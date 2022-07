HS etsii terveydenhuollon työntekijöitä kertomaan, millaista työ on tällä hetkellä.

Työskenteletkö päivystyksessä tai muussa erikoissairaanhoidossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella? Kerro kyselyssä, millaista työsi on tänä kesänä.

Sairaanhoitopiirien tilanne on tällä hetkellä vaikea. Yli puoli vuotta erikoissairaanhoitoa odottaneiden määrä kasvoi alkuvuonna koko maassa viidenneksen. Yhtenä syynä jonojen taustalla on koronaepidemian aiheuttama hoitovelka, mutta myös hoitajien kesäsijaisia on ollut vaikeuksia löytää.

Taustalla voi kuitenkin olla muitakin syitä. HS etsii alalla työskenteleviä kertomaan, miltä tilanne näyttää työntekijän silmin.

Emme julkaise nimeäsi ilman lupaasi. Liitäthän kuitenkin oikean nimesi ja yhteystietosi, mieluiten puhelinnumerosi, mukaan. HS ei siteeraa haastateltavia, joiden henkilötiedot eivät ole toimituksen tiedossa.