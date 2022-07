Vantaan hammashoito on yhä ruuhkautunut, mutta kehitystä parempaa on tapahtunut – Yli tuhat ihmistä odottaa silti aikaa

Hoitoalan henkilöstöpula on näkynyt myös Vantaan hammashoidon palveluissa.

Vantaan hammashoidon ajanvaraus on ruuhkautunut pahasti kevään ja kesän aikana.

Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut Elina havahtui Vantaan suun terveyspalvelujen ongelmiin, kun hän joutui perumaan alkuvuonna varaamansa ajan. Elina haluaa esiintyä jutussa vain etunimellään.

Korvaavan ajan saaminen on osoittautunut haastavaksi.

Elina soitti toukokuussa Vantaan hammashoitopalvelujen puhelinajanvaraukseen. Vastaukseksi hän sai viestin siitä, että hänen yhteydenottopyyntönsä on rekisteröity.

Takaisinsoittoa ei ole kuitenkaan missään vaiheessa kuulunut. Odotteluun kyllästynyt Elina kertoo soittaneensa ajanvaraukseen uudestaan ensin kuukauden, ja myöhemmin jopa viikon välein.

Ajanvaraukseen liittyviä ongelmia on ihmetelty kesän aikana myös Vantaan hammashoidon Facebook-kanavalla.

Vantaalla hammashoitoon pyrkivien asiointi tapahtuu pääasiassa puhelimitse tai sähköisen viestin avulla. Sähköinen ajanvaraus, jossa asiakas voi itse varata ajan, on käytössä vain rajoitetusti.

Vantaan erikoishoidon ylihammaslääkäri Minna-Maija Ahosen mukaan päivystyksellisiin asioihin vastataan jo samana päivänä. Kiireettömiin puheluihin vastataan puolestaan takaisinsoittona asiakkaalle.

”Tällä hetkellä asiakkaan yhteydenotosta seuraavaa takaisinsoittoa saa Vantaalla odottaa yli kolmen viikon ajan”, Ahonen toteaa.

Ahosen mukaan yhteydenottojen käsittelyä ja ajanvarausta ovat hidastaneet koronavirus­pandemiasta aiheutuneet pitkät jonot sekä se, että asiakkaiden asiointi tapahtuu edelleen pääasiassa puhelimitse.

”Ajan saa kyllä hoitotakuun puitteissa, eli kuuden kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä asioissa hoitoon pääsee samana päivänä.”

Esimerkiksi Elina on odottanut uutta aikaa noin kaksi kuukautta.

Helsingin ja Uudenmaan terveyspalvelut ovat kärsineet kesän aikana poikkeuksellisesta henkilöstöpulasta.

Ahonen vahvistaa, että hoitoalan henkilöstöpula on näkynyt myös Vantaan suun terveydenhuollon palveluissa.

”Ajanvarauksen henkilökunnan avoinna oleviin vakansseihin tai kesäloma­sijaisuuksiin ei ole saatu henkilökuntaa, sillä hoitajatilanne on kriittinen koko pääkaupunkiseudulla.”

Vantaalla hoitotakuujonossa on tällä hetkellä 1 180 ihmistä. Vanhimmat hoidontarpeenarviot on tehty helmikuun alussa. Kehitystä on tapahtunut, sillä vielä viime syksynä jonossa oli pahimmillaan 2 197 vantaalaista.

Pandemian aikana kertynyttä hoitovelkaa on pyritty Vantaan suun terveydenhuollossa ratkomaan monin tavoin. Henkilökunta on purkanut hammashoidon jonoja lisätöinä.

”Kesäkuun alussa saimme käyttöön palvelusetelin, jota tarjotaan vantaalaisille potilaille esimerkiksi lohkeaman korjauksiin, hammaskivenpoistoon tai juurihoidon jatkokäynneille.”

Palveluseteli on Ahosen mukaan saanut kuntalaisilta innostuneen vastaanoton.

Vantaan kaupunki on palkannut syksyksi myös yksityisen palveluntarjoajan osallistumaan jonojen purkuun.

”Uskomme vahvasti, että hoitojonot saadaan selätettyä vuoden loppuun mennessä.”