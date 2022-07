Apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo luottaneensa liikaa virkamiesten selvityksiin siitä, että asiat etenevät hyvin.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kuvaa Helsingin epäonnistumista palkkojen maksussa ”musertavaksi”.

Razmyar otti tilanteeseen kantaa Twitter-palvelussa eilen 18. heinäkuuta. Samalla hän kertoi, että on itse pyrkinyt vaikuttamaan asian ratkaisemiseen, mutta törmännyt ”apulaispormestarin operatiivisen vallan puutteeseen”.

Razmyarin kommentit olivat vastaus twiittiin, jossa henkilö kertoi palkatta jääneen tuttavansa vaikeasta tilanteesta.

Noin 39 000 henkilöä työllistävä kaupunki otti keväällä käyttöön uuden Sarastia-palkanmaksujärjestelmän. HS kertoi laajassa artikkelissaan 9. heinäkuuta, miten ongelmat räjähtivät käsiin. Osia palkasta tai peräti kokonaisia palkkoja on jäänyt saamatta, joissakin tapauksissa useilta kuukausilta.

Kenellä operatiivista valtaa ja vastuuta sitten on, jos ei apulaispormestarilla?

“Organisaatioketju kertoo, että palkanlaskenta on kaupunginkanslian alla, kansliaa johtavat pormestari ja kansliapäällikkö”, Razmyar sanoo HS:n haastattelussa.

“Se on suoraan heidän alla.”

Pormestarina toimii kokoomuksen Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkönä Sami Sarvilinna. HS on tavoitellut Vartiaista ja Sarvilinnaa tiistaina ja keskiviikkona, mutta soittopyyntöihin ei ole vastattu. Vartiainen on virkamatkalla New Yorkissa.

”Kyllä apulaispormestarilla on valtaa oman toimialansa asioihin, minulla kasvatuksen ja koulutuksen. Mutta eihän tällaisissa asioissa toisten toimialojen apulaispormestarit voi vaikuttaa”, Razmyar sanoo.

Uuden järjestelmän hankintaa ja siinä ilmenneitä ongelmia on toisaalta käsitelty myös kaupunginhallituksessa, jossa Razmyarkin istuu.

Hän korostaa, että poliitikot ovat luottaneet siihen, mitä virkamiehet ovat kertoneet uudistuksen etenemisestä ja ongelmien ratkomisesta.

”Kevään aikana olemme kaupunginhallituksessa vaatineet selvityksiä tilanteen hoidosta. Meille on puhuttu tehotiimeistä. Nyt herää kysymys, onko tehotiimejä resursoitu tarpeeksi vai vain lisätty taakkaa nykyisille työntekijöille.”

Razmyar kertoo poliitikkojen saaneen HS:n kautta tietoa siitä, miten vajavaisia resurssit, koulutus ja ohjaus ovat olleet uudistusta toteutettaessa.

”Ei sen tätä kautta olisi pitänyt tulla poliittisten päättäjien tietoon. Tuntuu, ettei meille ole annettu tiedoksi kaikkea olennaista.”

Olisko sinun itsesi pitänyt toimia tässä asiassa jotenkin toisin?

“Ehkä olisi pitänyt vielä olla erikseen yhteydessä Talpaan (taloushallintopalveluun), kaivaa tietoa ja varmistaa, että onhan tilanne kunnossa.”

Kun Sarastia-hankintaa aikoinaan käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa, vastustitko sitä?

”En ole suoranaisesti vastustanut, koska meille annettiin yksiselitteisesti se ymmärrys, että tämä on hyvä järjestelmä ja tähän kannattaa siirtyä.”

Syksyllä 2021 Sarastia-järjestelmässä oli havaittu niin paljon virheitä, että käyttöönottoa lykättiin neljällä kuukaudella. Razmyar sanoo pitäneensä tätä vakuuttavana signaalina.

”Lisäajan ottaminen antoi varmuutta sille, että tilanne on hallinnassa.”

Miltä syksy näyttää?

“Toivoin, että lomakausi olisi tasoittanut tilannetta. Syksyn tilanne on hyvin huolestuttava, koska volyymi on silloin aivan eri kuin lomakaudella.”

Razmyar sanoo olevansa huolissaan siitä, miten sotku vaikuttaa kaupungin maineeseen työnantajana.

“Toivon, että tilanne saadaan ratkaistua, jotta Helsingin kaupungin työntekijät eivät menetä luottamustaan työnantajaan. Kaupungilla on työntekijöille paljon hyvää annettavaa. Voimme jatkossa entistä huonommin, jos emme saa lisää henkilökuntaa.”