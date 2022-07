Pääkaupunkiseudun kauppakeskuksista Kannelmäen Kaari menestyi viime vuonna parhaiten, jos myynti suhteutetaan liikepinta-alaan. Heikoimmille sijoille jäivät Redi, Malmin Nova ja Tripla.

Koronaviruspandemia on kurittanut kauppakeskuksia kovaa, eikä tilanne vieläkään ole täysin palannut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Kaikkein jyrkin pudotus vuonna 2020 koettiin pääkaupunkiseudun suurissa kauppakeskuksissa, joissa myynti- sekä asiakasmäärät laahaavat vieläkin paikoin perässä, selviää Suomen Kauppakeskus­yhdistyksen tuoreimmasta myynti- ja kävijäindeksistä.

Esimerkiksi viikonloppuna HS kertoi, että yritys toisensa jälkeen on jättänyt Helsingin keskustan kauppakeskus Forumin. Tekstiiliyritys Finlaysonin edustajan mukaan myymälän pitäminen kauppakeskuksen 1. kerroksessa ei ollut enää kannattavaa.

Osa pääkaupunkiseudun suurista kauppakeskuksista vaikuttaa kuitenkin pandemian jälkimainingeissa menestyvän melko hyvin.

Yksi niistä on Kannelmäessä sijaitseva, vuonna 2013 valmistunut Kaari, josta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Suomen suurin Prisma sekä Jyskin, Gigantin ja Sokoksen myymälät.

Vuonna 2021 Kaaressa oli suurin myynti suhteessa liikepinta-alaan, noin 5 422 euroa neliömetriä kohti, mikä oli lähes 400 euroa enemmän kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. Myös kävijäkohtainen myyntimäärä oli suurimmasta päästä, noin 37,8 euroa henkilöä kohden.

Viime viikolla uutisoitiin, että eläkelaitos Keva osti Kaaren kiinteistön 207 miljoonalla eurolla. Sijoittajapuolella tuntuu siis löytyvän luottoa myös kauppakeskuksen tulevaisuuteen.

Kärkisijoille myynnin ja liikepinta-alan suhteessa pääsee myös Helsingin ydinkeskustan Kamppi, joka myi viime vuonna 4 868 euroa neliötä kohti.

Kampissa tosin kävijäkohtainen myyntimäärä jäi pieneksi, vain 9,4 euroon, mikä saattaa osittain selittyä vilkkaalla joukkoliikenne­terminaalilla. Kampissa kävi viime vuonna Suomen kauppakeskuksista kolmanneksi eniten ihmisiä, noin 16,9 miljoonaa henkilöä, eivätkä kaikki tule paikan päälle varsinaisesti ostoksia tekemään.

Heikoimmat neliökohtaiset myyntimäärät listauksessa tekivät sokkeloisuudestaan kritisoitu Kalasataman kauppakeskus Redi (1 963 euroa), Malmin Nova (2 105 euroa) sekä Pasilan Mall of Tripla (2 935 euroa).

Vuosina 2018 ja 2019 avatut Redi ja Tripla kohtasivat koronapandemiakriisin osin ennen toimintansa vakiintumista.

Redin tilanne näyttää kuitenkin tällä hetkellä ”oikein valoisalta”, sanoo kauppakeskus­johtaja Tanja Linsiö.

Hänen mukaansa vuokrausaste on nousemassa jonkin verran. Loppuvuoden aikana Rediin avataan muun muassa Helsingin suurin S-market sekä uusi ravintolamaailma. Parhaillaan kauppakeskusta remontoidaankin ahkerasti.

”Redi toimi myös korona-ajan täysin normaalisti ja myymälät pitivät ovensa avoimina. Tämä mahdollisti sen, että pandemian jälkimainingeissa olemme pystyneet jatkamaan toimintaamme hyvin ja kehittämään uusia palveluita asiakkaidemme toiveiden mukaan”, Linsiö sanoo.

Myös Triplan konseptipäällikkö Hanna Heikkinen kertoo, että Triplassa tilanne näyttää nyt ”oikein hyvältä”. Hänen mukaansa asiakkaat ovat alkaneet taas liikkua vilkkaasti ja kävijämäärät ovat palanneet koronaa edeltävälle tasolle.

Tällä hetkellä Triplan käyttöaste on Heikkisen mukaan hyvä, noin 95 prosenttia. Viimeisen vuoden aikana kauppakeskuksesta on lähtenyt 10 yritystä pois, mutta 10 uutta yritystä on tullut tilalle. Syksyllä on lisäksi avautumassa kaksi uutta liikettä.

”Meillä on liiketiloista useita neuvotteluita käynnissä ja kysyntää uusille tiloille on kovasti. Selkeästi yritykset etsivät uusia mahdollisuuksia”, Heikkinen kertoo.

Vuonna 2019 Pasilaan avattu kauppakeskus Tripla on joukkoliikenteen vilkas solmukohta.

Kävijäkohtaisella myyntimäärällä mitattuna menestynein kauppakeskus oli viime vuonna Vantaalla sijaitseva Jumbo-Flamingo, jossa yksi kävijä osti keskimäärin 42,9 eurolla ostoksia.

Jumbo on jo noin kymmenen vuotta ollut koko Suomen suurin kauppakeskus myyntimäärillä mitattuna: viime vuonna kokonaismyynti oli 450 miljoonaa euroa. Se on myös toiseksi suurin vuokrattavalla liikepinta-alalla mitattuna Lempäälän Ideaparkin jälkeen.

Kiinnostus Jumbon liiketiloja kohtaan on suurta ja käyttöaste parhaillaan noin 98 prosentin luokkaa, kertoo Jumbo-Flamingon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

”Vapaana on tällä hetkellä vain muutama myymälätila, ja senkin osalta on useita vuokraneuvotteluita käynnissä”, hän kertoo.

Korona-ajasta huolimatta yrittäjien vaihtuvuus on ollut Lehtoaron mukaan vähäistä. Viimeisen vuoden aikana vain muutama liike on poistunut ja niiden tilalle on tullut uusia toimijoita. Esimerkiksi ravintola Deliberi, lemmikkiliike Musti ja Mirri sekä optikkoketju Synsam ovat hiljattain avanneet myymälät Jumboon.

Lehtoaro näkeekin Jumbon sekä muidenkin suurempien alueellisten kauppakeskusten tilanteen hyvänä. Hänen mukaansa ihmiset ovat selvästi lähteneet liikkeelle ja kävijämäärät ovat olleet vahvassa kasvussa. Jumbossa kävi viime vuonna 10,5 miljoonaa ihmistä.

”Nyt koetaan, että on tarvetta kokoontua, viettää aikaa ja kokea elämyksiä yhdessä.”

Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo valmistui vuonna 1999 ja yhdistyi vuonna 2019 viihdekeskus Flamingon kanssa.

Suuria ostoksia tehdään myös Kaaressa (37,8 euroa) sekä kauppakeskus Ruoholahdessa (35,2 euroa), joissa painottuu vahva päivittäistavarakauppa.

Pienimmät euromääräiset ostokset kävijää kohden taas tehtiin viime vuonna Malmin Novassa (9 euroa), Kampissa (9,4 euroa) ja Mall of Triplassa (13,8 euroa), jotka korostuvat joukkoliikenteen solmukohtina.

Noin kolmannes Suomen kauppakeskuksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja niiden myynti on lähes puolet koko kauppakeskusmarkkinan myynnistä.

Vaikka pandemiasta toipumista on tänä vuonna ollut näkyvissä, oli Suomen kauppakeskusten vertailukelpoinen kokonaismyynti alkuvuodesta yhä noin kahdeksan prosenttia pienempi vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna, Kauppakeskus­yhdistyksen tiedoista selviää.

Myös kävijämäärissä on oltu lähes 25 prosenttia perässä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Heikohko elpyminen näkyy osittain tyhjinä liiketiloina, kuten Foruminkin 1. kerroksessa on käynyt.

Kauppakeskus Forumin 1. kerroksen marmorikäytävältä on kadonnut lähes kaikki liikkeet. Osa niistä on muuttanut kauppakeskuksen toiseen kerrokseen.

Tuoreimmasta kaupunkien elinvoimaa mittaavasta Elävät kaupunkikeskustat ry:n (EKK) laskennasta selviää, että Helsingin keskusta-alueilla tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista on kasvanut viime vuosina jatkuvasti. Vuonna 2019 osuus oli 5,5 prosenttia, kun vuonna 2022 se oli noussut 9 prosenttiin.

Samankaltainen kehityssuunta on ollut Espoon Tapiolassa, jossa tyhjien liiketilojen osuus on jo 19,3 prosenttia sekä Vantaan Tikkurilassa, jossa osuus on 9,9 prosenttia.