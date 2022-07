Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt 75-vuotiaan miehen syytteen.

Helsingin hovioikeus tuomitsi perjantaina toisenkin miehen vankeuteen vedätysyrityksestä, joka kohdistui kokoomuksen entiseen kansanedustajaan Eero Lehteen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt 75-vuotiaan miehen syytteen. Käräjistä poiketen hovioikeus kuitenkin katsoi, että mies toimi rikoskumppanina ja yhteisymmärryksessä toisen, jo käräjillä tuomitun miehen kanssa.

”Rikoskumppanuudessa yksilön tekijävastuun edellytyksenä on, että osallisen työnjaon mukainen osuus rikoksen tekemiseen on riittävän olennainen ja että osallisen osuuden täyttyminen on kokonaisuuden kannalta merkityksellistä”, perustelee hovioikeus ratkaisuaan.

Miehet vaativat vuonna 2014 Lehteä maksamaan yli 13 miljoonan euron velkaa, joka oikeuden mukaan oli perusteeton. Lasku liittyi keräilyrahatoimintaan, jossa Lehti oli vuosia aiemmin ollut mukana.

Hovioikeus tuomitsi Pauli Aatos Lauri Hyppösen, 75, törkeän petoksen yrityksestä kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen. Samalla se piti käräjillä samanmittaisen tuomion saaneen Heikki Ilmari Loukasmäen, 80, rangaistuksen ennallaan.