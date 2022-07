Helsingin Meilahdessa aletaan rakentaa raitiolinja 7:n jatkoa.

Meilahdessa alkaa ensi viikolla liikenteen mullistus, joka tuo runsaasti poikkeusjärjestelyjä alueelle.

Meilahden sairaala-alueen lähellä alkaa elokuun alussa uuden raitiotien päätepysäkin rakennustyö. Päätepysäkki tulee raitiolinjalle 7, jota jatketaan Pasilasta Meilahteen.

Raitiovaunujen liikennöinti Meilahteen asti alkaa vuoden päästä syksyllä.

Katutöitä tehdään Tukholmankadulla ja Haartmaninkadulla. Työt aiheuttavat muutoksia joukkoliikenteen ja moottoriajoneuvojen reitteihin ja jonkin verran melua. Urakan arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Rakennustyöt alkavat ensi maanantaina kiireellisillä kiskotöillä Tukholmankatu 5:n ja Haartmaninkadun risteyksen välisellä alueella.

Raitiolinja 4:n raitiovaunut eivät liikennöi Töölöntullin ja Munkkiniemen välillä tiistaihin 9. elokuuta asti. Korvaavana yhteytenä suositellaan runkolinjaa 500 Töölöntullilta Munkkiniemen puistotielle. Lisätietoja alueen joukkoliikenteen yhteyksistä HSL:n sivuilla.

Tukholmankadulla työmaan alueella sisempi kaista kumpaankin suuntaan on poissa moottoriliikenteen käytöstä. Työmaalla ei ole vaikutusta jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Työvaihe sisältää porausta ja kallion irrotusta, mistä aiheutuu melua. Töitä joudutaan tekemään myös öisin. Meluavasta työstä tiedotetaan lähikiinteistöjä.

Tukholmankadun ratatöiden valmistumisen jälkeen rakennetaan Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteyksessä sijaitsevan Rosina Heikelin puiston ympärille raitioradan kääntölenkki ja siihen liittyvä pysäkki. Samalla uusitaan vesihuoltoverkostoa ja teknisiä verkostoja Haartmaninkadulla. Työt kestävät arviolta vuoden 2022 loppuun.

Keskiviikosta 10. elokuuta alkaen Haartmaninkatua Munkkiniemeen päin kulkeva bussiliikenne kiertää Topeliuksenkadun kautta. Haartmaninkadun pysäkit ja Naistenklinikan pysäkki poistuvat työmaan ajaksi käytöstä. Lähimmät pysäkit ovat Töölöntulli ja Meilahden sairaala.

Bussiliikenne keskustaan päin kulkee normaalisti Haartmaninkadun kautta, mutta pysäkki H1322 siirretään väliaikaisesti sairaala-alueen liittymän toiselle puolelle.

Haartmaninkadun Munkkiniemeen päin kulkeva kaista on suljettu moottoriliikenteeltä Meilahden sairaalan liittymän ja Tukholmankadun risteyksen välillä. Kulku sairaala-alueelle on auki molemmista suunnista. Kulku Tukholmankadulle on Topeliuksenkadun kautta.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku järjestetään työmaan ohitse.

Raitiolinja 7:n uusi reitti kulkee Pasilasta Meilahteen Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun kautta. Meilahdessa päätepysäkki tulee Rosina Heikelin puistoon. Raitiolinja 2:n Pasilan päätepysäkki siirtyy Triplan edustalta Ratapihantielle.