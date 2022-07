Laakson historiallinen ratsastuskenttä poistuu käytöstä useaksi vuodeksi.

Laakson kentällä on historian aikana järjestetty lukuisia kansainvälisiä ja kansallisen tason kilpailuja. Tämä kuva on vuodelta 2001, jolloin USA:n Aron Vale kilpaili Nations Cup esteratsastuskilpailussa.

Laakson kenttä siirtyy pois ratsastuskäytöstä kuudeksi vuodeksi.

Helsingin kaupunki on vuokrannut alueen osana Laakson yhteissairaalasuunnitelmaa Kiinteistö Oy Laakson yhteissairaalalle vuoteen 2028.

Laakson ratsastusstadion oli Helsingin olympialaisten näyttämönä vuonna 1952. Ratsastusstadionin vihki käyttöön marsalkka Carl Gustaf Mannerheim vuonna 1937. Se rakennettiin tavoitteena vuoden 1940 olympiakisat, mutta sodan tultua väliin stadionilla kilpailtiin olympiatasolla vasta vuonna 1952.

Kaupunki omistaa Laakson ratsastusstadionin, ja jo alkuperäisessä sopimuksessa määrättiin, että kentän tuli olla kaikkien ratsastusseurojen, ratsastajien ja poliisiratsastajien käytössä. Näin on ollutkin vuodesta 1937 alkaen.

Laakso on ollut merkittävä paikka Suomen ratsastusurheilun historiassa. Siellä on järjestetty sekä kansainvälisiä arvokisoja että SM-kisoja ratsastuksen eri lajeissa. Historian aikana kentän muotoa on muutettu ja monia tiloja on uudistettu. Alkuperäinen katsomo paloi vuonna 1989 ja uusi saatiin vasta vuonna 2000.

Helsingin Ratsastajat järjestää kansalliset kouluratsastuskilpailut Laakson kentällä ensi viikonloppuna 30.–31. heinäkuuta. Ne ovat siis viimeiset kilpailut Laakson kentällä kuuteen vuoteen.