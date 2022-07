Suurin osa sairaalahoidossa olevista koronapotilaista on nyt Järvisen mukaan joko hyvin iäkkäitä, monisairaita tai rokottamattomia.

Sairaalahoidossa olevien koronavirus­potilaiden määrä on Suomessa kasvanut kesäkuun puolesta välistä lähtien. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on hieman noussut, kertoo ylilääkäri Asko Järvinen.

Tällä hetkellä Husin sairaaloissa on yhteensä noin 60–70 potilasta. Heistä noin 20 on osastoilla, joille koronaviruksen takia hoitoon tulevat sijoitetaan, mutta Järvisen mukaan vain puolella näistäkin potilaista on hoidon syynä koronavirusinfektio.

”Kaikkiaan Husin sairaalapotilaista siis vain viidesosa on koronainfektion takia osastolla”, Järvinen kertoo.

Järvinen sanoo, ettei ole ”hirvittävän huolissaan” epidemian tilanteesta tai sairaalahoidon tarpeen riittävyydestä, sillä koronainfektion luonne on muuttunut niin, että yhä harvempi joutuu sairaalaan vaikeiden infektio-oireiden takia.

Lisäksi hyvin harva koronaviruksen takia sairaalan tulleista kärsii Järvisen mukaan samanlaisesta keuhkoinfektiosta, jota tyypillisesti tavattiin potilailla ennen koronavirusrokotuksia. Potilaiden kunto onkin nyt selvästi parempi.

”Entistä harvempi on vaikeassa hapennälässä, eli rokotukset ovat tehneet sen, mitä niiltä ensisijaisesti on odotettu.”

Suurin osa sairaalahoidossa olevista koronapotilaista on nyt Järvisen mukaan joko hyvin iäkkäitä, monisairaita tai rokottamattomia. Sairaalahoitoa kaivataankin usein siksi, että ihmisen yleistila alkaa heikentyä tai hänelle puhkeaa esimerkiksi keuhkokuume.

”Yksinkertaistaen voisi sanoa, että jos koronatartunnan saanut ihminen on saanut hänelle suositellut rokotukset, kulkee omilla jaloillaan ja hänen puolustus­järjestelmänsä on terve, on sairaalahoidon tarve hyvin epätodennäköinen”, hän sanoo.

Koronarajoitukset ovat pääsääntöisesti poistuneet ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) poisti yleisen maskisuosituksensa huhtikuussa.

Osa tapahtumajärjestäjistä on kuitenkin päätynyt suosittelemaan kasvomaskien käyttöä omaehtoisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi heinäkuussa järjestettävät Kuhmon kamarimusiikkifestivaali sekä Savonlinnan oopperajuhlat.

Järvinen ymmärtää nämä päätökset, sillä tapahtumien asiakaskuntaan kuuluu keskimäärin iäkkäämpää kävijäkuntaa ja maskin käyttö voi rajoittaa tartuntoja suuren väkimäärän tapahtumissa.

Ylilääkäri Asko Järvinen.

”Tämä on osittain toki myös bisneslogiikkaa, sillä monella asiakkaalla voi olla taustalla pelko voimakkaammasta taudista”, hän sanoo.

Husin alueella ei kuitenkaan Järvisen mukaan ole pohdittu uusia rajoitus­toimenpiteitä koronatartuntojen hillitsemiseksi sillä niille ei nähdä tarvetta. Pandemian alussa rajoitukset olivat tarpeellisia terveydenhuollon kuormituksen ehkäisemiseksi, mutta tällä hetkellä koronavirusoireet eivät pääsääntöisesti johda sairaalahoidon tarpeeseen.

”Tämänhetkinen ongelmamme on hoitajavaje, jota koronasta aiheutuvat sairauslomat toki lisäävät. Rajoituksilla ei kuitenkaan välttämättä saataisi mitään hyötyä aikaan”, hän sanoo.

Järvinen ei myöskään usko, että yhteiskunta olisi enää valmis samanlaisiin mittaviin rajoitustoimenpiteisiin kuin aiempien korona-aaltojen kohdalla. Esimerkiksi laajasta maskisuosituksesta olisi hänen mukaansa hyötyä vain silloin, jos kaikki käyttäisivät niitä lähes koko ajan.

”Isolta osalta ihmisistä on pelko tästä taudista pudonnut pois. En usko, että enää muussa kuin Kiinan tai Pohjois-Korean kaltaisessa totalitaarisessa yhteiskunnassa vahvoja rajoituksia pystytään enää asettamaan”, Järvinen sanoo.

”Uusia nopeammin ja herkemmin leviäviä virustyyppejä ei voida rajoituksilla myöskään samalla tavalla hillitä.”

Järvinen kuitenkin kannustaa kaikkia yhä rokottautumaan ja täydentämään rokotussarjansa loppuun asti, sillä rokotteet antavat hyvän suojan vaikeaa tautia vastaan.

”Mutta epidemiaa niillä ei saada taitettua, ei sitten millään”, hän toteaa.

THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille, 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Neljättä rokoteannosta taas suositellaan yli 80-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville 70-79-vuotiaille, hoivakodeissa asuville ikääntyneille sekä 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Lisäksi neljättä annosta suositellaan iäkkäille, jotka ovat kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä niille kotona asuville iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet.