neljä ensihoitoyksikköä.

Ensihoitoyksiköt tarkastavat, onko kerrostalon asukkailla tarvetta ensihoitoon runsaan savun vuoksi.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen kello yhtä yöllä.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.