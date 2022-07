Husin työntekijöiden mukaan työntekijäpula vaikuttaa jo potilasturvallisuuteen. Husin johto vahvistaa erittäin vaikean tilanteen, mutta uskoo potilasturvallisuuden säilyvän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa kärsitään tällä hetkellä ennennäkemättömästä sijaispulasta. Osaavien hoitajien puuttuessa osa työntekijöistä kokee, että potilaiden turvallisuus on vaarassa.

Asia käy ilmi HS:n tekemistä haastatteluista ja Husin työntekijöille suunnatusta kyselystä.

”Osaamisvaje on jäätävä. Olemme joka päivä tilanteessa, jossa joutuu miettimään, kuoleeko joku työntekijäpulan takia”, sanoo HS:n haastattelema, 20 vuotta Husin leikkausosastolla työskennellyt hoitaja.

Tänä kesänä hoitajien sijaisia on koko maassa saatu palkattua ennätyksellisen vähän. Hus on sulkenut noin 200 potilaspaikkaa enemmän kuin viime vuonna, jolloin tilanne oli myös poikkeuksellisen huono.

Haastateltujen kuvaama hätä toistuu kyselyn vastauksissa. Yli sadan vastaajan joukosta yksi kertoi työn sujuvan mallikkaasti. Moni kokee potilasturvallisuuden vaarantuneen jo kauan sitten.

Husin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander vahvistaa tilanteen olevan vakava.

HS:n haastattelemat hoitajat esiintyvät jutussa ilman nimiä, koska he pelkäävät haastattelun antamisen vaikuttavan negatiivisesti heidän asemaansa työpaikalla. Hoitajien henkilöllisyys on HS:n tiedossa.

Kesän tukala tilanne johtuu muun muassa siitä, että henkilöstöpulan lisäksi aiempaa useampi hoitaja on nyt kokematon sijainen. Sijaiset saattavat olla esimerkiksi opiskelijoita, joilla ei ole lupaa lääkitä potilaita.

Kun osaavia hoitajia ei riitä, vastuuta annetaan kokemattomille.

”Vaaratilanteita sattuu ehkä enemmän, kun ennakointikyky on huonompi. Tilanteet eskaloituvat”, leikkausosastolla työskentelevä hoitaja kertoo.

Samaa sanoo HS:n haastattelema, kaksi vuotta Husin alueella päivystyksessä työskennellyt hoitaja.

”Tulee tilanteita, joissa en tiedä, miten toimia. Työkaveritkaan eivät tiedä. Eikä voi pyytää apua kokeneemmilta hoitajilta, kun ei heitä ole”, hän kuvailee.

Harvoille kokeneemmille kasautuu vastuun lisäksi myös enemmän työtehtäviä.

Päivystyksessä työskentelevä hoitaja kertoo, että hän esimerkiksi antaa oman työnsä ohella lääkkeet myös potilaille, joiden omilla hoitajilla ei ole lääkintälupia. Se vie aikaa, ja jonossa on aina esimerkiksi kipulääkkeitä odottavia potilaita. Hoidon viivästyminen voi olla tuskallista.

Kun joku äkkiä tarvitseekin elvytystä, hoitaja jättää tehtävänsä ja siirtyy auttamaan kokemattomampia. Joskus on tilanteita, joissa edes paikalle hälytetty lääkäri ei tiedä, miten toimia. Samaan aikaan potilaat odottavat lääkkeitään.

”Koen tilanteet ahdistavina. Kyllä siellä aina on joku kokenut takapäivystäjä, mutta avun saaminen vie kauan.”

Useat kyselyyn vastanneet jakavat kokemuksen siitä, ettei osaamistaso työpaikalla ole riittävä. Yksi kyselyyn vastannut kesäsijainen kertoo kieltäytyvänsä joskus tehtävistä potilaiden turvallisuuden vuoksi.

Erityisen haastavalta tilanne vaikuttaa päivystyksissä. Useat vastaajat kertovat niiden olevan jatkuvasti ruuhkautuneita. Moni puhuu yli kymmenen tunnin odotusajoista.

”On esimerkiksi ollut haavapotilaita, jotka ovat odottaneet kahdeksan tuntia, kun suositus olisi kuusi tuntia onnettomuudesta”, päivystyksessä työskentelevä hoitaja kertoo.

Hänen mukaansa yksi päivystyksen seurantahuoneista joudutaan välillä sulkemaan, koska henkilökuntaa ei riitä. Silloin potilaita täytyy jättää aulaan, jossa ei ole hoitajia valvomassa.

”Viikonloppuöisin aulassa on ollut potilaita, joilla on ollut päässä verta vuotava haava. Jos he voivat kävellä, he joutuvat odottamaan aulassa.”

Kerran aulassa odottava potilas alkoi kouristella, ja toinen potilas etsi hoitajia paikalle.

Kyselyn vastauksissa toistuvat samankaltaiset ongelmat. Työ koetaan tulipalojen sammutteluksi. Sijaisia ei löydy, osastot pyörivät ylitöillä, työkaverit uupuvat, eikä potilaita ehdi hoitaa.

Husin Ulander vahvistaa sijaistilanteen olevan nyt huonompi kuin koskaan. Hän kertoo, että alkukesästä Husilta puuttui noin 500 sijaista.

”Sanoisin, että tilanne ei ole katastrofaalinen mutta hyvin vakava. Tällä hetkellä juuri ja juuri selvitään.”

Päivystysten ruuhkautuminen on myös Ulanderin mukaan todellinen ongelma. Hän kertoo, että pahimmillaan siirtoa jatkohoitoon on joutunut odottamaan lähes kolme päivää.

Jutussa aiemmin esitettyjä hoitajien kokemuksia hän pitää mahdollisina mutta korostaa, ettei yksittäisten tapausten pohjalta pitäisi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi päässä oleva avohaava pyritään hoitamaan hyvin nopeasti, Ulander sanoo.

”Päivystyksessä on kiireellisyysluokittelu, jonka mukaan potilaita hoidetaan. Jollain tavalla ne arviot on siellä tehty, en osaa sanoa, miksi jossain kohdassa avohaavan ompelu on kestänyt niin pitkään.”

Kokemattomuuden aiheuttamia vaaratilanteita hän ei epäile. Kokenutta henkilöstöä pyritään silti saamaan jokaiseen vuoroon.

Ulander ei kuitenkaan usko, että potilaat olisivat nyt erityisessä vaarassa. Johtajaylilääkäri kertoo, että hän seuraa henkilöstön kirjaamia merkintöjä vakavista vaaratilanteista eikä niissä ole näkynyt kasvua.

”Se, että joutuu pelkäämään potilaiden menehtymistä, ei vastaa kuvaa, joka minulle on välittynyt. Tietysti se on varmasti heidän kokemuksensa ja aito huolensa.”

Ulander uskoo potilaiden saavan yhä hyvää hoitoa.

”En voi tehdä sellaista tulkintaa, että itse hoidon taso olisi muuttunut huonoksi. Ongelmana ovat jonotusajat ja päivystysten ruuhkautuminen.”

Tämänhetkiseen tilanteeseen ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen.

”Olemme puun ja kuoren välissä, koska emme saaneet henkilökuntaa ja potilaat täytyy hoitaa.”

Hoitajapula ei ole ainoastaan Husin ongelma.Tänä kesänä hoitohenkilökunnan sijaisia on saatu haalittua huomattavasti aiempia kesiä vähemmän ympäri Suomen.

Eikä ongelma rajoitu vain kesään. Hoitoa odottavien määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana lähes jokaisessa sairaanhoitopiirissä.

Husin alueella yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden määrä on vuodessa kaksinkertaistunut. Kesäkuun lopussa jonossa oli noin 6 000 ihmistä.

Ortopedian eli luu- ja tukielinsairauksien erikoisalalla tilanne on heikoin. Jono on kasvanut vuodessa parista sadasta yli tuhanteen.

Syitä tilanteelle on monia.

”Lakon aikana jäi 1 500 leikkausta tekemättä. Yksi merkittävä syy on henkilöstövajaus, erityisesti vuodeosastoilla. Myös koronatauti aiheuttaa yhä ylimääräistä työtä. Eikä voi jättää mainitsematta, että kun väestö vanhenee, hoidon kysyntä kasvaa”, Ulander kertoo.

Ortopedian osalta leikkauksia on siirretty, koska kiireellisen hoidon tarve on ollut suuri. Esimerkiksi lonkkaleikkaukset vaativat usein hoitoa vuodeosastoilla, joilta niin ikään puuttuu työntekijöitä. Kun paikkoja on rajatusti, kiireettömämpiä toimenpiteitä siirretään ja jonot kasvavat.

Ulander selittää, ettei ongelma johdu ainoastaan Husin toiminnasta. Tekijöitä puuttuu hoitoketjun jokaisesta vaiheesta.

Jos potilas täytyy esimerkiksi siirtää päivystyksestä kaupungin sairaalaan, ei siellä henkilöstöpulan takia aina ole vuodepaikkoja vapaana. Hoitoa täytyy jatkaa päivystyksessä, joka sitten ruuhkautuu.

Helsingin kaupungilta vahvistetaan, että myös heidän terveydenhuoltonsa toimii kesän alimiehityksellä.

Helsingin sairaalan johtava ylihoitaja Kirsi Ahonen kertoo, että kesäksi on suljettu noin 40 potilaspaikkaa. Kaupungin sairaaloihin tulee potilaita esimerkiksi juuri Husin päivystyksistä. Aina tilaa ei ole heti.

”Mutta eihän potilas hoidotta jää, kun hän on Husissa hoidossa”, Ahonen sanoo.