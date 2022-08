Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Asuminen

Suomen ensimmäinen vuokrapilvenpiirtäjä valmistuu Helsingin Kalasatamaan

Lumo One on Kalasataman kolmas pilvenpiirtäjä. Tulevista torneista yksi on jo rakenteilla ja kaksi suunnitteilla.

Kalasataman uusin pilvenpiirtäjä Lumo One on kuvassa vasemmalla. Keskellä on ensimmäinen, vuonna 2019 valmistunut Majakka ja oikealla Loisto vuodelta 2021.