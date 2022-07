Pormestari ei vielä tiedä, onko palkkasotkusta luvassa hyvitystä työntekijöille lain vaatimien korvausten lisäksi. Hän sanoo, että myöhemmin tänä vuonna pohditaan, miten voidaan luoda ”hyvää tahtoa”.

HELSINGIN pormestari Juhana Vartiainen ei lupaa kaupungin palkanmaksu­ongelmiin nopeita ratkaisuja eikä työntekijöille hyvityksiä lain edellyttämien korvausten lisäksi.

Vartiaisen johtama kaupunki on epäonnistunut palkan­maksussaan jo kuukausitolkulla.

Kaupungin oman arvion mukaan jokaisessa palkkaerässä noin viisi prosenttia palkoista on virheellisiä. Se tarkoittaa, että joka kuukausi noin kaksituhatta työntekijää saa virheellisen palkan – tai jää palkatta. Moni on joutunut velkaantumaan.

Esihenkilöt ja palkanlaskijat ovat ylikuormittuneita ongelmien vuoksi kasvaneesta työtaakastaan, eikä loppua näy.

HS:n haastattelussa 16. kesäkuuta Vartiainen sanoi, että jonkin ajan kuluttua kriisi­tilanne on saatu purettua. Että hetken vielä kestää.

Nyt, haastattelussa perjantaina 22. heinäkuuta, hän sanoo:

”Kyllä mä sillä tavalla haluan olla realisti, että uskon, että nämä ongelmat jatkuvat vielä muutamia kuukausia varmasti.”

HAASTATTELUA edeltävänä yönä Vartiainen on lentänyt New Yorkista Helsinkiin ja antaa haastattelun perjantai-iltapäivänä puhelimitse.

Kuluneella viikolla Vartiainen osallistui Harvardin yliopiston järjestämään Bloomberg-koulutus­ohjelmaan, johon kokoontui 40 pormestaria ympäri maailmaa. Kiireisiin päiviin vedoten pormestari ei suostunut puhelin­haastatteluun virkamatkansa aikana.

New Yorkissa on kuunneltu ”Harvardin parhaimpien professoreiden” luentoja ja tehty ryhmätöitä muiden pormestareiden kanssa.

Neljän hengen ryhmissä kukin pormestari sai vuorotellen nostaa keskusteluun akuutin ongelman omasta kaupungistaan. Toiset esittivät palautetta ja ratkaisu­ehdotuksia.

Ei ole vaikea arvata, mikä on Helsingin ajankohtaisin ongelma.

New Yorkissa muilta pormestareilta saadut kommentit palkanmaksu­ongelmiin ovat Vartiaisen mukaan varmasti hyödyksi ”sopivasti sovellettuna amerikkalais­kontekstista”.

PORMESTARILLE palkanmaksusotkussa on ollut paljon opeteltavaa.

”Tämä on projekti, joka on alkanut ennen kuin olen ollut tässä nykyisessä tehtävässäni. Tässä kaupungissa on niin valtavasti prosesseja käynnissä, että on aika iso työ pysyä jyvällä kaikesta siitä, mitä täällä tehdään”, Vartiainen sanoo.

Kun ongelmien syistä kysyy, hän luettelee samaa rimpsua kuin virkajohtokin. Helsinki on niin suuri kaupunki, että palkanmaksu­järjestelmästä on pitänyt soveltaa oma versio. Pandemia on tullut tielle, minkä vuoksi koulutus on järjestetty etäyhteyksin. Touko­kuussa viikon kestänyt lakkokin on ollut hidasteena.

”Tämä kriisihän tässä kestää, joten ei minulla ole nyt täydellisiä vastauksia [ongelmien syistä].”

Kriisi todella kestää. Vaikka korjaustoimen­piteitä on tehty kuukausi­kaupalla, palkka­virheiden määrä ei ole lähtenyt laskuun. Heinäkuun alkupuolella virheiden määrä oli kaupungin mukaan nousussa.

Vartiainen ei itse yllättynyt siitä, että virheitä käyttöönotossa ilmaantui. Hänen mukaansa näin suuret hankkeet ”harvoin menevät kivuitta”.

”Suurempi yllätys on ollut se, että ongelmat ovat jatkuneet ja kumuloituneet."

VARTIAINEN on päättänyt, että tilanteesta teetetään ulkopuolinen selvitys. Se on hänen mukaansa erityisen tärkeää, jotta jatkossa vältytään tämän mitta­luokan virheiltä.

Mittaluokka on tosiaan suuri paitsi palkkavirheistä kärsineille, myös kaupungin talouden kannalta.

Vartiainen painottaa, että ongelmien ratkaisemiseksi kaupungilla on ”piikki auki”. Koska kyseessä on niin suuri ongelma, tilanteessa ei hänen mukaansa tarvitse ”sniidata” eli kitsastella.

Projektin alkuperäinen budjetti onkin ylitetty selvästi. Lisäksi konsulttiyhtiö Deloittelle on maksettu palkka­ongelmiin annettavasta tuesta maaliskuusta alkaen jo yli kaksi miljoonaa euroa.

Vartiaisen mukaan hänellä eikä kenelläkään muulla ole tällä hetkellä arviota siitä, paljonko koko palkkasotku tulee kaupungille maksamaan.

Huolettaako pormestaria rahanmeno?

”Totta kai Helsingin talous kärsii. Mä olen tarkan euron ihminen, mutta tässä suhteessa priorisointi ei ole kovin vaikeaa. Nämä ovat kuitenkin ainutkertaisia ongelmia, ja haluan antaa sen viestin, että kyllä me nämä ongelmat ratkaistaan.”

HS:n haastattelussa aiemmin tällä viikolla Helsingin ylimmät virkamiehet painottivat Sarastia-yhtiön vastuuta ongelmista. Sarastian toimitusjohtaja puolestaan muistutti, että ongelmissa on kyse myös pitkälti kaupungin sisäisistä toimintatapa­muutoksista.

Kuka Vartiaisen mielestä kantaa kaupungilla palkanmaksun tilanteesta vastuuta?

”No, minusta on rehellisintä sanoa, että viime kädessä minä olen vastuussa. En minä ryhdy sälyttämään vastuuta kenellekään muulle.”

Vartiainen ei kuitenkaan itse ole mukana ”mikro­manageeraamisessa”. Hän ei omien sanojensa mukaan voi nähdä kaikkialle, vaikka pyytäisikin virkajohdolta jatkuvasti tietoja tilanteesta.

Kun häneltä kysyy esimerkiksi, miksi johto ei työntekijöiden mukaan kuunnellut, kun järjestelmän testivaiheessa olevista ongelmista kerrottiin, hän siirtää kysymyksen virkajohdolle.

”Ootsä kysynyt tätä Nina Grosilta? Mä en suoraan sanoen oikein muista.”

Sarastiaan liittyvää päätöksentekoa sekä myöhemmin ongelmien ratkaisua ovat johtaneet henkilöstö­johtaja Nina Gros, digitalisaatio­johtaja Mikko Rusama ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Onko pormestarilla vielä luottamusta heihin?

”Yleisesti kyllä. He ja monet muutkin ovat totta puhuen ponnistelleet erinomaisesti. Jälkikäteis­arviossa varmaan syntyy tietoa, jonka nojalla me kaikki, minä ja nämä mainitut voimme katsoa, toimimmeko parhaalla mahdollisella tavalla.”

Pormestari ei halua syytellä Sarastiaa yhtiönä. Tilanne on hänen mukaansa Sarastiallekin suuri haaste.

”Tietysti minä odotan, että toiminta­kumppanimme suhtautuu tilanteeseen yhtä vakavasti kuin me. Selvästi meillä molemmilla osapuolilla on tässä tilanteessa parantamisen varaa.”

Vartiainen muistuttaa, että Helsingin kokoiselle työnantajalle ei ollut ”valmista ratkaisua kaupan hyllyllä”, ja isot ohjelmisto­hankkeet ovat aina epävarmoja.

Toisaalta lähtökohdat eivät välttämättä olleet muutenkaan hyvät.

”En halua arvostella menneitä päättäjiä, mutta meillähän on Helsingissä jonkin verran digitaalista korjausvelkaa.”

Pormestari on ”kohtuullisen optimistinen” tulevaisuuden suhteen. Hän luottaa siihen, että parempaan suuntaan ollaan menossa, ”vaikka numerot eivät vieläkään näytä hyviltä”.

Palkansaajien luottamus Helsinkiin työnantajana on kuitenkin rakoillut pahasti. Tiedossa on, että työntekijöitä on irtisanoutunut tai lakannut tekemästä kaupungille sijaisuuksia palkan­maksu­ongelmien vuoksi.

Vartiainen uskoo, että luottamus työnantajaa kohtaan palautuu, kun ongelmat saadaan ratkaistua. Hän toistelee samaa kuin ennenkin: pahoittelee työntekijöille koitunutta harmia ja toivoo kärsivällisyyttä.

Työntekijöillä on lain mukaan oikeus viivästys­korkoon sekä vahingon­korvaukseen, jos viivästyneistä palkoista on koitunut suoria vahinkoja. Onko muita tapoja, miten ongelmia voidaan hyvittää työntekijöille?

”Varmasti HR:n kanssa vielä mietitään myöhemmin tänä vuonna, että miten luodaan hyvää tahtoa.”

Ainakin hän haluaisi palkita tulospalkkio­tyylisesti työntekijöitä, jotka ovat paiskineet ylitöitä ongelmien selättämiseksi. Hyvät suoritukset pidetään kuulemma mielessä.