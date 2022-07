Taksiyrittäjille lähetettyjen selvityspyyntöjen kohdalla valtaosalla asetettu määräaika on jo päättynyt, eikä liikenneluvista vastaavan Traficomin mukaan näytä siltä, että suuri määrä luvanhaltijoita olisi korjaamassa puutetta.

Taksiyrittäjien lupia on peruutettu epäpätevyydestä johtuen. Asiasta kertoo HS:lle Liikenne- ja viestintävirasto.

Traficom on lähettänyt selvityspyynnön noin 2 200 taksiyrittäjälle suorittamatta jääneen yrittäjäkokeen vuoksi. Kyseisistä yrittäjistä puolet toimivat Uudellamaalla.

Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veijan mukaan selvityspyynnöistä on toistaiseksi käsitelty hieman yli 500. Näistä suurin osa on joko suorittanut vaadittavan yrityskokeen, tai siirtänyt toimintansa taksiliikenneluvan omaavan henkilön nimiin.

Veijan mukaan peruutettujen taksiliikennelupien määrä on vielä toistaiseksi hyvin pieni.

”Joitain lupia on peruttu joko yrittäjän omasta pyynnöstä tai siksi, ettei pätevyydessä todettua puutetta ole korjattu.”

Yhä vireillä olevien selvitysten osalta ennuste ei ole yhtä valoisa.

”Uskomme, että peruutettujen lupien määrä tulee olemaan merkittävä”, Veija arvioi.

”Valtaosan kohdalla selvityspyynnölle asetettu määräaika on jo päättynyt, eikä tietoja suoritetuista yrittäjäkokeista tule sellaisia määriä, että suuri määrä luvanhaltijoita olisi vielä korjaamassa puutetta”, hän jatkaa.

Viime vuoden taksiuudistus palautti voimaan yrittäjäkoevaatimuksen taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykseksi. Takaraja yrittäjäkokeen ja mahdollisen yrittäjäkoulutuksen suorittamiselle oli 1. toukokuuta.

Selvityspyyntöjen suuresta määrästä johtuen, kaikkien asioiden käsittelemiseen tulee kulumaan aikaa. Peruutettujen lupien lopullinen määrä tiedetään tiedetään Veijan mukaan vasta alkusyksystä.

”Yrittäjillä on 30 päivää aikaa vastata lähetettyyn selvityspyyntöön. Liikenneluvan peruutus astuu kuitenkin voimaan vasta päätöksen tiedoksiannon jälkeen, ja siihenkin voidaan vielä hakea muutosta.”

Helsingin poliisilaitos suoritti huhtikuussa taksiliikennettä koskevan valvontaiskun yhdessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon kanssa.

Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Henrik Westerbergin mukaan vastaavanlaista koordinoitua tarkistusta ei ole uudistuksen voimaantulon jälkeen suoritettu.

”En usko, että taksilupia on kesän aikana liiemmin [poliisin toimesta] tarkistettu. Lupia on saatettu tarkistaa tilanteissa, jossa kuljettaja on pysäytetty ylinopeuden, tai muun liikennerikkomuksen vuoksi.”

Westerbergin tietoon ei kuitenkaan ole kantautunut tietoa siitä, että liikenteessä olisi kohdattu peruutetusta luvasta huolimatta ajavia takseja.