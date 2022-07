Helsingin seudun kauppakamari on ostanut yksityisen kauppakorkeakoulu Helsinki School of Busineksen.

Helsingin seudun kauppakamari on ostanut yksityisen kauppakorkeakoulu Helsinki School of Busineksen. Asia käy ilmi kauppakamarin tiedotteesta. Kauppakamari on huolissaan seudun yritysten osaajapulasta. Koulukaupalla pyritään varmistamaan ulkomaisen työvoiman saapumista seudulle.

Helsingin seudun korkeakouluissa on kauppakamarin mukaan riittämättömästi aloituspaikkoja.

”Kauppakorkeakouluihin pyrkii Suomessa ensisijaisesti vuosittain noin 14 000 hakijaa, joista noin 10 000 jää ilman opiskelupaikkaa. Kauppatieteiden ja talouden koulutukseen on kiinnostusta sekä metropolialueella että seudun ulkopuolella”, toimitusjohtaja Pia Pakarinen kertoo.

Helsinki School of Business on Helsingissä sijaitseva yksityinen kauppakorkeakoulu, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2012. Korkeakoulussa voi suorittaa englantilaisen Bachelor of Arts in Business and Management -tutkinnon sekä MBA-tutkinnon, jotka myöntää koulun yhteistyökumppani, Northamptonin yliopisto.