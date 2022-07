Venäläisiä lensi Helsinki-Vantaan kautta muualle Eurooppaan heti rajan aukeamisen jälkeen: ”Venäjä on hullu ja hallintomme on hullu”

Helsinki-Vantaan lentoasemalle oli saapunut lauantaina useita venäläisiä matkailijoita, joiden suunnitelmana oli jatkaa matkaansa eteenpäin Eurooppaan.

Venäjä avasi Suomen maarajansa kansalaisilleen perjantaina 15. heinäkuuta.

Lentoliikenne on yhä suurimmaksi osaksi pakotteiden vuoksi Venäjän ja Euroopan välillä poikki. Siksi etukäteen olikin odotettavissa, että venäläisiä matkailijoita saattaa saapua maateitse Suomeen tarkoituksenaan jatkaa eteenpäin muualle Eurooppaan.

HS kävi Helsinki-Vantaan lentoasemalla katsomassa, ovatko venäläiset matkailijat lähteneet liikkeelle.

Venäjällä tuli aiemmin tänä vuonna voimaan laki, jonka mukaan asevoimien tai hallintoelinten arvostelusta saattaa saada jopa 15 vuoden vankeustuomion. Kaikki venäläiset haastateltavat esiintyvät jutussa pelkillä etunimillään oman turvallisuutensa vuoksi.

Pietarilaisen perheen isä Aleksander, äiti Anastasia ja tytär Elena ovat matkalla Italian Venetsiaan, missä perheen toinen tytär asuu.

Lentoasemalle he saapuivat Pietarista linja-autolla, jossa oli ”huono kuljettaja ja huonoa seuraa”.

He ovat olleet pettyneitä matkustusrajoituksiin. Perhe on myös ehdottomasti hyökkäyssotaa vastaan.

”Venäjä on hullu ja hallintomme on hullu”, Aleksander sanoo.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, että hulluja on hänen mielestään myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hän on yleisesti huolissaan maailmanpoliittisesta tilanteesta.

”Samalla Turkki yrittää hyötyä tilanteesta, ja tilanne on hullu myös Venäjän rajoilla Georgiassa ja Kazakstanissa.”

Aleksander sanoo, että monen venäläisen mielipiteet muuttuivat propagandan vuoksi hetkessä vihamielisiksi Ukrainaa ja länsimaita kohtaan.

”En tunnista enää vanhoja ystäviäni yliopistosta samoiksi ihmisiksi”, Aleksander sanoo.

Anastasia puolestaan kertoo ottaneensa etäisyyttä osaan perheenjäsenistään siksi, että he kannattavat sotaa.

”En puhuu enää veljilleni. Pelkään, että he saattaisivat kertoa poliisille, että vastustan sotaa.”

Nykytilannetta Anastasia vertaa Venäjän 1990-luvun epävarmaan tilanteeseen.

Kolmikko ei halua valokuvaan, sillä he pelkäävät sen aiheuttamia kielteisiä seurauksia kotimaassaan.

Pavel ja Aleksander ovat tulleet lentoasemalle Nižni Novgorodista, suurkaupungista 400 kilometriä Moskovasta itään.

Ilmeisen hyväntuulisten miesten suunnitelma on jatkaa matkaansa lentokoneella Helsingistä Riikaan.

Miehet eivät juuri puhu englantia, mutta sodasta ja pakotteista kysyttäessä heidän puheissaan vilahtelee Venäjän propagandasta tuttu sanasto ukrainalaisista: natsit, Hitler, fasistit.

”Putin hyvä, Yhdysvallat ja Ukraina ei hyvä”, Pavel kommentoi.

Myöskään he eivät suostu valokuvaan.

Ranskassa asuva Olga on matkalla Pietarista takaisin kotiinsa yhdessä yläkouluikäisen poikansa kanssa. Pietarissa hän oli tapaamassa Moskovassa asuvia vanhempiaan. Ranskassa hän on asunut yli 20 vuotta, ja pääsi matkustamaan Venäjälle jo ennen maarajan aukeamista, sillä hänellä on sekä Venäjän että Ranskan passit.

Helsinkiin hän saapui perjantaina bussilla. Moni kanssamatkustaja jatkoi hänen mukaansa lentokoneella muualle Eurooppaan.

”Ennen lensin Ranskasta Venäjälle. Nyt matkaan kuluu kolme päivää.”

Olga ei tue sotaa, eikä Venäjän nykyistä hallintoa. Hän kertoo nykyisin pelkäävänsä Venäjällä, etenkin Moskovassa.

18-vuotiasta poikaansa Olga ei suostunut ottamaan Venäjän matkalle mukaansa, sillä hän pelkäsi, että viranomaiset olisivat rajalla pakottaneet pojan varusmiespalvelukseen Venäjälle.

Muiden haastateltavien tavoin Olga ei suostu valokuvaan.

Liikenne itärajalla on vilkastunut sen jälkeen kun Venäjän asettamat matkustusrajoitukset poistuivat perjantaina.

Perjantain aikana rajan yli liikkui Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoilla molempiin suuntiin yhteensä 6 ­ 275 henkilöä.

Matkustajamäärien lisäykset ovat kuitenkin maltillisia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Vuonna 2019 rajan ylitti vuorokaudessa heinäkuun puolivälissä noin 20 000 henkilöä.

