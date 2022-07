Vantaan taposta epäillyllä miehellä on taustallaan raskas rikoshistoria

Vantaalaisesta asunnosta löytyi heinäkuussa nainen kuolleena suihkusta. Henkirikoksesta epäillään naisen avomiestä, jolla on pitkä rikoshistoria.

Naisen taposta epäilty vantaalaismies on aiemmin tuomittu useista rikoksista.

Asia selviää miehen nimissä vireillä olleista käräjäoikeuden asiakirjoista.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi 44-vuotiaan miehen tiistaina 19. heinäkuuta todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Miehen avovaimo löytyi kuolleena suihkusta pariskunnan yhteisestä asunnosta Vantaalla aiemmin heinäkuussa. Alustavan oikeuslääketieteellisen selvityksen mukaan naisen kuolinsyy oli hypotermia. Taustalla on ollut myös väkivaltaa, mutta poliisi ei toistaiseksi tarkenna, millaista. Nainen oli ehtinyt olla suihkussa noin vuorokauden ajan ennen kuin asunnossa ollut mies itse soitti hätäkeskukseen.

Lue lisää: Nainen löytyi kuolleena suihkusta Vantaalla, poliisi epäilee avopuolisoa taposta: ”Kylmä suihku on mahdollisesti ollut päällä hyvin pitkään”

Oikeuden asiakirjojen mukaan miehellä on pitkä rikoshistoria.

Vakavin rikos, josta mies on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa, on vuonna 2017 tapahtunut parikymppisen naisen törkeä pahoinpitely. Mies on aiemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa myös muun muassa petoksesta, vahingonteosta, rattijuopumuksesta, näpistyksestä, varkaudesta ja useista huumausainerikoksista.

Osasta rikoksistaan mies on istunut ehdottomia vankeustuomioita, joista pisin on ollut lähes kahden vuoden tuomio varkaudesta ja miehen törkeästä pahoinpitelystä.

Vantaalla tapahtuneesta epäillystä taposta ei tässä vaiheessa ole uutta kerrottavaa, sanoo Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista.

”Tässä vaiheessa tapahtumien tarkasta kulusta on paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia.”

Miestä on kuulusteltu, mutta miehen omat muistikuvat tapahtumien kulusta ovat toistaiseksi miehen kertomusten perusteella jääneet hajanaisiksi.