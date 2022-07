Kaupunki kertoo myös hankkivansa tukea konsulttiyhtiöltä palkkahallinnon haasteisiin.

Helsingin kaupunki kertoo palkanneensa lisää työvoimaa palkkahallintoonsa ja ostaneensa lisätukea Sarastia-yhtiöltä, joka on toimittanut kaupungin palkanmaksussa käyttämän tietojärjestelmän.

Kaupungin mukaan se on myös tehnyt suorahankinta­päätöksen konsulttiyhtiö Deloitte Consultingin kanssa palkkahallinnon tuen vakauttamiseksi ja kehittämiseksi.

Helsingin pyrkimyksenä on tällä tavoin saada palkanlaskennan ongelmat kuntoon, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Helsingin kaupungin palkanmaksu­ongelmat ovat jatkuneet jo kuukausia. Palkka on jäänyt saamatta useilta sadoilta kaupungin työntekijöiltä. Osa heistä on ollut palkatta kuukausia. Lisäksi virheitä on esimerkiksi palkan lisissä ja veroprosenteissa.

Pahimmat ongelmat alkoivat, kun kaupunki otti huhtikuussa käyttöön uuden Sarastia-tietojärjestelmän.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehy kertoi torstaina tehneensä rikosilmoituksen Helsingin maksamattomista palkoista.

