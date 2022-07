Espoo yrittää saada töihin henkilökohtaisia avustajia runsaskätisellä palkankorotuksella.

Espoon kaupunki nostaa henkilökohtaisten avustajien tuntipalkkaa yli 18 prosentilla helpottaakseen avustajien rekrytointia.

Henkilökohtaisen avustajan uusi perustuntipalkka on 11,47 euroa tunnissa. Sen lisäksi korvataan iltalisät ja kokemuslisät kuten ennenkin.

Henkilökohtainen apu on vammaisille henkilöille tarkoitettu yksilöllinen palvelu, jossa vammainen henkilö toimii itse työnantajana.

Espoo soveltaa palkkaperusteena Heta-liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sopimaa valtakunnallista työehtosopimusta. Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto.

Espoo aikoo tulevaisuudessa noudattaa avustajien työehtosopimuksen pääkaupunkiseutua koskevaa A-palkkaluokkaa riippumatta siitä, kuuluuko avustettava Heta-liittoon.

Edellinen henkilökohtaisten avustajien palkankorotus Espoon kaupungilla tehtiin vuonna 2016.

”Toivomme, että palkankorotus tuo esiin henkilökohtaisten avustajien työn arvostusta ja helpottaa avustajien rekrytointia”, sanoo Espoon kaupungin vammaispalveluiden päällikkö Anu Autio tiedotteessa.

Viime vuoden lopulla Espoo korotti henkilökohtaisen avun palvelusetelin arki- ja lauantaituntien arvoa 5–33 prosenttia. Sunnuntaituntien arvoa taas laskettiin vastaamaan todellista hintatasoa. Muutoksilla pyritään vahvistamaan asiakkaan oikeutta saada palvelua yhtä hyvin kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina.

Asiakkaat olivat kertoneet, että heillä on ollut aiemmin vaikeuksia tilata palvelua lyhyiksi ajoiksi ja lauantaisin. Tämä on johtanut siihen, että he ovat joutuneet käyttämään palvelua osin palvelusetelituottajien tai avustajien toiveiden mukaan.

”Erityisesti sunnuntaituntien käyttö on ollut korostunutta. Tähän muutoksella haluttiin vastata”, kertoo Autio.