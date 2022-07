Helsinki-Vantaan uusitulla lentokentällä on nähty pitkiä jonoja läpi kesän.

Kovat ruuhkat piinaavat Euroopan suuria lentokenttiä, eikä jonojen kasaantumiselta ole säästynyt Helsinki-Vantaallakaan. Vastikään satojen miljoonien eurojen remontin läpikäyneeltä lentoasemalta on raportoitu pitkin kesää normaalia pidemmistä jonoista.

Jonottelu jatkui kentällä myös HS:n vieraillessa siellä tiistaina. Iltapäivällä kello kolmen aikaan turvatarkastuksen edessä kiemurteli yli sadan metrin jono.

Huomioliiveihin pukeutuneet työntekijät ohjasivat hämmästeleviä ihmisiä jonon perälle. Arvio jonotusajasta turvatarkastukseen oli henkilökunnan mukaan noin 25 minuuttia.

Ennen turvatarkastusjonoa moni oli kuitenkin jonottanut jo hyvän tovin lähtöselvitykseen.

Turkish Airlinesin lähtöselvityksessä jonottanut Heidi Härö kertoi seisoneensa lähtöselvitysjonossa jo puoli tuntia. Malesiaan matkalla oleva Härö kertoi kuitenkin varautuneensa ruuhkiin. Aikaa lennon lähtöön oli haastatteluhetkellä vielä kolme tuntia.

Samassa jonossa Istanbuliin matkalla ollut Reda Ben Ahmad taas kertoi jonottaneensa jo 45 minuuttia.

Finavian mukaan Helsinki-Vantaalla turvatarkastuksen jonotusajat olivat kesäkuussa pisimmillään noin 30–45 minuuttia. Tavoiteaika turvatarkastuksen kestolle Helsinki-Vantaalla on 15 minuuttia.

Matkustajia onkin pyydetty saapumaan lentoasemalle ajoissa, sillä liikkeellä on runsaasti lomamatkustajia.

Finavia ennustaa jonojen jatkuvan myös heinäkuussa. Eniten matkustajia on liikkeellä aamulla kello 5–8 ja iltapäivällä kello 14–18. Jonoja voi syntyä erityisesti sunnuntaisin.

Kesän lomakaudella monet eurooppalaiset lentokentät ovat ajautuneet suorastaan kaaokseen. Kentät eivät ole selviytyneet kasvaneista matkustajamääristä, kun pandemian jäljiltä niiltä on uupunut henkilökuntaa. Vaikeuksia on ollut esimerkiksi Ruotsissa, Britanniassa ja Alankomaissa.

Lisäksi tiistaina SAS:n lentäjien lakko johti useisiin lentojen peruutuksiin Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla siirryttiin kesäkuun lopulla yhden terminaalin malliin. Nyt kaikki lennot lähtevät ja saapuvat uusitusta terminaalista. Uusittu terminaali tunnettiin ennen nimellä terminaali 2.

Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ulla Lettijeff esitteli viime vuoden marraskuun lopussa uudistettua T2-terminaalia.

Lentokentän terminaali 1:n turvatarkastus suljettiin kesäkuun loppupuolella, kun kaikki viimeisetkin lentoyhtiöt siirtyivät lentämään uudesta terminaalista.

Myös lentoaseman turvatarkastus on käynyt läpi suuria mullistuksia.

Terminaalin turvatarkastuksessa on nyt käytössä uutta laiteteknologiaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa aiempaa nopeampi turvatarkastus.

Uudistukset eivät kuitenkaan ole riittäneet takaamaan matkustamisen sujuvuutta. Osasyy on Helsinki-Vantaallakin henkilökuntapulassa.

HS kysyi jonoista ja remontista Finavialta.

Lentoasemajohtaja Ulla Lettijeff, kuinka pitkä jono turvatarkastukseen on kesällä pisimmillään ollut?

”Puolisen tuntia. Hetkelliset ruuhkat johtuvat siitä, että aamulla ja iltapäivällä on paljon lentoja lyhyen ajan sisällä. Iltapäivisin ruuhkapiikki kovempi kuin muulloin ja se kestää yleensä noin tunnin ajan, jonka jälkeen tilanne rauhoittuu. Haluan toki kehottaa matkustajia saapumaan varsinkin aamuisin ja iltapäivisin ajoissa kentälle.”

”Turvatarkastuksen tavoitteemme on, että matkustaja pääsee sujuvasti läpi. Toki välillä tulee pidempiä jonoja, kun matkustajia tulee enemmän kuin olemme ennustaneet.”

Mistä jonot turvatarkastukseen johtuvat?

”Yleensä siitä, että matkustajia tulee niin paljon kerralla. On normaalia, että lentoasemalle syntyy jonoja. Meillä on puuttuu toisinaan henkilöstöä vuorosta ja jonain päivinä henkilökunnassa voi olla sairauslomia, mikä venyttää jonoja. Tämä on päiväkohtaista.”

Mainitsitte turvatarkastuksen resurssit. Onko turvatarkastukseen käynnissä rekrytointeja ja onko turvatarkastukseen ollut vaikeuksia saada työvoimaa?

”Palveluntuottaja rekrytoi uutta henkilökuntaa ihan koko ajan. Näin on tapahtunut viime elokuusta asti. En tarkkaan tiedä yksityiskohtia, mutta on hyvä tunnistaa, että turvatarkastukseen ei vain tulla töihin, vaan koulutukset ja turvaselvitykset kestävät aikansa. Jos palveluntuottaja ei olisi päämäärätietoisesti rekrytoinut jo elokuusta, jonot eivät jäisi pisimmillään puoleen tuntiin ja olisimme lähempänä joitakin Euroopan lentokenttien tilannetta.”

Onko uusittu terminaali ja turvatarkastus osoittautunut kapasiteetiltaan riittäväksi?

”Kyllä. Jonot eivät ole tilojen kapasiteettikysymys. Kun saamme suunnitellun henkilöstön paikalle, jonot vetävät hyvin. Uusi turvatarkastusteknologia on paljon nopeampi, tehokkaampi ja matkustajaystävällisempi kuin vanha, kun laukuista ei tarvitse purkaa elektroniikkaa tai nesteitä se jouduttaa koko prosessia.”

Onko vanhan terminaali 1:n turvatarkastuksen sulkeminen vaikuttanut ruuhkiin?

”Turvatarkastuksen keskittäminen yhteen terminaaliin, jossa on uutta teknologiaa, on auttanut. Tehokkaampien koneiden käyttö hyödyttää matkustajakokemusta. Henkilökunta on siirtynyt terminaali 1:stä uuteen terminaaliin.”

Onko kesäaikana ruuhkiin erityisesti varauduttu?

”Olemme varautuneet normaalisti. Seuraamme jatkuvasti matkustajaennustettamme. Katsomme päiväkohtaisia ennusteita ja pyrimme mitoittamaan resurssit oikeaan ajankohtaan. Ennustamme, että heinäkuussa matkustajia olisi 1,4 miljoonaa ja olemme tästä erittäin tyytyväisiä.”

Onko uuden terminaalin koko riittävä?

”Kyllä. Jonotusnauhoja lisätään jonojen lisääntyessä, jotta ihmiset tietävät mihin mennä. Uudet laitteet ovat sillä tavalla tehokkaita, että jonot liikkuvat koko ajan.”