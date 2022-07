Torni valmistui aikoinaan Munkkiniemen kartanon talousrakennukseksi. Nyt se on osa rivitaloyhtiötä.

Munkkiniemessä myytävä tornitalo on entinen kartanon viljarakennus.

Helsingin Munkkiniemessä on tullut myyntiin erikoinen asuintalo: 1800-luvun entinen viljavarasto, jossa on asunut muun muassa muusikko Ville Valo.

Talo on ollut myynnissä lukuisia kertoja 2000-luvulla.

Vuonna 1860 valmistuneen kahdeksankulmaisen tornin rakennutti merkittävä suomalainen kenraali ja vapaaherra Anders Edvard Ramsay.

Suomen kansallisbiografian mukaan Ramsay oli eräs korkeimpaan asemaan edenneistä suomalaisupseereista autonomian aikana.

Sittemmin rakennus on suojeltu ja muutettu asuinkäyttöön. Sitä on remontoitu vuosien varrella useaan otteeseen. Myynnissä oleva erillistalo on osa Solnantie 7:n rivitaloyhtiötä.

Arkkitehti Mikko Lindqvist Helsingin kaupunginmuseosta kuvailee Munkkiniemen kartanon naapurissa olevaa viisikerroksista tornia hyvin poikkeukselliseksi ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuiseksi.

”Se on goottilainen, ilmeeltään linnoitusmainen ja romantiikkaa huokuva torni. Se on varmaankin yksi syy, miksi rakennus on monen silmiin tarttunut ja luonut taikaa ympärilleen”, Lindqvist sanoo.

Torni oli alkujaan yksi Munkkiniemen kartanon talousrakennuksista. Ramsayn suku omisti kartanon vuodesta 1873 vuoteen 1910. Nyt kartano on hissiyhtiö Koneen omistuksessa.

Myynnissä olevan suojellun kohteen kokonaispinta-ala on vajaat 200 neliötä ja hintapyyntö liki kaksi miljoonaa euroa.

Neliöhinta lähentelee 12 000 euroa, joka on jopa Helsingin mittapuulla varsin korkea. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen neliöhinnat olivat toukokuussa keskimäärin alle 5 800 euroa.

Aiempina vuosina talosta on lehtitietojen mukaan pyydetty nykyistä enemmän, esimerkiksi 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Lähistöllä on myynnissä myös toinen uniikki asunto. Entisestä Munkkiniemen pensionaatin rakennuksesta kaupataan vajaan 300 neliön torniasuntoa yli neljällä miljoonalla eurolla.