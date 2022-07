Forumin edustajan mukaan kauppakeskuksen liiketiloista on parhaillaan käynnissä useita vuokrasopimus­neuvotteluja.

Helsingin keskustassa kauppakeskus Forumissa ostoksilla käyvät asiakkaat saavat nyt todistaa autiota näkyä.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva niin sanottu marmorikäytävä on tyhjentynyt liikkeistä lähes kokonaan. Thaimaalainen ravintola Tamarin ja tekstiiliyritys Finlayson ovat kadonneet, vaateliike Gina Tricot puolestaan on muuttanut uusiin tiloihin Forumin 2. kerrokseen.

Käytävän päästä löytyy puolityhjä Stadium, jossa on niin ikään käynnissä muuttomyynti. Jäljellä ovat enää sisustusmyymälä My o My ja pikaruokala McDonald’s, joista on käynti Mannerheiminkadulle.

Myös muissa Forumin kerroksissa useampi liiketila ammottaa tyhjyyttään, ja esimerkiksi 2. kerroksen vaatekauppa Orsaylla on jo pidemmän aikaa ollut loppuunmyynti käynnissä. Myös Orsayn viereiset liiketilat ovat tyhjillään.

Forumissa on parhaillaan käynnissä ”teknistä ja kaupallista kehittämistä”, sanoo kauppakeskuksen omistavan kiinteistösijoitus­yhtiö Spondan markkinointi­johtaja Anita Riikonen.

Hänen mukaansa Forumia ja sen palvelutarjontaa halutaan kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden tämän päivän tarpeita.

”Vaihtuvuus ja kaupallisen tarjonnan jatkuva kehittäminen kuuluvatkin luontevana osana kauppakeskusliiketoimintaan”, Riikonen sanoo.

Finlaysonin myymälä Forumin 1. kerroksessa avattiin syksyllä 2015 ja suljettiin lopullisesti tämän vuoden tammikuussa.

Myymälä toimi aluksi sesonkiluonteisena pop up -pisteenä mutta myöhemmin siitä tuli Finlaysonin pysyvä myymälä, kertoo bränditalo Mannan kaupallinen johtaja Tommi Suutarinen. Finlayson on osa Mannaa, johon kuuluvat myös esimerkiksi brändit Vallila, Makia ja Lexington.

”Asiakasmäärien vähenemisen vuosi myymälän pitäminen tuossa lokaatiossa tuli kuitenkin kannattamattomaksi”, Suutarinen kertoo.

Finlaysonilla on nykyään pop up -piste viereisessä kauppakeskus Kampissa. Forumissa puolestaan toimii edelleen samaan konserniin kuuluvan Vallilan pop up -myymälä.

”Emme siis ole jättäneet Forumia täysin.”

Finlaysonin myymälä sijaitsi ennen kuvassa näkyvän rampin alaosan viereisissä liiketiloissa. Sijainti oli kuitenkin asiakasmäärien kannalta lopulta kannattamaton, yrityksestä kerrotaan.

Suutarinen myöntää, ettei Helsingin keskusta ole tänä päivänä enää takuuvarma paikka myynnin kannalta ja vuokratkin ovat melko korkeat. Siksi täytyy hänen mukaansa olla hyvin tarkka siitä, mihin myymälöitä sijoitetaan.

”Vaikka Helsingin keskusta on jokseenkin haasteellinen sijaintina, olemme edelleen pysymässä siellä ja etsimme jatkuvasti uusia, kiinnostavia liikepaikkoja brändeillemme.”

Suutarinen ei halua ottaa kantaa siihen, miksi Forumin marmorikäytävä on tyhjentynyt Finlaysonin lisäksi muistakin liikkeistä. Hän kuitenkin toteaa yleisesti, että kyseessä lienee monen tekijän summa.

”Myymälät hakevat tietysti sijaintia, jossa saadaan maksimaalista, relevanttia asiakasvirtaa.”

Kaupunkien keskustojen elinvoiman hiipuminen on näkynyt kaikkialla Suomessa jo useiden vuosien ajan ennen koronaviruspandemiaa, mutta etenkin Helsinki on isona kaupunkina kärsinyt erityisen paljon etätyön suosion kasvusta ja turistien puuttumisesta.

Tuoreimmasta kaupunkien elinvoimaa mittaavasta Elävät kaupunkikeskustat ry:n (EKK) laskennasta selviää, että Helsingin keskusta-alueilla tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista on kasvanut viime vuosina jatkuvasti. Vuonna 2019 osuus oli 5,5 prosenttia, kun vuonna 2022 se oli noussut 9 prosenttiin.

Forumin toisessa kerroksessa sijaitsevassa vaateliike Orsayssa on ollut loppuunmyynti, ja vaateliikkeen viereiset liiketilat ovat tyhjillään.

Forumia edustavan Riikosen mukaan kauppakeskuksen liiketilojen kysyntä on kuitenkin virkistynyt viimeisen vuoden aikana ja lukuisia vuokrasopimusneuvotteluja on parhaillaan käynnissä.

”Helsingin keskustan tilat kiinnostavat nyt yrityksiä ja keskusta on edelleen vetovoimainen”, hän sanoo.

”Uskomme, että tuomalla Helsingin keskustaan uusia brändejä ja palveluja voimme osaltamme auttaa elävöittämään keskustaa ja lisäämään sen houkuttelevuutta.”