Vaikean sairaskohtauksen saanutta Mira Hallikaista käskettiin pysymään kotona Husin sairaaloiden ruuhkien vuoksi.

Useat potilaat kertovat Husin sairaaloiden päivystyksen ruuhkista ja pitkistä jonotusajoista. Monet HS:n kyselyyn vastanneet kokevat, että sairaalahenkilökunnan ahdinko on silmin nähtävissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa kärsitään tällä hetkellä ennennäkemättömästä sijaispulasta. Hoitajapulan vuoksi sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneita, ja odotusajat ovat venyneet jopa kymmenien tuntien mittaisiksi.

Hus sairaaloiden päivystyksessä kesän aikana käyneiden kertomukset maalaavat sairaaloiden tilanteesta karun kuvan.

Espoossa asuva Antti Miettinen haettiin kaksi viikkoa sitten ambulanssilla ensin Jorvin, ja myöhemmin Meilahden sairaalan päivystykseen.

”Päivystyksessä oli aivan kauhea tilanne. Hoitajat painoivat töitä niska limassa ja ihmiset jotka eivät kaivanneet kriittistä hoitoa, olivat aika pitkälle oman onnensa nojassa.”

Miettinen kertoo, että töissä olleet hoitajat olivat pahasti ylityöllistettyjä. Hoitoa saivat hänen mukaansa vain ne, jotka jaksoivat huutaa ja valittaa.

”Hoitajat olivat koko ajan liikkeellä ja sinkoilivat valittavien potilaiden luo. Toivottavasti kukaan hengestään taisteleva ei joutuisi menemään sinne, sillä en tiedä miten heidän kävisi.”

Miettinen kertoo odottaneensa päivystyksen vuodeosastolla hoitoa yli kahdeksan tunnin ajan. Ensimmäiset kipulääkkeet hänelle annettiin vasta kolmen tunnin odottelun jälkeen.

”Henkilöstöpula oli huomattava, mutta eniten siellä kipuiltiin vapaiden hoitopaikkojen kanssa. Sänkypaikat olivat ihan täynnä, ja vapautuessaan ne täyttyivät heti.”

Miettinen ymmärtää, ettei alan työntekijäpula ja siitä johtuva kaaos ole päivystyksessä työskentelevien hoitajien syy. Hän haluaa sen sijaan kiittää hänestä huolehtinutta henkilökuntaa.

”Hoitohenkilökunnalla oli rautainen asenne ympärillä olevasta sirkuksesta huolimatta. Sain vaikeasta tilanteesta huolimatta ensiluokkaista hoitoa, ja ilman heitä en olisi nyt näin hyvässä kunnossa.”

Meilahden sairaalapäivystykseen päätyi heinäkuun alussa myös helsinkiläinen Mira Hallikainen.

Hallikaisella on ajoittain voimakkaita kiputiloja aiheuttava perussairaus, jonka vuoksi hän joutui vuorokaudeksi Meilahden päivystykseen, ennen siirtoa omalle osastolle. Päivystyksen tilannetta hän kuvailee kamalaksi.

”Päivystys oli todella kiireinen. Siellä eräs hoitaja sanoi minulle olevansa yksin aamuvuorossa, ja että hänen tulee yhden osaston sijaan hoitaa neljän eri osaston lääkekierrokset.”

Hallikainen kokee, että töissä olevat hoitajat yrittävät parhaansa, mutta he eivät yksinkertaisesti ehdi huomioimaan kaikkia potilaita.

”Olin niin huonossa kunnossa, että minulle järjestettiin petipaikka, jossa pystyin lepäämään. Varsinaista hoitoa sain vasta vuorokautta myöhemmin, kun minut viimein siirrettiin päivystyksestä omalle osastolle.”

Päivystyksessä Hallikainen joutui myös pitkään odottelemaan kipulääkitystä, sillä töissä ei hänen saapuessa ollut ainuttakaan hoitajaa, jolla olisi ollut lupaa jakaa lääkkeitä.

Hallikainen toteaa, ettei Husin toiminnassa ole enää mitään järkeä. Hän ei myöskään ihmettele lainkaan sitä, miksi monet hoitajat ovat uupuneita.

”Tähän malliin viimeisetkin ihanat hoitajat ajetaan alalta pois. Heidän työnsä on aivan liian kuormittavaa, eikä tämänhetkinen tilanne palvele ketään.”

Hallikaisen ongelmat eivät myöskään päättyneet neljän sairaalassa vietetyn päivän jälkeen.

”Kuntoni romahti myöhemmin uudelleen ja soitin Haartmanin sairaalan päivystysnumeroon. Tiesin heidän takaisinsoittopalvelun olevan hyvin ruuhkautunut, sillä heillä ei ole riittävästi henkilökuntaa purkamassa jonoja. Puhelutkaan eivät useasta yrityksestä huolimatta menneet läpi.”

”Kun lopulta sain yhteyden hoitajaan, hän ilmoitti heidän olevan niin ruuhkaisia, että minun tulee jäädä kotiin odottamaan, ja ohjeisti soittamaan hätänumeroon kun olo kyykkää lopullisesti.

Hallikainen kertoo puhelun päättyneen kylmästi hoitajan sanoihin: ”Mulla on täällä jonossa niin paljon puheluita, et joudun nyt lopettamaan tän puhelun, hei hei.”

HS:n kyselyssä tuli esille useita tapauksia, joissa sairaalapäivystyksien odotusajat ovat venyneet pitkiksi ja sairaaloiden resurssipulat ovat olleet huomattavissa.

”Jouduin odottamaan hoitoa päivystyksen aulassa yli kuuden tunnin ajan. Myöhemmin selvisi, että aivoissa on verenvuoto ja solisluu on murtunut, jonka vuoksi odottelu oli melko tuskallista. Lääkäriin päästyäni hoito oli kyllä asiallista, mutta jäi kuva, että henkilökuntaa on vain liian vähän”, kertoo mies HS:n kyselyssä.

Näin puolestaan kokemuksiaan kuvailee 21-vuotias nainen, joka odotti hoitoa Malmin yhteispäivystyksessä viiden tunnin ajan.

”Todella kipeänä ollessa odotus on kropalle rankka, mutta tiesin hoitajien ja lääkäreiden tekevän parhaansa. Resurssien puute huokui ympäri rakennusta, ja oli sydäntä särkevää nähdä ja kuulla kuinka he tarvitsisivat valtiolta apua ja tukea. Olemme pahassa pulassa, jos asialle ei pian tehdä jotain.”

Yksi kyselyyn vastannut nainen kertoo ajaneensa heinäkuun alussa polkupyöräkolarin, jonka seurauksena hänet kuljetettiin ambulanssilla Peijaksen sairaalaan.

”Odotin hoitoon pääsyä ensin neljä tuntia murtuneen käden kanssa, ja sen jälkeen röntgenissä käynti ja käden kipsaus veivät vielä kolme tuntia. Itse palvelu oli hyvää ja ystävällistä mutta lääkäreitä vaikutti olevan jonoa purkamassa vain yksi ja sairaanhoitajia kaksi.”

Husin johtajaylilääkäri Antti Vennon mukaan Hus tekee tällä hetkellä kaikkensa, jotta hoitajatyön houkuttelevuutta ja henkilökunnan sitoutumista saataisiin parannettua.

Hoitajapulan aiheuttamiin ongelmiin on hänen kokemuksen mukaan suhtauduttu ymmärtäväisesti niin potilaiden kuin heidän omaistenkin osalta.

Vento kertoo henkilöstövajeen olevan edelleen merkittävä.

”Henkilöstövaje vaikuttaa kiireettömään potilashoitoon jonotusaikojen pidentymisinä.”

Potilaiden kertomusten perusteella on helppo päätellä, että henkilökuntavaje jo ajoittain uhkaa potilaiden terveyttä.

Vento tunnustaa tilanteen olevan haasteellinen.

”Henkilöstövajeen jatkuessa pitkään ja potilaskuormituksen kasvaessa, on mahdollista, että potilaiden sairaudet esimerkiksi pahenevat odotusaikana ja toimenpiteistä saatava hyöty ei ole samalla tasolla kuin mitä optimaalisessa tilanteessa saavutettaisiin.”

