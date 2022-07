Helsinkiläismies vietti koko päivän kotona etätöissä. Iltapäivällä lähettipalvelu laittoi hänelle viestin, ettei pakettia voitu toimittaa, koska mies ei ollut tavoitettavissa.

Helsingissä asuva Mikko Rautalahti vietti heinäkuussa etätyöpäivää kotonaan. Rautalahti oli tilannut paketin, joka oli määrä toimittaa hänen kotiinsa päivän aikana.

Pakettia ei lähettipalvelun mukaan pystytty toimittamaan vastaanottajalle, koska Rautalahti ei heidän mukaansa ollut tavoitettavissa – vaikka hän oli ollut koko päivän kotonaan. Rautalahti sai tekstiviestin, jossa kerrottiin, että paketti on toimitettu lähettifirma UPS:n noutopisteeseen.

Rautalahti on kohdannut samanlaisia ongelmia aiemminkin tilatessaan tavaroita kansainvälisistä verkkokaupoista. Tällä kertaa Rautalahti kirjoitti kokemuksestaan Twitteriin.

”Vaikuttaa siltä, että UPS:n toimintamalli on väittää, että pakettia on yritetty toimittaa asiakkaalle, mutta asiakas ei olisi ollut paikalla. Kaikista ongelmallisinta tässä on valehteleminen”, Rautalahti sanoo.

Rautalahden julkaisu lähti leviämään laajasti Twitterissä. Keskusteluketjussa Rautalahti raportoi tapauksensa etenemistä ja yhteydenpidostaan UPS:n englanninkielisen asiakaspalvelun kanssa.

Ketjun kommenteissa kymmenet ihmiset kertovat vastaavanlaisista kokemuksistaan niin UPS:n kuin muidenkin lähettifirmojen kanssa.

”Mielestäni on erityisen röyhkeää, että syy vieritetään asiakkaan niskoille”, Rautalahti sanoo.

Hän uskoo, että kyse on yrityksen epävirallisesta toimintamallista. Rautalahti ei syytä yksittäisiä kuljettajia. Hän ei usko, että kuljetuskapasiteetti olisi edes suunniteltu siihen, että kaikki kotiin tilatut tuotteet vietäisiin perille asti.

”En usko, että kuljettajilla on realistisia mahdollisuuksia kuljettaa kaikkia paketteja.”

Koska kuljetusyhtiön varsinainen asiakas on verkkokauppa, josta Rautalahti tilasi tuotteet, ei Rautalahti itse voi reklamoida aiheesta UPS:lle.

Helsingin Sanomat yritti tavoittaa UPS:n Suomen operatiivista johtajaa, joka ohjasi yhteydenotot Pohjoismaiden viestintään.

UPS:n viestinnästä vastattiin englanniksi, ettei tapausta voida kommentoida edes yleisellä tasolla ilman lähetyksen seurantanumeroa ja asiakkaan lupaa.

”Toimitamme päivittäin 25 miljoonaa pakettia ja kirjelähetystä ympäri maailmaa ja olemme omistautuneet tarjoamaan kaikille asiakkaillemme korkealuokkaista palvelua”, yhtiöstä vastataan.

Haastatteluhetkellä Rautalahti odotti yhä pakettiaan. Hän ilmoitti UPS:n asiakaspalveluun, ettei aio lähteä usean kilometrin päähän, huonojen julkisten yhteyden päähän hakemaan pakettia.

”Kyse on jo periaatteesta. Olen maksanut siitä, että paketti toimitetaan kotiin”, Rautalahti sanoo.