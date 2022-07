Puiston maaperää on analysoitu, lisäkasteltu, lannoitettu ja ilmastoitu. Nurmikko ei kuitenkaan kasva.

Töölönlahdenpuisto on kuivaa hiekkakenttää Pikku-Finlandian edustalla. Takana näkyvät Alma-talo ja metsäteollisuusyhtiö UPM:n pääkonttori.

Kesä on kukkeimmillaan ja puistoissa vehreää. Paitsi Töölönlahdenpuistossa Pikku-Finlandian edustalla on kuivakkaa, ruskeaksi kynittyä ja osin hiekkaiseksi muuttunutta nurmikenttää, jonka valkoposkihanhet ovat vallanneet.

Miksi Helsingin keskustassa on niin ruma ja huonokuntoinen viheralue?

Äkkiseltään voisi ajatella, että puistolle ei ole viitsitty tehdä mitään. Se on väärä olettamus. Päinvastoin, puiston vehreyttämiseksi on tehty paljon toimenpiteitä.

Staran puistotyönjohtaja Mari Kaunismaa tietää varsin hyvin, miltä puisto näyttää. Puiston yleisilme on harmittanut myös puistopuolen työntekijöitä. Hän kertoo, että maaperää on tutkittu useampaan kertaan vuodesta 2016 alkaen.

”Maaperänäytteet on tänä aikana lähetetty ainakin kolme kertaa tutkittavaksi, niin että on saatu selville, mitä ravinteita maassa on. Suoraan ei ole löytynyt oikotietä onneen, että mitä ravinnetta lisäämällä kasvu lähtisi.”

Alueella on tehty myös maanparannustoimenpiteitä. Maata on ilmastoitu mekaanisella nurmikon ilmastointilaitteella. Ilmastointilaitteet tarkoittavat nurmikon hoidossa erityisiä laitteita, joilla voidaan pystysuunnassa leikata maahan viiltoja ja saada huopamaiseksi muuttuneen nurmen pinta rikki.

Viillot täytetään toisella koneella hienolla hiekalla niin, että maahan pääsee happea. Jos hiekkaa ei laitettaisi, ilmastointia varten tehdyt viillot menisivät umpeen ensimmäisellä sateella.

Sitten maata on vielä lisälannoitettu. Lannoitukset on tehty maaperäanalyysien perusteella eli on arvioitu tarkkaan, minkälaista lannoitusta ja miten paljon. Lannoitus tehdään neljä kertaa kesäkauden aikana.

Kaunismaa kertoo, että myös sadetukset ovat päällä kolmisen kertaa viikossa.

”Mikä peruspohjasyy on, että nurmikko näyttää hyvin kuivalta, sitä emme valitettavasti ole saaneet ratkaistua.”

Helsinkiläiset saavat esittää toiveita kaupunkimiljöönsä viihtyvyyden parantamiseksi. Yksi osallistuvan suunnittelun hanke on ollut ”nurmikot niityksi” -kokeilu. Töölönlahdenpuistossa on tarkoituksena, että niittymäisempää aluetta laajennetaan.

Puistossa on paljon valkoposkihanhia ja siten myös nurmikko on täynnä hanhenulostetta.

”Maaperänäytteiden perusteella ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että jotain tiettyä ravinnetta olisi ihan hirveää määrää”, Kaunismaa sanoo.

Syytä nurmikon heikkoon kuntoon ei ole myöskään löytynyt rakentamisaikaisista asiakirjoista. Niissä on kerrottu, mitä maa-aineksia puiston rakentamiseen on aikanaan käytetty.

Koska alueella järjestetään tapahtumia, nurmikko on suunniteltu maa-aineksiltaan kantavammaksi kuin puistot tavallisesti. Silloin maaperässä on vähemmän humusaineita.

Kaunismaan mukaan ihannetilanne olisi, että jossain vaiheessa maaperään alkaisi tulla humusta kasvillisuudesta ja nurmikko alkaisi itse hoitaa itseään.

Töölönlahdenpuisto on hoitoluokiteltu kakkoshoitoluokkaan.

”Puistossa tehdään enemmän hoitotöitä kuin vastaavan hoitoluokan alueilla yleensä tehdään, koska puiston perushabitus on preeriamainen.”

Puiston pensastot, perennaistutukset ja puuvartiset kasvualueet ovat menestyneet puistossa hyvin, mutta nurmikko ei.