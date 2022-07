Kunta-alan eläkkeistä vastaava Keva osti kiinteistön ruotsalaiselta kiinteistösijoitus­yhtiöltä.

Eläkelaitos Keva on ostanut Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Kauppakeskus Kaaren kiinteistön, Keva tiedottaa.

Kunta-alan eläkkeistä vastaava Keva osti kiinteistön ruotsalaiselta kiinteistösijoitus­yhtiö Niamilta. Kauppahinta on 207 miljoonaa euroa.

”Kaari on pääkaupunkiseudun kauppakeskusten parhaimmistoa ja sijainti keskeinen: 20 minuutin ajosäteellä asuu noin 1,1 miljoonaa ihmistä”, Kevan kiinteistö­sijoituspäällikkö Sami Kesonen sanoo tiedotteessa.

Kauppakeskus Kaari on rakennettu vuonna 2009 ja sitä on laajennettu vuonna 2013. Sen vuokrattava pinta-ala on yhteensä 48 855 neliömetriä.

Kaaresta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Suomen suurin Prisma sekä Jyskin, Gigantin ja Sokoksen myymälät.

”Investointi sopii hyvin Kevan pitkäjänteiseen kiinteistösijoitus­strategiaan. Kaltaisellemme eläkesijoittajalle se tarjoaa hyvän tuoton, ja siten vastaa Kevan eläkerahaston pitkän aikavälin tavoitteita”, Kevan kiinteistösijoitus­johtaja Calle Roselius sanoo tiedotteessa.

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva vastaa noin 1,3 miljoonan kunta-alan työntekijän eläkeasioista.

Keva on myös yksi Suomen suurimmista toimitilojen tarjoajista: vuokrattava pinta-ala oli vuoden 2021 lopussa noin 970 000 neliömetriä ja markkina-arvo noin 2,9 miljardia euroa.