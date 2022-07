Jos vertailussa esimerkiksi Tukholmaa ja Kööpenhaminaa vastaan olisi pelkkä pääkaupunkiseutu, sijoitus olisi johtavan asiantuntijan Timo Aron mukaan vielä korkeampi.

Helsingin ja Uudenmaan suuralue on EU:n 11. vaurain suuralue, kun katsotaan bruttokansantuotetta asukasta kohti. Helsingin–Uudenmaan alueella bruttokansantuote asukasta kohti on 55 000 euroa.

Asia selviää Eurostatin tilastosta, jossa on vertailtu suuralueita eli EU-kielellä NUTS 2 -alueita vuoden 2020 tietojen perusteella.

EU:n vaurain suuralue on Luxemburg, jossa bruttokansantuote asukasta kohti on 101 800 euroa. Toisena on Etelä-Irlanti 97 500 eurolla ja kolmantena Itä-Irlanti 75 700 eurolla. Pohjoismaiden pääkaupungeista Tanskan Kööpenhamina on EU:n neljänneksi vaurain suuralue ja Tukholma kuudenneksi.

Vauraimpien suuralueiden kymmenen kärkeen yltävät myös Belgian pääkaupunki Bryssel, Saksan Hampuri ja München, Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam ja Ranskan pääkaupunki Pariisi.

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro pitää Helsingin ja Uudenmaan sijoitusta hyvänä, koska vertailussa on mukana lähes 300 Euroopan suuraluetta.

”Oikeastaan kaikki Länsi- ja Pohjois-Euroopan pääkaupunkialueet ovat aika lähellä kärkeä. Pääkaupunkiseuduille keskittyy korkean arvonlisäyksen toimintaa eli on paljon korkeakouluja, tutkimusta ja tuotekehitystä, yritysten pääkonttoreita ja osaamis- ja väestökeskittymiä”, Aro sanoo.

Pohjoismaisittain Helsinki on sijalla kolme, tosin vertailussa eivät ole mukana Norjan ja Islannin alueet. Onko Helsingin ja Uudenmaan alueella mahdollisuutta päästä Tukholman ja Kööpenhaminan tasolle?

Suomessa suuralueet on määritelty niin, että Helsinki–Uusimaa on oma alueensa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä- ja Pohjois-Suomi ovat omat alueensa.

”Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa selkeästi pienempi alue, eli pääkaupunkiseudun metropolialue muodostaa heidän suuralueensa. Jos Suomessa vertailussa olisi pelkästään Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen ilman muuta Uuttamaata, se nostaisi meidänkin pääkaupunkiseutumme asemaa”, Aro sanoo.

Suuralueet määritellään siis eri maissa eri periaatteilla.

Hyötyvätkö muut Suomen alueet siitä, että maassa on menestyvä Helsingin–Uudenmaan alue?

”Suomessa on perinne vastakkainasetteluun. Usein ajatellaan, että Helsinki ja pääkaupunkiseutu imevät muusta maasta, eivätkä hyödynnä muuta maata.”

Aron mielestä vahva metropolialue on kuitenkin koko Suomen etu, koska Pohjoismaissakin metropolialueet kilpailevat keskenään.

Aron mukaan monessa muussa Länsi-Euroopan maassa vastakkainasettelun ”lastentaudista” on jo päästy eroon. Suomessa keskustelu junnaa hänen mukaansa vastakkainasettelussa, koska Suomessa kaupungistuminen ja asumisen keskittyminen ovat tapahtuneet myöhemmin kuin Länsi-Euroopassa ja osittain Pohjois-Euroopassa.

”Asian voi nähdä kahdelta kantilta. Suomessa me aika usein näemme niin, että on joltakin pois, jos jokin alue on vahva.”