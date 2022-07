Vantaalla ja Espoossa osa päättäjistä intoilee yhden hinnan taktiikasta, koska pitkien matkojen hinnat halpenisivat.

Pääkaupunkiseudun kunnat kertovat kesän aikana mielipiteensä joukkoliikenteen uusista matkalippujen hinnoittelumalleista.

Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa matkustajamäärät ja lipputulot eivät ole toipuneet koronapandemian pudotuksesta. Korotuspainetta lipunhintoihin on jo olemassa.

Asia ei ole mitätön, sillä HSL:n alueella asuu reilusti yli miljoona ihmistä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kehittänyt nykyisen vyöhykemallin rinnalle kolme muunnelmaa, mutta myös tasahinnoittelun mallin. Tasatariffissa kaikki matkustajat koko alueella maksavat yhden ja saman taksan mukaisesti riippumatta matkan pituudesta.

Yhteistä näille kaikille vaihtoehdoille on, että helsinkiläisten taksat pääosin nousevat. Myös Myyrmäessä, Leppävaarassa ja Matinkylässä maksettaisiin Helsingin ytimeen suuntautuvista matkoista enemmän.

Kolmesta vyöhykemallista kaksi on sellaista, joissa nykyiset C- ja D-vyöhykkeet on käytännössä sulautettu toisiinsa. Niiden osuus matkustajista on ollut pieni, joten muutos olisi perusteltu.

Kolmannessa vaihtoehdossa nykyinen B-vyöhyke on laajennettu C:n alueelle eli AB ulottuu Espoon ja Vantaan koko alueille. Tätä on toivottu etenkin Espoossa, mutta myös Tikkurilassa.

Matkustajat voisivat tässä mallissa ostaa lipun vain yhdelle vyöhykkeelle, jota ratikkalippunsa menettäneet helsinkiläiset ovat toivoneet. Heitä tuskin ilahduttaa, että A-vyöhykkeen lippu maksaisi silti yhtä paljon kuin AB-lippu nyt.

Mitään lyhyiden matkojen lippua mallit eivät tarjoa.

Kaikkien vaihtoehtoisten mallien vaikutukset matkoihin, lippujen hintoihin ja jäsenkuntien kuntaosuuksiin vaihtelevat. Hintoja on soviteltu siten, että lipputulokertymä ei putoa alle 390 miljoonan euron vuodessa.

Ymmärrettävästi päättäjät ovat keskittyneet keskustelemaan neljännestä vaihtoehdosta, joka näyttää raikkaalta ja suorastaan uudelta avaukselta.

Se on mallina niin simppeli, että kuka tahansa pystyy sen omaksumaan. Tasatariffissa Matka Siuntiolta Helsingin keskustaan maksaisi yhtä paljon kuin kahden pysäkinvälin mittainen ratikkamatka.

Se näyttäisi kannustavan kaikkein eniten autoilijoita joukkoliikenteen pariin. Erityisesti Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa siirryttäisiin joukolla pois auton ratista, kun lipunhinnat putoaisivat.

Tasatariffissa kaikki maksaisivat kertalipustaan 3,10 euroa. Nykyinen neljän vyöhykkeen kertalippu maksaa 5,70 euroa ja kolmen vyöhykkeen 4,10 euroa.

Ilmasto kiittää, matkustajamäärät kasvavat.

Tasatariffissa on kuitenkin kaksi merkittävää puutetta. Se tarkoittaisi lipunhintojen kallistumista AB-vyöhykkeellä eli Helsingissä, jossa kovasti surraan edullisen ratikkalipun poistumista. Helsingin poliitikoilla on jo nyt kova paine pudottaa joukkoliikennematkojen hintoja.

Matkustajasimulaatioiden perusteella uusi hinnankorotus vähentäisi Helsingin A- ja B-alueilta lähteviä joukkoliikennematkoja noin miljoonalla matkalla vuodessa. Osa näistä korvautuisi kävelyllä ja pyöräilyllä, mutta eivät kaikki.

Autoilukin Helsingissä siis lisääntyisi.

Toinen iso ongelma olisi kuntien maksuosuuksien kasvu. Tosin Espoossa maksuosuus nousisi vain yhdellä miljoonalla ja Vantaalla neljällä miljoonalla eurolla.

Mutta piskuinen Siuntio joutuisi pulittamaan lisää 20 miljoonaa, Kirkkonummi 35 miljoonaa, Sipoo 46 miljoonaa ja Kerava 55 miljoonaa euroa vuodessa vuonna 2024.

Vuosi 2024 on merkityksellinen, koska silloin lipunhintoihin kohdistuu 11 prosentin korotuspaine kasvavien infrakorvausten vuoksi. Tuolloin sekä länsimetron jatkeen että Raide-Jokerin valmistuessa, osa niiden pääomakuluista alkaa juosta HSL:n budjetin kautta.