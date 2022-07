Poliisin tehovalvonta jätti jälkensä Sörnäisten alueelle: huumeidenkäyttö levisi yhä laajemmalle alueelle.

Miesjoukko juo alkoholia Pengerpolun ja Helsinginkadun risteyksessä. Samaan aikaan poliisiauto kaartaa viereiselle Vaasanpuistikolle, eli Piritorille.

Poliisit nousevat autostaan, kävelevät miesten luo ja kaatavat heidän juomansa pois. Yhdelle miehistä annetaan poistumiskäsky ja hän kävelee pian pois paikalta.

Olemme A-klinikkasäätiön kohtaavan päihdetyön työntekijä Kajsa Santosen ja kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Mason mukana heidän kierroksellaan Kurvin alueella. Heidän tehtävänsä on vähentää huumeidenkäytöstä aiheutuvia haittoja.

Poliisi suoritti Kurvin alueella touko-kesäkuussa kolmen viikon tehovalvontajakson, joka keskittyi erityisesti Piritorina tunnetun Vaasanpuistikon ympäristöön. Poliisi kertoi poistaneensa pari­sataa päihteiden käyttäjää Kurvista tehovalvonnan alkupäivinä.

Huumeidenkäytöstä aiheutuvat lieveilmiöt, kuten maasta löytyneet likaiset käyttövälineet ovat osittain hajaantuneet Piritorilta laajemmalle alueelle Dallapén- ja Katri Valan puistojen suuntiin.

Huumausaineita käyttäviä huonokuntoisia ihmisiä näkyy Kurvin alueella runsaasti.

Kävelemme Dallapénpuistoon. Puiston yleisistä vessoista toisen ovi on rikottu, eikä se aukea. Santonen kurkistaa toiseen vessaan sisään. Sieltä ei tällä kertaa löydy mitään.

Puistossa on alkuiltapäivästä rauhallista. Harjun nuorisotalon portailla on juuri ollut D-aseman puisto-picnic, joka kokoontuu kerran viikossa ja on kaikille avoin. Mitään viitteitä häiriökäyttäytymisestä puistossa ei ole.

Harjun nuorisotalon edustalla on D-klinikan kaikille avoin puisto-picnic. D-klinikan Tuutikki Ijäs (vas) ja Laura Rantanen ovat juuri keräilemässä tavaroitaan pois.

Pusikossa lähellä Aleksiskivenkatua on useita huumeruiskuja. Dal Maso pukee suojahanskat ja kerää ne pois.

Aleksiskivenkadulla muutama nainen myy seksiä.

”Monet naiset myyvät mieluummin seksiä kuin näpistelevät”, Dal Maso kertoo

Seksiä kadulla myyvä asunnoton 37-vuotias nainen esittelee itsensä Susannaksi. Hän tunnistaa Santosen ja Dal Mason.

Naiselta varastettiin muutama päivä sitten yleisessä vessassa koko omaisuus aurinkolaseista ja vaatteista lähtien.

”Kaupungin nimi pitäisi olla Hellsinki kahdella L-kirjaimella. Lyödään lyötyä ja hakataan ja potkitaan”, Susanna sanoo.

”Meininki on vain pahentunut. Olen niin vihainen, mutta käännän vitsiksi huonon oloni.”

Annuska Del Maso ja Kajsa Santonen kohtaavat kadulla istuvan Samin ja kysyvät kuuumiset.

Komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista sanoo, ettei poliisilla ole suunnitteilla uusia tehovalvontajaksoja Kurvin alueelle.

Seuraavaksi poliisi työskentelee yhdessä asukkaiden ja eri päihdetoimijoiden kanssa sen eteen, että päihteidenkäytöstä aiheutuvat häiriöt ja rikokset vähenisivät alueella pidemmällä aikavälillä.

”Jos emme onnistu ja tilanne menee siihen pisteeseen, että joudumme lisäämään valvontaa, niin sitten lisäämme.

Poliisin ja päihdetoimijoiden työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran keväällä.

Dal Maso kuuluu kyseiseen työryhmään.

”Kuulemme asukkaiden huolen ja ymmärrämme, että on asioita, joita ei lain nimissä saa tehdä, kuten ilkivalta ja huumeiden myyminen”, Dal Maso sanoo.

”Emme silti suostu siihen, että meidän asiakkaita pyritään jotenkin häätämään pois alueelta.”

”Meidän pitää löytää yhteisiä tapoja, että kaikki voivat olla täällä.”

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.

”Pyrimme yhdessä rakentamaan naapurustotyön mallina, jota voitaisiin levittää muihinkin kaupunginosiin ja kaupunkeihin.”

Infektioriskin takia Annuska Dal Maso ja muut työntekijät ovat varovaisia käytettyjen ruiskujen kanssa.

Aleksiskivenkadulla tapaamme vielä mieskolmikon.

Nuorin miehistä, Lari, on päättänyt lopettaa huumausaineidenkäytön. Hän on ensimmäistä kertaa korvaushoidossa. Hän on 35-vuotias. Huumausaineidenkäytön hän aloitti 15-vuotiaana.

Korvaushoito on toiminut: Lari on pysynyt jo pari kuukautta kuivilla.

”Joudun kohta kuudeksi vuodeksi vankilaan ja helpottaa, jos siellä on kuivilla.”

Korvaushoitoa on mahdollista jatkaa vankilassa. Lari on ollut aiemmin vankilassa, mutta hän on päättänyt, että seuraava tuomio jää viimeiseksi.