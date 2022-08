”Siellä lojuu ihmisiä tälläkin hetkellä”– Helsingissä on asuinkortteli, jossa kärsitään jatkuvista häiriöistä ja ilkivallasta

Hoas kertoo parantaneensa kiinteistön valvontaa levottomuuksien vuoksi.

Hoasin Meri-Rastilassa sijaitsevassa kohteessa on asukkaiden mukaan levottomuuksia ja ilkivaltaa.

Helsingin Meri-Rastilassa on Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin kohde, jossa rikotut ovet ja hiipparit rappukäytävässä ovat asukkaiden mukaan arkipäivää. Asukkaat kertovat ilkivallan jatkuneen vuosia, mutta koronapandemian aikana tilanne kävi huolestuttavaksi.

”Viime syksynä alue tuntui sotatantereelta. Poliisit taisivat olla pihassa luotiliiveissä useamman kerran”, entinen asukas kuvailee.

Kohteeseen kuuluu kuusi kerrostaloa ja yhteensä 101 asuinhuoneistoa. HS:n tietojen mukaan levottomuudet koskevat useampaa taloa, mutta eivät kaikkia asunnoista. Sosiaalisen median perusteella osa asukkaista kokee paikan rauhalliseksi.

HS haastatteli juttua varten kohteen kahta nykyistä ja yhtä entistä asukasta. Toinen nykyisistä asukkaista on mukana talon asukastoimikunnassa ja on hoitanut yhteydenpitoa asukkaiden ja Hoasin välillä. Haastatellut esiintyvät jutussa nimettöminä oman turvallisuutensa vuoksi.

Asukkaat kertovat, että talon yleisissä tiloissa on lähes päivittäin tuntemattomia ihmisiä. Häkkivarastoihin murtaudutaan usein, ovia rikotaan ja esimerkiksi pyöriä varastetaan. Pihalta ja varastotiloista on löytynyt käytettyjä huumeruiskuja.

Hoasin Meri-Rastilassa sijaitsevien talojen piha-alueelta on löytynyt huumeruiskuja.

Ulkopuoliset pyrkivät usein sisään samalla ovenavauksella asukkaiden kanssa. Välillä ulko-ovien lukkoihin on työnnetty kiviä. Silloin rappuun pääsee kuka tahansa.

”Pienikokoisena naisena ei ole kiva astua kotiin, kun aula on täynnä tuntemattomia miehiä. Siellä lojuu ihmisiä tälläkin hetkellä”, talon nykyinen asukas kertoo.

Asukkaat epäilevät, että yhdessä asunnoista myydään huumeita. He ovat päätelleet, että sivulliset pyrkivät taloon ostaakseen kannabista. Asukkaiden mukaan kannabiksen haistaa rappukäytävässä, ja tuntemattomat ihmiset kävelevät käytävällä vastaan setelit kourassaan.

Nykyinen asukas on huomannut, että taloon pyrkii myös yläkouluikäisen näköisiä poikia. Nuoret norkoilevat porukalla oven edessä ja odottavat, että pääsevät luikahtamaan sisään. Osa on kertonut hengailevansa talon tiloissa kaverin kehotuksesta. Ovet ovat kuulemma aina auki.

Ulkopuoliset pyrkivät usein sisään opiskelijatalojen ovista.

Taloissa kärsitään myös melusta. Yksi asukkaista kertoo, että rappukäytävästä kuuluu oven paukutusta kellonajasta riippumatta. Kerran oven takana oli poliisi, mutta useimmiten meteli kuuluu läheiseen asuntoon pyrkivistä ulkopuolisista.

Entinen asukas taas kertoo naapurista, joka luukutti musiikkia niin kovaa, että huonekalut tärisivät seinänkin takana. Meno jatkui päiväkausia, kunnes eräänä päivänä ikkunasta lensi kalusteita tietokoneesta jääkaappiin.

Samainen haastateltava kertoo, että hänen rappunsa lasinen ulko-ovi rikottiin toistuvasti.

”Joka päivä oli yllätys, onko ovi enää pystyssä. Kerran tulin kämppikseni kanssa kotiin, ja ulko-ovi oli säpäleinä maassa. Pompimme vain sirpaleiden yli ja menimme huoneisiimme.”

Kuvaavaa on, ettei hajonneesta ovesta edes keskusteltu.

Haastateltavat kokevat alueen muutenkin rauhattomaksi. Lähistöllä on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana sattunut kaksi ampumavälikohtausta.

Kohde on myös poliisille tuttu. Ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että osoitteeseen on kuluvan vuoden aikana kirjattu lähes 40 poliisitehtävää. Koko kadun varrella tehtäviä on ollut 99.

Tehtävät ovat olleet esimerkiksi ilkivaltaan, meteliin ja häiriökäyttäytymiseen liittyviä. Joukossa on myös poliisin oma-aloitteista valvontaa ja etsintäkuulutettujen hakutehtäviä.

”On tämä yhdelle kadulle reipas tehtävämäärä, mutta ei mitenkään mahdoton”, Roimu sanoo.

Roimun mukaan vastaavat tehtävämäärät eivät ole poikkeuksellisia Itä-Helsingissä.

Rikosilmoituksia poliisi on saanut kyseiseltä kadulta tämän vuoden aikana yhteensä 21. Kirjauksia on esimerkiksi pahoinpitelystä, kotirauhan rikkomisesta, huumausaineen käyttörikoksista sekä varkauksista.

Rikostarkastaja Jari Illukka ei kerro, kuinka moni kadulta tehdyistä ilmoituksista on tullut kyseisistä Hoasin taloista, mutta toteaa, että siellä ”on kyllä keikkaa”.

HS:n haastattelemat asukkaat kokevat, ettei levottomuuksiin puututa tarpeeksi järeästi. Vastuuta siirretään taholta toiselle.

”Jos käytävällä on ulkopuolisia, Hoas ohjeistaa soittamaan poliisit. Poliisit taas sanovat, että asia kuuluu Hoasille. Kukaan ei tunnu ottavan vastuuta asiasta”, nykyinen asukas kertoo.

Poliisi vahvistaa, että mikäli rapussa olevat ulkopuoliset eivät riko lakia, he ovat kiinteistön omistajan vastuulla.

Asukastoimikunnan jäsen kertoo, että on ilmoittanut ilkivallasta ja ulkopuolisista häiriköistä useasti sekä poliisille että Hoasille. Hän kokee, että Hoas on haluton selvittämään tilannetta kunnolla.

”Yhdessä vaiheessa soitin Hoasille joka maanantai. Siitä tuli jo vitsi.”

Vaikka rikotut ovet ja lukot korjataan, samat ongelmat toistuvat. Poliisille ilmoittaminenkaan ei ole lopettanut ilkivaltaa, sillä häiriköt ehtivät usein paeta ennen poliisin saapumista.

”Näemme kaiken ikkunasta. Kun poliisi ajaa pihaan, porukka juoksee ulos”, asukastoimikunnan jäsen sanoo.

Asukkaita kehotetaan varmistamaan, että ulko-ovi pysyy lukittuna.

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoo, että kohteen levottomuus on huomattu, ja sen vuoksi vartiointia parannettiin alkuvuodesta.

Hänen mukaansa muun muassa vartiointia ja valaistusta on lisätty. Lisäksi hän sanoo, että huoltoyhtiö käy tarkistamassa ovia tehostetusti.

Tarhio ei vastaa kysymyksiin, jotka koskevat Hoasin kohteesta saamien ilmoitusten määrää tai sisältöä pidemmältä aikaväliltä. Asukkaiden HS:lle kertomia kokemuksia Tarhio pitää valitettavina. Hän kertoo, että Hoas pyrkii löytämään ratkaisuja tilanteen rauhoittamiseksi.

”Erittäin ikävää, jos tällaisia tapauksia on. Ne halutaan ottaa vakavasti. Reagointia on tehty ja varmaan on tarvetta tehdä lisää. En lähde sitä kiistämään”, Tarhio sanoo.