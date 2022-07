Historiallinen rakennus on suojeltu ja se vaatii korjaamista.

Pauligin huvila Helsingin Taka-Töölössä on osa Sibeliuksen puistoa.

Helsinki myy Pauligin huvilan ja siihen kuuluvan maakellarin Taka-Töölössä, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Huvila myydään verkkohuutokaupassa tarjousten perusteella. Huutokauppa päättyy syyskuun alussa.

Asemakaava edellyttää, että ostaja käyttää rakennusta kerho- tai kokoontumistilana.

HS kertoi helmikuussa, että Helsinki aikoo luopua useista omistamistaan kiinteistöistä. Pauligin huvila kuuluu näistä arvokkaimpien joukkoon.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas hirsirunkoinen rakennus sijaitsee Sibeliuksen puistossa Mechelininkadulla.

Huvilan rakennutti leipurimestari Gustaf Sandberg vuonna 1873, ja sen suunnitteli nimekäs arkkitehti Frans Anatolius Sjöström.

Myöhemmät omistajat eli Pauligin kahvipaahtimon perustaja Gustav Paulig ja hänen perillisensä ovat laajentaneet ja muokanneet huvilaa vuosina 1890 ja 1922.

Sittemmin huvila on palvellut nuorison kerhohuoneistona ja Nuorisoasiainkeskuksen luontotalona.

Nyt rakennuksessa on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran ympäristöpalvelujen väliaikainen toimipiste.

Huvilassa on lämmintä tilaa kahdessa kerroksessa. Lisäksi siinä on kellari- ja vinttikerros. Yhteensä tilaa on noin 660 neliötä.

Rakennus on suojeltu suojelumerkinnällä sr-1. Se tarkoittaa sitä, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Rakennus vaatii kuitenkin korjauksia. Kiinteistön kuntoarvion mukaan merkittävimmät korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat kuivatuskorjaus ja kellarin katon lahovaurioiden selvitys- ja korjaustyöt.

Julkisivuille suositellaan kuntotutkimusta, jonka perusteella voidaan määrittää tarkemmin, millaisia korjauksia julkisivu vaatii.