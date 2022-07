Kuluttajaviranomainen tunnistaa ilmiön, jossa lähettifirma kertoo käyneensä ovella, mutta toimittaakin paketin suoraan noutopisteeseen.

HS kertoi torstaina helsinkiläismiehen epäonnistuneesta verkkokauppatoimituksesta. Mikko Rautalahti oli tilannut kansainvälisestä verkkokaupasta paketin, jota ei koskaan toimitettu hänelle. Lähettipalvelu UPS:n entiset työntekijät kertoivat tämän jälkeen HS:lle, että paketteja ei aina edes yritetä toimittaa asiakkaalle.

”En voi sanoa, että kyseessä olisi säännönmukainen toimintatapa, mutta kyllä tällaisia ilmoituksia meille tulee”, sanoo myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen.

Tämän vuoden aikana KKV:lle on tullut arviolta 20 yhteydenottoa juuri kotiinkuljetusta koskien. Saastamoisen mukaan monet koskevat UPS:ää, mutta joukossa on myös muita yrityksiä.

YLI 2 500 lukijaa vastasi HS:n kyselyyn, joka koski lähettipalveluiden toimintaa.

Noin puolet vastaajista mainitsi juuri UPS:n. Myös muut kuljetusyhtiöt, kuten Post Nord, DHL, FedEx ja Posti saivat yhteensä yli tuhat mainintaa ongelmista.

Pelkästään tänä vuonna olen ollut vastaavanlaisesta tapauksesta kolme kertaa yhteydessä UPS:ään, eli on väitetty toimitusta yritetyn vaikka olen koko päivän ollut kotona. Itsekin oletan, että kysymys on UPS:n tietoisesta huijauskäytännöstä. Muidenkin lähettifirmojen kanssa on ollut samanlaisia ongelmia mutta satunnaisemmin.