Helsingin terveysasemien jonotusajat kiireettömään hoitoon vaihtelevat kymmenillä päivillä. Osa kaupunkilaisista on vaihtanut terveysasemaansa suositummille alueille.

Myllypuron terveysaseman aulassa istuu ihmisiä odottamassa vuoroaan ajan­varaukseen. On tiistaiaamupäivä keskellä heinäkuuta, eikä asema vaikuta erityisen kiireiseltä.

Lapsensa kanssa jonottava Kerttu Uhmavaara kertoo olevansa tyytyväinen terveys­aseman palveluun. Hän on saanut lapsilleen kiireellisen ajan Myllypurosta aina samaksi päiväksi.

Uhmavaara soitti aamulla terveysasemalle, mutta koska varattavia aikoja ei ollut jäljellä, hän saapui lapsensa kanssa paikan päälle jonottamaan. Kymmenen minuutin odottelun jälkeen jonossa oli kymmenen asiakasta ennen heitä.

”Ei tätä voi kutsua pitkäksi jonoksi.”

Kiireettömissä tapauksissa sen sijaan jono on tilastojen mukaan pitkä. Myllypurossa kiireetöntä lääkäriaikaa täytyy Helsingin kaupungin julkaisemien tietojen mukaan odottaa heinäkuussa keskimäärin 51 päivää. Jono on kaupungin pisin.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen pitää tilannetta huonona.

”Eihän se ole ihanteellista, että joutuu odottamaan puolitoista kuukautta lääkärin vastaanotolle. Moni sairaus voi siinä ajassa muuttua pahemmaksi”, hän sanoo.

Myllypuron terveysasemalla ihmisiä odottamassa vuoroaan.

Myllypuron tilanteelle on Lukkarisen mukaan monia syitä. Yksi niistä on pitkään jatkunut henkilöstöpula. Vaikka ongelma on pitkälti sama kaikkialla, on osalle terveys­asemista ollut vaikeampi löytää työntekijöitä kuin toisille.

Kun terveysasema pyörii vajaalla henkilö­kunnalla, se saa Lukkarisen mukaan helposti maineen ”suolakaivoksen kaltaisena hikipajana”. Uusia työntekijöitä on sen jälkeen entistä vaikeampi löytää.

Viime vuosina Myllypurossa on ollut jopa kymmeniä prosentteja viroista täyttämättä. Resursseja henkilökunnan palkkaamiseen olisi ollut, mutta hakijat puuttuivat.

”Eihän se auta, jos me ylemmältä taholta sanomme, että osoitetaan tuonne resursseja, jos ketään ei saada palkattua”, Lukkarinen sanoo.

Viimeisen vuoden aikana tilanne on kuitenkin kohentunut. Silti noin kahdesta­kymmenestä lääkäristä vain muutama on erikoistunut ja vakituisessa työsuhteessa.

”Osalla asemista voi olla näennäisesti hyvä tilanne, mutta sitoutuneita ja pysyviä erikoislääkäreitä tai muutoin kokeneita lääkäreitä saattaa olla hyvin vähän.”

Kun henkilöstö vaihtuu tiheään ja suurin osa lääkäreistä on kokemattomia, kokeneemmat joutuvat käyttämään työaikaansa perehdyttämiseen ja neuvomiseen. Tällöin työt etenevät hitaammin.

Myllypuron terveysasemalla on jäänyt osa viroista täyttämättä viime vuosina. Noin kahdesta­kymmenestä lääkäristä vain muutama on vakituisessa työsuhteessa.

Pitkää jonoa selittää myös toinen ilmiö: ihmiset hakeutuvat lääkäriin muualle kuin lähimmälle terveysasemalleen. Myllypurossa listautuneita asiakkaita on lähes 5 000 enemmän kuin siellä väestön perusteella pitäisi olla.

Lukkarinen arvelee ihmisten vaihtaneen terveysasemiaan Vuosaaresta ja Kontulasta Myllypuroon ja Kivikkoon. Toinen suosittu kohde on Paloheinän terveysasema, jossa pitäisi laskennallisesti olla vähän alle 9 000 asiakasta, mutta todellisuudessa listautuneita asiakkaita on noin 14 000.

Terveysaseman vaihtaminen jonotusajan tai palvelun perusteella on Lukkarisen mielestä jopa suotavaa. Hän kertoo, että kaupunki ryhtyi julkaisemaan tietoja jonotusajoista osittain juuri siksi, että ihmiset hakeutuisivat ruuhkattomammille asemille.

”Toivomme, että ihmiset hakeutuisivat sinne, missä palvelua on paremmin tarjolla. Se tasapainottaisi tilannetta.”

Erot Helsingin terveysasemien jonotusajoissa ovat huomattavia. Esimerkiksi Ruoholahden ostopalveluna toteutetulle asemalle kiireettömän ajan saa kolmessa päivässä, kun taas Munkkiniemessä joutuu odottamaan 44 päivää.

HS järjesti Helsingin terveysasemat niiden kiireettömän hoidon odotusajan ja asiakkaille tehdyn tyytyväisyyskyselyn perusteella. Odotusajan perusteella listan kärjessä oli Ruoholahden lisäksi Kannelmäen terveysasema. Tyytyväisyyskyselyssä parhaat pisteet saivat Suutarilan ja Ruoholahden asemat.

Terveysasemien jonotusajat ovat herättäneet keskustelua erityisesti viime kevään jälkeen. Silloin kävi ilmi, että Ruoholahden ja Kannelmäen ostopalveluasemilla jonotusajat olivat selvästi lyhyemmät kuin muualla.

”On totta, että ihminen on hoitoon pääsyn kannalta paremmassa asemassa, jos hän hakeutuu Ruoholahteen kuin Myllypuroon”, Lukkarinen sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, etteivät erot hoidossa ole todellisuudessa niin suuria, kuin ne lukujen perusteella näyttävät. Tätä hän perustelee sillä, että hoidon tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tarvittaessa vaiva hoidetaan kiireellisesti.

Suurin osa asiakkaista hoidetaankin nykytilanteessa kiireellisinä eli samana tai seuraavana päivänä. Kiire­vastaanotoilla hoidetaan kuitenkin usein vain akuutein asia. Kiireellisen ajan saa Lukkarisen mukaan yhä yleensä samalle tai seuraavalle päivälle, terveys­asemasta riippumatta.

Siitä huolimatta tilanteeseen ei voi olla tyytyväinen. Helsingin terveysasemien keskimääräinen odotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on 38 päivää, kun tavoite olisi Lukkarisen mukaan 10-14 päivää.

”Se, että hoitoon pääsy vie keskimäärin 4-5 viikkoa, kertoo, että vastaanottoa odottavia on valtavasti. Esimerkiksi kesällä asiakkaita pyydetään usein odottamaan kesän yli, jos vaiva on kiireetön.”

Kiireellisen ajan saa yhä yleensä samalle tai seuraavalle päivälle, terveys­asemasta riippumatta.

Terveysasemia vertaillessa paljastuu kuitenkin myös positiivinen yllätys. Aiemmin pitkistä jonoistaan tunnetulla Vuosaaren terveysasemalla saa nyt kiireettömän ajan hoitajalle noin 30 päivässä. Se on paremmin kuin Helsingissä keskimäärin.

Lukkarinen kertoo, että Vuosaaren terveysasemalla otettiin vuodenvaihteessa käyttöön uusi hoitomalli, jonka ansiota lyhyemmät jonot osittain ovat.

Vuosaaren malli eroaa perinteisestä terveyskeskuksen toiminnasta siten, ettei asiakas voi varata aikaa suoraan lääkärille. Kaikki potilaat vastaanottaa hoitaja, joka tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Tarpeen vaatiessa lääkäri tutkii asiakkaan tällöin välittömästi.

Lukkarisen mielestä malli on tehokas, muttei täysin ongelmaton. Koska Vuosaaressa on pulaa erityisesti lääkäreistä, tutkimus- ja valmisteluvastuun siirtäminen hoitajille on nopeuttanut toimintaa. Toisaalta hyvin pitkäaikaisten asiakkaiden hoitava henkilöstö vaihtuu usein, sillä perinteisiä omalääkäreitä tai omahoitajia ei ole. Vuosaaressa kaikki asiat pyritään hoitamaan heti suoraan ensikäynnillä.

Jonotusajat ovat herättäneet keskustelua erityisesti kevään jälkeen.

Myös asiakkailta saatu palaute näyttää kääntyneen Vuosaaressa paremmaksi. Lukkarinen pitää tätä onnistumisena.

”Koronasta huolimatta jono on saatu purettua, odotusaika on terveysasemien keskiarvossa ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Totta kai siihen pitää olla tyytyväinen.”

Hänen mukaan on oikeastaan ihme, että Vuosaaressa hoitojonoja on onnistuttu purkamaan. Perusterveydenhuollossa ollaan hänen mukaansa tilanteessa, jossa hoitojono ei automaattisesti katoaisi, vaikka työvoimapula saataisiin ratkaistua.

Jos terveydenhuoltoa ajatellaan taloustieteen termein kysynnän ja tarjonnan mukaan, ollaan tällä hetkellä selvästi epätasapainossa. Terveydenhuollon kysyntää on lisännyt muun muassa koronapandemia ja terveydenhuollolle suunnatut uudet velvoitteet. Tarjontaa taas ovat vähentäneet esimerkiksi koronapoissaolot ja työvoimapula.

Jos kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan, olisi aiemmin kasaantunut hoitojono silti yhä olemassa. Kun todellisuus on se, että terveysasemat toimivat liian suuren kysynnän ja liian vähäisen tarjonnan tilanteessa, on jonojen purkaminen hyvin vaikea tehtävä.

Oman lukunsa asiaan tuo vielä se, että hallitus esittää hoitotakuulakia, jonka mukaan kahden vuoden päästä kiireettömään hoitoon pitäisi päästä seitsemässä päivässä. Tällä hetkellä aikarajaan yltää Helsingin 23 terveysasemasta yksi.

”Ei siihen tavoitteeseen tällä menolla päästä”, Lukkarinen toteaa.