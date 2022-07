Sähköpotkulautailijoille on määrätty tällä kaudella Helsingissä jo 252 liikennevirhemaksua tai sakkoa

Poliisi on määrännyt Helsingissä sähköpotkulautailijoille 252 liikennevirhemaksua tai sakkoa huhtikuun alusta alkaen. Määrä on moninkertaistunut edellisvuosista. Viime vuonna liikennevirhemaksuja ja sakkoja oli määrätty vastaavalla ajanjaksolla 75 ja toissa vuonna 12.

Helsingin liikennevalvontatoiminnan johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan yleisin syy 40 euron liikennevirhemaksulle on jalkakäytävällä ajaminen.

Liikennesääntöjen mukaan sähköpotkulautailijan pitää noudattaa samoja sääntöjä kuin polkupyöräilijän. Jalkakäytävällä saavat ajaa vain alle 12-vuotiaat, muiden pitää ajaa pyörätiellä, pyöräkaistalla tai ajoradalla.

”Tyypillisesti liikennesääntöjen vastaista ajamista selitetään tietämättömyydellä. Kyllä jokaisen aikuisen pitää tietää liikennesäännöt.”

Toinen tyypillinen selitys on kuitata virhe vähäiseksi.

”Ei se ole niin vähäinen. Liikenteessä liikkuu eri-ikäisiä ihmisiä. Siellä on kaasupullon kokoisia juuri kävelemään oppineita lapsia ja ikä-ihmisiä, jotka hauraana kulkevat rollaattorin tai kepin kanssa.”

Pasterstein muistuttaa, että sähköpotkulauta on painava ja kulkee enintään 25 kilometrin tuntivauhtia. Jos laudalla vielä ajaa isokokoinen aikuinen, niin massaa on vauhdissa paljon ja törmäys on melkoinen.

Vaarassa on aina myös lautailija itse. Vuokrapotkulaudoissa ei ole mukana kypärää, joten harvalla sähköpotkulautailijalla on kypärä päässään.

”Suosittelen kypärää lämpimästi, koska siinähän suojelee omaa päätään. Jos pää vaurioituu, sillä voi olla loppuelämän seuraukset.”

Jalkakäytävällä ajamisen jälkeen yleisimpiä sähköpotkulautailijoiden liikennerikkomuksia ovat punaisia päin ajaminen, yksisuuntaista väärään suuntaan ajaminen ja matkustajan tai matkustajien kuljettaminen sähköpotkulaudalla. Liikennesääntöjen mukaan sähköpotkulauta on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle.

Pastersteinin mukaan tyypillinen liikennesääntöjen rikkoja on 15–40-vuotias mies. Liikennevirhemaksuista ja sakoista 168 on määrätty miehille ja 84 naisille. Vanhin liikennevirhemaksun saanut on ollut 77-vuotias.

”Kun ikää karttuu enemmän, sähköpotkulautojen käyttö vähenee.”

Sähköpotkulautailijoille määrätyt sakot tai liikennevirhemaksut 18–27-vuotiaat 77 kappaletta. 28–37-vuotiaat 58 kappaletta. 38–47-vuotiaat 45 kappaletta. 48–57-vuotiaat 22 kappaletta. 58–67-vuotiaat 13 kappaletta. Yli 68-vuotiaat 6 kappaletta.

Enimmäkseen poliisi on määrännyt juuri liikennevirhemaksuja. Tulojen mukaan määräytyviä sakkoja poliisi on määrännyt tänä kautena kuusi kappaletta.

”Sakko määrätään, jos vaarantaa liikennettä merkittävästi esimerkiksi ajamalla päin punaisia ja meinaa teilata jonkun jalankulkijan.”

Pasterstein sanoo, että poliisi on luvannut, että asia laitetaan kuntoon. Siksi poliisi on valvonut sähköpotkulautojen käyttämistä tehokkaasti. Poliisin tavoitteena on määrätä tälle kaudelle 400 liikennevirhemaksua. Sanktioilla ihmisten liikennekäyttäytymistä halutaan saada muuttumaan.

Pasterstein kiittelee, että kaupunki ja sähköpotkulautaoperaattorit ovat myös tehneet erinomaista työtä turvallisuuden parantamiseksi. Viikonloppuöisin on tullut ajokieltoja ja nopeusrajoituksia on laskettu. Sähköpotkulautailijoiden pitää myös kuvata applikaatioon laudan parkkeerauspaikka.