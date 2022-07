Kreikassa maastopalot polttavat yleisesti koko puuston ja liekit yltävät kymmenien metrien korkeuteen. Suomessa pääosa maastopaloista pysyy maan tasalla.

Noin 50 suomalaista palomiestä lähtee elokuussa sammuttamaan Kreikan maastopaloja. Suomen delegaation johtajat ovat Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson ja palomestari Petri Lyttinen.

Sammutustöihin lähtee vakituisten ja vapaaehtoisten palokuntien henkilöstöä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten alueelta.

Kreikassa paloi viime vuonna lähes 130 000 hehtaaria maata.

Uuden katastrofin torjumiseksi Kreikka pyysi kansainvälistä apua maastopalojen sammuttamiseen jo etukäteen. Tämä on ensimmäinen kerta, että joku maa on pyytänyt apua jo ennakkoon.

”Tähän mennessä apuun on menty, kun maastopaloista kärsivä maa on huomannut, että omat resurssit eivät enää riitä. Vasta sitten on lähetetty avunpyyntö Euroopan pelastuspalvelumekanismin kautta. Eri maat reagoivat joko lähettämällä miehistöä tai lentosammutuskalustoa”, palomestari Lyttinen kertoo.

Suomalaiset lähtevät Kreikkaan kahdessa ryhmässä. Pelastusjohtaja Peter Johansson matkustaa ensimmäisen ryhmän mukana Kreikkaan elokuun alussa. Kuun puolessavälissä on palomestari Petri Lyttisen vetämän vaihtomiehistön vuoro. Molemmat ryhmät ovat Kreikassa kaksi viikkoa.

Lyttiselle ulkomaan komennus on ensimmäinen. Pelastusjohtaja Johansson on ollut aiemmin muun muassa Afganistanissa, Turkissa ja Ukrainassa.

”Meidän tukikohtamme on Peloponnesoksen niemimaalla Tripolin kaupungissa”, Lyttinen kertoo.

Suomesta on jo matkalla yksi kuorma-autollinen kalustoa Kreikkaan.

”Sinne on matkalla letkuja, pumppuja, suihkuputkia ja liittimiä. Samoin sammuttajien sammutusvarusteet viedään etukäteen.”

Suomalaisten kanssa samassa sammutustehtävässä on norjalaisten tiimi. Suomalaiset ja norjalaiset muodostavat kolme ryhmää, joista kukin on 12 tuntia kerrallaan valmiudessa.

Elokuussa Kreikkaan menevät sammutustöihin myös bulgarialaiset. Operaatio alkoi heinäkuun alussa ja heinäkuun Kreikassa on palomiehiä Saksasta, Ranskasta ja Romaniasta.

Euroopan unioni rahoittaa tehtävän, Kreikka vastaa majoituksesta ja muonituksesta. Kreikkalaiset myös kouluttavat ulkomailta tulleita pelastajia paikallisiin olosuhteisiin.

Kreikassa suomalaisia palomiehiä odottavat kuumat työskentelyolosuhteet. Lämpötila saattaa olla jopa yli 40 astetta.

”Kaikille lähtijöille on tullut kuumissa olosuhteissa työskentelystä ohjeistusta niin Työterveyslaitokselta kuin Pelastusopistolta”

Myös maasto on erilainen Suomen maastoon verrattuna.

”Kreikassa kuivuus on aivan erilaista kuin Suomessa ja maasto on heinäistä. Puusto on taas pääosin eukalyptuspuita. Se on erittäin herkästi palava puu ja siitä erittyy nestemäistä ainetta, joka vain kiihdyttää paloa.”

Lyttisen mukaan Suomessa arviolta 95 prosenttia maastopaloista pysyy maan tasalla, poikkeuksena viime kesän maastopalo Kalajoella. Kreikassa myös puusto palaa yleisesti kokonaan. Silloin liekkien korkeus on joitakin kymmeniä metrejä.

”Itsellä on tietysti helpompi rooli, kun menen toiseen rotaatioon. Ensimmäiseltä ryhmältä kuulemme, mihin pitää ennalta varautua tai onko esimerkiksi kalustossa puutteita.”