Omakotitalojen pihoille on ilmestynyt toinen toistaan hienompia polskuttelu­paikkoja. HS:n lukijat esittelevät altaitaan, joissa jumpataan, rentoudutaan ja nautitaan elämästä arkenakin.

Pläts! Veljekset Nikanor ja Nandor Koskinen hyppäävät ilta-auringossa kimaltelevaan veteen.

Kun poikien vanhemmat Maarit Kivioja ja Ville Koskinen alkoivat miettiä uutta kotia kasvavalle perheelleen, vaihtoehtoja oli kaksi: joko kerrostaloasunto kaupungissa ja kesämökki rannalla tai omakotitalo, jossa on uima-allas.

He päätyivät jälkimmäiseen. Samassa paketissa Kauniaisissa on nyt ikään kuin koti ja mökki. Oma allas korvaa luonnonvedet.

”Ja on vain yhden paikan hoitamisen vaiva”, Kivioja sanoo.

Nikanor Koskinen, 11, ui perheensä uima-altaassa sunnuntai-iltana Kauniaisissa.

Nikanor, 11, ja Nandor Koskinen, 9, pulahtivat uimaan ennen nukkumaanmenoa.

Uima-altaita myyvistä yrityksistä kerrotaan, että altaat käyvät yhä kaupaksi, vaikka niiden kysyntä on hiipunut hieman viime vuosien huumasta.

Koronaviruspandemia sai Suomessa aikaan allasbuumin, kun moni halusi panostaa kotiinsa ja tuoda arkeensa ylellisyyttä.

K-Raudan tuotepäällikkö Petri Paulin arvelee, että suuri kysyntä liittyy myös viime vuosien ennätyksellisen vilkkaaseen asunto- ja mökkikauppaan.

Nyt villitystä ovat vaimentaneet muun muassa epävakaa maailmantilanne ja nousevat kuluttajahinnat.

Yleisistä lasikuitu- ja teräspeltialtaista suosituimpia ovat runsaat seitsemän metriä pitkät ja kolme metriä leveät polskuttelupaikat, HS:n haastattelemat myyjät kertovat.

Samankokoinen allas on Kiviojan ja Koskisen perheelläkin.

Myös suuria kymmenmetrisiä altaita tehdään pihoihin paljon, kertoo Vesilaite.fi:n yrittäjä Juha Kiukas.

”Sisävesialtaita menee huomattavasti harvemmin kuin ulkoaltaita, mutta kyllä niitäkin vielä rakennetaan.”

Ulkoporeammeet ja paljut kiinnostavat niin ikään omakotiasujia, Paulin sanoo.

”Kylmä kevät vaikutti siihen, että ulkoporeammeiden ja paljujen myynti käynnistyi tänä vuonna hitaasti, mutta se on piristynyt kesän edetessä.”

Paulinin mukaan ulkoporealtaiden myynti painottuu etenkin isoihin kaupunkeihin, kun taas paljuja myydään eniten mökkikunnissa.

” Altaan rakentaminen omin voimin kustansi noin 11 000 euroa.

Kauniaisissa viime kesänä valmistunutta allasta ympäröi iso terassi, ja vilvoittelemaan pääsee suoraan saunasta – ihan niin kuin monella mökillä.

Kivioja kertoo, että omasta altaasta on ollut paitsi iloa myös hyötyä: perheen nuorimmainen, nyt yhdeksänvuotias Nandor Koskinen, oppi uimaan altaan ansiosta keskellä pandemiaa, jolloin uimahallit olivat kiinni.

”Uimme monta kertaa viikossa ja helteellä monta kertaa päivässä. Talvella Ville ottaa kylmähoitoa avannossa.”

Kiviojan mukaan veden lämpötila noudattelee kesällä pitkälti ulkoilman lämpötilaa eikä allasta tarvitse erikseen lämmittää. Allasta suojaa peite, joka pitää veden sopivan virkistävänä.

”Aurinko lämmittää veden riittävän lämpimäksi meidän aikuisten mielestä ja helteellä lastenkin mielestä. Esimerkiksi eilen vesi oli 22-asteista, kun ilman lämpötila oli 20 astetta.”

Syksyllä perhe lämmittää allasta noin 26 asteeseen, ja viime vuonna he nauttivat viikoittaisesta uimisesta ensimmäisiin pakkasiin asti.

”Sen jälkeen siirryimme avantouintikauteen.”

” ”Viikonloppunakin altaalla pääsee takaisin loma­fiilikseen, vaikka tekisi jo töitä hiki hatussa.”

Talveksi vedenpinta täytyy laskea altaan teknisten laitteiden alapuolelle ja putkisto tyhjentää vedestä, ettei se jäädy, Kivioja kertoo.

Perheen allaspojan virkaa hoitaa isä Ville Koskinen. Hän sujauttaa viikoittain suodattimeen tabletin, jossa on klooria ja levänpoistoainetta. Samalla hän imuroi pohjasta roskat pois, tarkistaa veden happamuuden, suorittaa šokkikloorauksen ja tarvittaessa siivilöi lehdet veden pinnalta.

Vapun tienoilla ennen seuraavan uintikauden alkua allas tyhjennetään, pestään ja täytetään uudella vedellä.

Kiviojan mukaan täyttö maksaa noin sata euroa vuodessa. Suodattimien sähköön ja kemikaaleihin kuluu kuutisenkymmentä euroa kuussa. Altaan rakentaminen omin voimin maksoi noin 11 000 euroa.

Käyttökustannuksia saa pienennettyä esimerkiksi hyödyntämällä aurinkoenergiaa ja lämpöpumppua. Kivioja kertoo, että he ovat harventaneet suodattimen käyntiaikoja.

Perheelle oma allas on ollut täydellinen arjen rentouttaja, ja se on houkutellut myös vieraita pulikoimaan. Viime kesänä he viettivät altaalla kaupunkilaista ”mökki­juhannusta” toisen mökittömän tuttavapariskunnan kanssa.

”Viikonloppunakin altaalla pääsee takaisin lomafiilikseen, vaikka tekisi jo töitä hiki hatussa”, Kivioja sanoo.

Pirneksen perheelle oli alun alkaenkin tärkeää, että omakotitalon pihalle on mahdollista rakennuttaa uima-allas.

”Meillä oli aikoinaan Tukholmassa asuessamme uima-allas. Kun ostimme taloa Suomesta, kriteerinä oli tontti, jolle altaan voi rakentaa”, sanoo Heikki Pirnes.

Sopiva paikka löytyi lopulta Kirkkonummelta.

Uima-allas on rakennettu siten, että sinne voisi hypätä pää edellä. Siksi munuaisenmuotoinen, rinteeseen maisemoitu allas on riittävän syvä, Pirnes kertoo.

”Uimme vapusta syyskuun alkuun muutaman kerran viikossa, helle­päivinä monta kertaa päivässä.”

Katariina ja Heikki Pirnes järjestivät naapureilleen Kati ja Kimmo Tuomaiselle illanistujaiset kotinsa uima-altaalla.

Pirnekset naapureineen nauttivat altaalla samppanjaa, punaviiniä sekä erilaisia juustoja ja leikkeleitä.

Altaan ylläpito vastaa Pirneksen mukaan nurmikon hoitoa. Se on edullinen ylläpitää, vaikka lämpöä on aina 26 astetta.

”Lämmitys ja altaan veden kierto maksavat noin euron päivässä kesä­kaudella. Kemikaaleja ostan noin satasella per kausi.”

Uima-allasvillitys on viety aivan uudelle tasolle Siuntiossa, Simon Goldin kotipihalla. Pihalla ei ole pelkkä allas vaan kokonainen ”saaristosimulaattori”.

Simon Gold on rakentanut perheelleen saaristosimulaattorin metsäiseen ympäristöön Siuntioon.

Kevin Fröberg, 11, ui kummisetänsä Simon Goldin uima-altaassa Effie-koiran kanssa.

Kevin Fröberg hyppäsi altaaseen kummisetänsä Simon Goldin kotipihalla.

”Rakensimme 12 vuotta sitten oman saaristosimulaattorin”, Gold kertoo.

Allas on luonnonmukainen ja käytössä huhtikuusta lokakuuhun. Vesi tulee Goldin omasta kaivosta, puhdistuspumput toimivat aurinkovoimalla.

”Altaasta on tullut meidän perheen ja kavereiden kesänviettopaikka, jonka ympärille keräännytään uimaan ja viihtymään.”

Tuusulassa asuva Vesa Kuutti halusi uima-altaan pihalleen, koska saisi siten uida puhtaassa vedessä. Hän pitää ratkaisua hellepäivien pelastuksena.

”Uima-allas lisää kiinteistön arvoa, mutta itselleni on tärkeää päästä rentoutumaan omalla pihalla puhtaassa vedessä ilman, että tarvitse miettiä sinileväongelmia.”

Vesa Kuutti pulahti omaan uima-altaaseensa Tuusulassa. Uima-altaan vieressä on myös palju.

Vesa Kuutti nautti kesäpäivästä kotinsa uima-altaalla. Tulevaisuuden haaveena on pihasaunan rakentaminen.

”Toimimme vaimoni kanssa sijaisperheenä, ja kymmenmetrisessä altaassa tilaa riittää isommallekin porukalle. Kesäisin allas on käytössä lähes joka päivä. Viime talvena aloitimme myös avantouintiharrastuksen altaassamme”, Kuutti kertoo.

”Allas vaatii jonkin verran vaivannäköä, mutta omakotitalossa asuminen vaatii vaivan­näköä muutenkin, joten tämä on asennekysymys.”

Keravalaisen perheen kotipihalta löytyy symmetrinen kahdeksankulmainen allas. Allas on riittävän syvä sukeltamiseen ja leikkimiseen. Uiminen onkin suosittu harrastus Kaurasen perheen lasten ja heidän ystäviensä keskuudessa.

Eetu, 11, ja Emil Kauranen, 15, uivat ympyrää kotipihansa altaassa Keravalla ystävänsä Roy Roposen, 15, kanssa.

Vaikka kahdeksankulmainen uima-allas on kompaktin kokoinen, siinä mahtuu sukeltelemaan, seisomaan käsillä ja leikkimään. Emil Kauranen (vas.) ja Roy Roponen sukelsivat käsikynkässä.

”Allas on integroitu terassiin, jonka reunalla on puulämmitteinen pihasauna. Pidämme veden lämpötilan ilma­lämpöpumpulla noin 28 asteessa”, kertoo perheen isä Erkki Kauranen.

Allas tuo perheelle kuluja, etenkin nykyisessä tilanteessa.

”Totta kai energian hinta harmittaa, mutta tärkeintä on pääsy pulahtamaan omalla pihalla. Kesäisin uimme yleensä päivittäin. Kuluja en ole laskenut. Elämä maksaa.”

Pakilassa löytyy omakotitalon pihalta sekä allas että sauna. Allas on neljä vuotta vanha ja tuonut Havon perheelle paljon iloa.

Eerika Havo vietti aikaa kotinsa uima-altaalla Helsingin Pakilassa. Altaan vieressä on myös ”pool house”, jossa on puulämmitteinen sauna.

Eerika Havo ja Lempi-kissa nauttivat kesäpäivästä Pakilan pientaloalueella.

”Hankimme uima-altaan rintamamiestalomme pihaan neljä vuotta sitten. Suurin osa perheestä piti ajatusta aluksi umpihulluna”, Eva Havo kertoo.

Allas on maisemoitu puutarhaan vanhoilla ikkunoilla ja kasveilla. Se täytetään toukokuussa ja tyhjennetään lokakuussa. Altaassa on liukumäki lapsille.

Huolto sujuu Havon mukaan omin voimin. Vesilasku on pari sataa euroa, ja sähköä kuluu jonkin verran.

”Jos kustannukset eivät täysin karkaa käsistä, jatkamme samaan malliin. Ehkä vähennämme lämmitystä, jota ei kuumina kesinä ole juuri muutenkaan tarvittu.”

Allas on Havon mukaan kerännyt perhettä ja ystäviä yhteen.

”Tässä naapurissa oli jo 1950-luvulla allas, jossa lapset saivat käydä polskimassa. Siksi mekin uskalsimme, eikä kaduta yhtään.”

MikA LAAKSOSEN ja Siri Khongroekin uima-altaassa Vantaalla on poreita ja hierova suihku.

”Allas tuo tunnelmaa kotiin, ja poresuihkut auttavat lihasten rentoutuksessa. Vesi on 36-asteista ja lämpiää vesi-ilmalämpöpumpulla”, Laaksonen sanoo.

”Varsinkin talvella allas kuluttaa aika paljon sähköä, mutta aurinkopaneelit helpottavat kompensoimaan kulutusta.”

Mika Laaksosen ja hänen puolisonsa Siri Khongroekin uima-altaassa on myös poreita ja hierova suihku.

Siri Khongroek ja Mika Laaksonen nauttivat samppanjaa lämmitetyssä uima-altaassaan kesäillan hämärtyessä.

Espoolaisen talon pihalla oleva uima-allas on todella ahkerassa käytössä: altaassa järjestetään säännöllisesti jumppaa.

”Olemme järjestäneet kavereille allasjumppaa, ja syntymäpäivillä on twistattu altaan reunalla”, Virpi Palmen kertoo.

”Allasta on myös mukava pestä keväällä, eikä ylläpito ilman lämmitystä maksa juuri mitään.”

Palmenien uima-altaassa Espoossa jumpataan säännöllisesti.