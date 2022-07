Kala­sataman Majakassa vaihde­taan lasisia seinä­element­tejä: ”Rakennus on aivan uusi”, ihmettelee asukas

Rakennusyhtiö SRV:n mukaan säröytyminen ei aiheuta turvallisuusvaaraa.

Suomen ensimmäisen pilvenpiirtäjän Majakan julkisivua korjataan parhaillaan. Korjaukset kummastuttavat osaa talon asukkaista Helsingin Kalasatamassa.

HS:n toimitukseen yhteyttä ottaneen asukkaan mukaan vuonna 2019 valmistuneen rakennuksen seinäelementtejä on vaihdettu useassa kohtaa kesän aikana.

”Ihmettelemme syytä, sillä rakennus on aivan uusi”, asukas kertoo.

HS selvitti asiaa Majakan rakentaneesta rakennusyhtiö SRV:stä. Mistä oikein on kyse?

SRV:n asunnoista pääkaupunkiseudulla vastaava johtaja Jorma Seppä sanoo, että Majakan lasiseen julkisivuun on tehty vuosikorjauksia, joista on sovittu taloyhtiön kanssa.

”Vuosikorjausten yhteydessä on vaihdettu julkisivuelementtien yksittäisiä laseja.”

Sepän mukaan korjauksia on jouduttu tekemään, koska elementeissä on ollut laatuvirheitä, jotka ovat aiheuttaneet laseihin säröytymistä.

”Tämä ei kuitenkaan aiheuta turvallisuusvaaraa eikä vaikuta elementtien teknisiin ominaisuuksiin. Luonnollisesti kuitenkin korjaamme nämä virheet.”

Seppä tarkentaa, että korjattavat lasit ovat julkisivuelementtien umpinaisen osan sisällä, eivät ulkopinnassa.

Joidenkin Majakan asukkaiden mukaan etenkin etelänsuuntaiset asunnot myös lämpenevät epämiellyttävän kuumiksi.

Seppä myöntää, että SRV on saanut hellejaksojen seurauksena jonkin verran palautetta asuntojen lämpötiloista.

”Selvitämme ehdottomasti saadut palautteet ja huolehdimme ilman muuta siitä, että tornitalojen asukkailla on ensiluokkaiset kodit, joissa asua.”

Majakasta piti suunnitelmien mukaan tulla vaalea, mutta lopputulos on harmaa. Seppä kieltää, että julkisivun värillä olisi vaikutusta asuntojen lämpötiloihin.

”Helteiden aikana on hyvä yleisestikin huomioida sälekaihtimien käyttö, ja ikkunat on hyvä pitää kiinni auringon paistaessa ikkunoihin sekä tilanteissa, missä ulkolämpötila on korkeampi kuin asunnon lämpötila.”

Torstaina HS uutisoi, että kauppakeskus Redissä Majakan yhteydessä julkisivun lasipaneeli on pudonnut kadulle. Lisäksi kauppakeskuksen läpi kulkevan kävelykadun lasikaton turvalasi on rikkoutunut.

SRV on rakentanut myös Redin.

Sepän käsityksen mukaan Redin rikkoutuneilla laseilla ei ole tekemistä Majakan korjausten kanssa.