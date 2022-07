Helsingin kaupungin työntekijät kertovat menettäneensä luottamuksensa kaupungin toimintaan palkkasotkujen vuoksi.

Helsingin kaupungin työntekijät pitävät pormestari Juhana Vartiaisen viimeviikkoisia kommentteja turhan myönteisinä.

HS:n haastattelemat työntekijät eivät usko, että luottamus kaupunkia kohtaan kohenee kovin nopeasti. He penäävät johdolta kunnollista hyvitystä palkatta jääneille työntekijöille.

HS haastatteli kaupungin työntekijöistä kahta palkanlaskijaa, yhtä sote-alan työntekijää sekä yhtä esihenkilöä. He kertovat, mitä ajatuksia Vartiaisen kommentit herättivät.

He eivät halua esiintyä julkisuudessa nimillään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Pormestari kommentoi HS:lle, että palkanmaksuongelmat tulevat jatkumaan ”vielä muutamia kuukausia varmasti”.

Miltä pormestarin arvio kuulostaa?

”Se on musertava tieto. Toki sen osasi arvata”, esihenkilö sanoo.

Palkanlaskijat arvioivat, ettei edes muutama kuukausi riitä ongelmien selättämiseen.

”Koko ajan tulee uusia virheitä niiden tilalle, joita me korjaamme. Jos ei tähän saada korjausliikettä, niin eihän se tilanne muutu.”

Järjestelmän hitaus on edelleen suuri vaiva. Palkanlaskija kertoo, että pari viikkoa sitten palkka-ajo oli kestänyt kolme päivää. Hänellä oli tiedossa virheitä, mutta niitä ei päässyt korjaamaan.

”Ohjelmaa alkaa pikku hiljaa tajuamaan enemmän, mutta palkka-ajojen aikaan en pääse tekemään töitäni.”

Vartiainen kertoi HS:n haastattelussa uskovansa, että työntekijöiden luottamus kaupunkiin työnantajana palautuu, kun ongelmat saadaan ratkaistua. Mitä palkanlaskija on tästä mieltä?

”Syvästi epäilen, että luottamus palautuisi. Kyse on vuosia kestäneestä työvoimapulasta. Jos me selviämme tästä tragediasta – en edes ole takuuvarma, että selviämme – luottamuksen palautuminen riippuu siitä, aletaanko työntekijöitä kuunnella.”

Toinenkin palkanlaskija toteaa, että ihmisillä on pitkä muisti.

”Minulla on mennyt luotto siihen, että osataan tehdä hyviä päätöksiä.”

Sote-alan työntekijä pitää Vartiaisen kommenttia välinpitämättömänä. Hänen mukaansa luottamusta palauttaisi parhaiten jonkinlainen kompensaatio työntekijöille.

HS kysyi aiemmassa haastattelussa Vartiaiselta, onko työntekijöille luvassa ylimääräisiä hyvityksiä. Pormestari sanoi, että HR:n kanssa tullaan miettimään, miten luodaan hyvää tahtoa.

”Tuo on mielestäni naurettavaa. Tiedän, että tämä on ollut Helsingille iso tappio, mutta kyllä se suora rahallinen kompensaatio olisi hyvä ratkaisu”, sote-alan työntekijä sanoo.

Palkanlaskijan mielestä hyvän tahdon lupaaminen kuulostaa siltä, että mitään korvauksia ei ole tulossa.

”Jos meille annetaan ylitöistä palkkioita, voisivat myös palkatta jääneet saada jonkinlaista palkkiota siitä, että ovat joutuneet kärsivällisesti odottamaan. Se olisi konkreettinen anteeksipyyntö.”

Kunnon kertapalkkioita palkanlaskijoille ja palkatta jääneille vaatii myös esihenkilö.

Hänen mukaansa rekrytoijat ovat kertoneet, että työhaastatteluissa on kysytty, saako täältä palkkaa ollenkaan.

”Mistään ei saa työntekijöitä, ja ne vähätkin jättävät tulematta”, esihenkilö tuskailee.

”Jos kaupungilla työskentelevä henkilö on ajatellut aiemmin positiivisesti työnantajastaan, luottamus varmasti palautuu sitten, kun ongelmat on hoidettu. Mutta meillä on kova työvoimapula joka puolella, ja mainehaitta tästä on aivan hirveä.”

Palkanlaskijoista vaikuttaa, että kaupunki yrittää korjata tilannetta, muttei osaa.

”Ongelmat vaan sysätään palkanlaskijoiden niskaan, vaikka virhe on alun perin heidän [kaupungin johdon]”, palkanlaskija sanoo.

”Tuntuu, että heillä on paniikki, koska emme voi enää palata taaksepäinkään.”

Esihenkilön mukaan alemmille johtoportaille näy ollenkaan, miten ongelmia yritetään ratkoa. Hänen työnsä on turhauttavaa, kun asialle ei voi tehdä mitään.

”Yleensä esihenkilöt ovat hyviä ratkaisemaan ongelmia. Nyt joudumme nostamaan kädet pystyyn ja toivomaan parasta.”

Mitä palkanlaskijat ajattelevat Vartiaisen aiemmasta ehdotuksesta, että tulospalkkiota kohdistettaisiin heille, jotka ovat paiskineet eniten ylitöitä ongelmien korjaamiseksi?

Yksi palkanlaskija sanoo, että hän ei pidä tulospalkkioita reiluna tapana, sillä ylitöistä tulee jo valmiiksi reilut korvaukset.

”Tuosta tulee tunne, että kannustetaan ylitöihin, jotta ei tarvittaisi lisää työntekijöitä.”

Toinen palkanlaskija puolestaan pitää tulospalkkiota arvostusta osoittavana, mutta ei ratkaisuna ongelmaan.

HaastateltavIen mukaan erityisen ikävää on, että kaupungin sisällä työntekijöille ei tiedoteta ongelmista tai niiden korjaamisesta kunnolla.

”Kaiken mitä tiedämme, luemme mediasta. Avoin viestintä toisi kuvaa, että johtoa kiinnostaa, mitä työntekijät tuntevat ja kokevat”, sote-alan työntekijä sanoo.